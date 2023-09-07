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全球經濟產生結構性變化！現有商業模式面臨新挑戰

聯合新聞網／ 北美智權報

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

吳碧娥╱北美智權報　編輯部

近期經濟學家觀察到存在於各個經濟體中的兩種形式變化：除了通常反應時間較為迅速的週期性變化，更值得留意的是結構性變化。結構性變化一般需要數年時間才能形成和顯現，而且往往會加重對事件的擔憂程度，例如各國央行現在開始擔心通貨膨脹情形將不再是短暫的現象，而會變成一種常態。

KPMG針對經濟現狀與展望提出觀察，發現恐懼現象普遍存在各經濟體中，這些景氣循環下的結構性變化，很有可能從根本上改變全球經濟的軌跡，不僅使全球更容易受到供應鏈衝擊和升息的影響，人工智慧（AI）的新進展也會對現有的商業模式造成新的挑戰。

今年前兩季美國經濟表現顯韌性、中國失去動能

美國2023年第一季GDP成長率向上修正為2%，消費和出口保持成長力道，住房收縮幅度變小；美國州和地方政府的支出增加，主要用於公立學校升級、新建晶片和電動汽車（EV）工廠在內的基礎設施建設，而美國公司停業清算是拖累目前經濟成長的主因。美國第二季經濟初步資料同樣樂觀，儘管經濟成長速度有所放緩，消費者仍具消費力。

KPMG安侯建業專業策略長池世欽指出，美國房地產市場不像先前那樣的低迷，建築商正在利用次貸危機期間常見的房屋抵押貸款方式，使千禧一代不再壓抑購屋。此外，在進口仍高於出口的情況下，美國貿易呈現疲軟。美國政府對特定產業進行補貼以刺激投資，其中又以晶片和電動車為主。預計美國第二季實際GDP年成長率為1.8%、接近第一季的2.0%，然而，在美國尋求以和緩的經濟衰退來抑制通膨的作法之下，就目前美國的GDP成長率來看，打擊通膨還有一段路要走。

另一方面，在過去十多年的時間裡，中國一直保持著強制儲蓄、出口和政府投資的模式，促進了非生產性投資，尤其是對房地產過度投資，引發泡沫危機，助長了債務累積。疫後中國的經濟重啟結果不如預期，使得中國經濟陷入倒退的局面，加上中國的總人口數正在萎縮，從目前的人口組成和下降的生產率顯示，未來幾年中國的潛在經濟成長率可能低至2.5%，與2000年至2010年初期推動全球經濟成長的兩位數增幅相比，被視為出現巨大的衰退。

慣性的通貨膨脹引發危機

疫情引發長期的通貨膨脹，時間長到足以改變人們的行為模式。員工期待企業調薪作為通膨補償，而企業則希望保有利潤，這當中的落差形成了所謂的「利潤與工資螺旋式上升效應」（profit-wage spirall），也是造成60和70年代通貨膨脹根深蒂固的原因。KPMG觀察到，「利潤與工資螺旋式上升效應」正顯現於部分歐洲地區，因此英國、澳洲、歐洲中央銀行（ECB）和幾家北歐銀行，都在今年6月施行升息以作為回應。

美國聯準會（Fed）在今年7月份升息1碼，把利率區間提高至5.25%~5.5%，是逾22年來新高。6月份美國的經濟概要（the Summary of Economic Projections in June）顯示，官方多數看法是今年至少會再有兩次的升息。即便金融市場在降息時機和規模上始終領先於央行，然而礙於美國央行決定維持升息的步調，導致市場依然身陷緊縮週期之中，且降息時程延後。

已開發和發展中的經濟體受到疫情和俄烏戰爭的影響而大量舉債，加劇了全球金融危機後遺留的債務。加速的通貨膨脹引發利率上升和償債負擔加重的連鎖反應，伴隨而來的是對於償債能力隱憂，不論是發展中或已開發的經濟體都岌岌可危。池世欽指出，2022年9月，英國政府試圖通過一項缺乏資金支持的減稅計畫，結果導致利率飆升、英鎊大幅貶值，就是一個證明。

在美國聯準會快速升息的壓力下，拉丁美洲多國貨幣利率上升，造成經濟活動減少，公司和家庭負債增加，從拉丁美洲到非洲和中東的國家，都在面臨惡性通貨膨脹的摧殘。土耳其央行今年6月將利率幾乎翻了一倍，從8.5%提高到15%，就是為了應對高達38.2%的通膨率。

而國際貨幣基金組織（IMF）仍在處理上一次全球金融風暴所遺留的債務，阿根廷卻又因嚴重通膨陷入經濟動盪。中國就其「一帶一路」倡議所提供的貸款，強迫借款方以延期方式償還債務，而非予以債務減免。參與中國一帶一路計畫的國家正醞釀新一波經濟危機，甚至紛紛向IMF求助；IMF估計有60多個國家正陷入違約欠款的困境。

居家辦公正在重塑城市中心

池世欽指出，居家辦公（Work From Home，WFH）不會隨著疫情結束而消失，實行混合工作模式有助於企業的人才招聘和提升留任率。根據史丹佛大學（Stanford University）近期發表的研究報告顯示，2019年至2023年期間，在家辦公的人數激增5倍；將近40%的高技術和低技術性勞工，每週至少有一天在家工作。雖然因為溝通、指導、人際交流和自發性方面的問題，全面遠端工作的員工，在工作效率上比起全天候在公司工作的員工低了10%，但對企業來說，完全遠端工作所降低的成本，仍可抵消部分的生產力損失。

為了彌補完全遠端工作所產生效率問題，採用混合的工作模式則不會減損生產力。其中，撫養幼兒的女性和少數族裔更傾向不回到辦公室工作，為了獲取多元文化團隊帶來的決策優勢，企業實行混合工作模式有助於人才招聘和提升留任率。

居家辦公所帶來另一個層面的影響，是衝擊一些曾經最熱門的商務城市，由於辦公空間的使用率下降，美國幾個大型城市中心的辦公大樓閒置率接近19%並持續攀升，導致建物過剩待拋售，嚴重程度與90年代初期美國的儲蓄和貸款危機不相上下。

池世欽指出，建物過剩待拋售的問題，使得放款人和整座城市因大量閒置空間面臨各種損失，即使是疫情期間較不受影響的城市，例如美國德州的休斯頓和達拉斯，其辦公大樓亦僅有約60%的使用率。考慮到辦公大樓租賃一般為多年期性質，許多租賃契約將於兩年後重置，預期辦公大樓的估值將會下降、租賃貸款損失將上升，帶來的影響衝擊勢必會再延續一段時期。然而，產業聚集的現象是商業本質之一，科技樞紐僅是轉移至其他地方而非讓城市消失。

生成式人工智慧的前景及風險

由於創新與商業化之間存在時間落差，在商業化過程將產生必須克服的障礙與難關，特別是顛覆現有商業模式的生成式人工智慧技術。投資者無法在未確認誰是贏家的情況下就下注，生成式人工智慧也遇到了這樣的商業化難關。

池世欽表示，生成式人工智慧的資料隱私和使用標準的監管進度，在美國一直處於落後狀態。因為深度偽造的影像和內容能操縱選民，所帶來的威脅性不容小覷。美國2024年總統大選的候選團隊已接觸和嘗試這項技術，但因生成式人工智慧技術而造成的網路安全威脅，意味著企業致力於提升技術與量能的同時，還必須分配更多資金來防禦攻擊，須留意生成式人工智慧可能被用來破壞人民對體制和法治的信任，進一步分化選民。

氣候變遷造成再升級的紛擾

人類正歷經氣候變遷所帶來的劫難：全球氣溫屢創新高，引發火災、加劇乾旱和洪水等危機，擾亂了全球供應鏈和頻繁斷電。在停電的情況下，工作和生產都受到極大影響，從澳洲到阿根廷的糧食供應都遭到中斷；旱災限制了行經巴拿馬運河的船隻大小和重量。即使電動汽車生產的腳步正在加速，但打造綠色基礎設施需要相當可觀的成本，電動汽車充電所需的基礎設施卻無法迎頭趕上。同時，生產電動汽車還需要解決礦產和稀土的開採問題。極端氣候事件的強度和頻率將增加，某些地區將無法居住。

池世欽認為，慣性的通貨膨脹形成利潤與工資螺旋式上升效應，加上俄烏戰爭、利率持續上升的影響，國家債務負擔持續加重，全球經濟更加分崩離析，供應鏈更容易受到衝擊。在這股恐懼驅動下，各國選擇沉潛的同時也逐漸增加國防支出，對於軍備競賽皆不敢掉以輕心，並對於具有重要戰略意義的半導體和電動車產業進行補貼。

 

資料來源：

  1. 2023/7，KPMG Insight：經濟現狀與展望 - 經濟結構性變化觀察清單

 

作者：吳碧娥
現任：北美智權報主編
學歷：政治大學新聞研究所
經歷：北美智權報資深編輯

驊訊電子總經理室特助

經濟日報財經組記者

東森購物總經理室經營企劃

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