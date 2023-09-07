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AI不一定會取代人類工作 自動化機器人肯定會

聯合新聞網／ 北美智權報

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

撰文╱攝錄影 李淑蓮╱北美智權報　編輯部

最近幾年人工智慧AI是否會取代人類工作成為了熱門話題，一直被反覆討論；自從生成式人工智慧出現後，更增加了人們對AI的「肯定」。然而，筆者認為AI會取代人類工作應該只占少數，至少在可預見的未來是如此，大部分人對失去工作的擔憂，可以暫時放下。然而，相對於「燒腦」的工作，簡單機械性、耗體力的工作，自動化設備在短期內肯定是可以完全取代人類的。

全台智造技術及創新科技指標平台「Intelligent Asia亞洲工業4.0暨智慧製造系列展」已於8月23日至26日於台北南港展覽雙館展出。雙館共展出8大智造供應鏈主題，包括「台北國際自動化工業大展」、「台灣機器人與智慧自動化展」、「台北國際物流暨物聯網展」、「台灣3D列印暨積層製造設備展」、「台北國際模具暨智慧成型設備展」、「台北國際流體傳動與智能控制展」、「台北國際雷射展」及「台北國際冷鏈科技展」。受惠於全球供應鏈轉移及智造低碳化的國際趨勢，全球知名系統整合、機械零組件及設備大廠均踴躍參展，共聚集超過1200家廠商，使用近4500個攤位參與展會。

工業4.0落地實踐　未來工廠現在進行式

在歐美搖起工業5.0大旗之際，亞洲各級製造業轉型升級勢在必行。工業4.0不僅是台灣智造鏈接國際的充分必要條件，更是中小企業永續經營的首要課題。機器人暨自動化大展作為全台最大智慧工廠生態系展示平台，集結超過32家工業機器人暨延伸應用廠商，除了四大家族ABB、FANUC (世紀貿易)、YASKAWA、KUKA之外，配合中小企業轉型需求，強調靈活輕巧的工業機器人也是今年展出重點，包含直得科技、博世力士樂、台灣那智不二越及台灣愛普生等廠商將帶來多樣化輕量型協作機器手臂展出。

受到疫情及戰爭影響，最近幾年不僅原物料短缺造成通膨效應，人力資源短缺也使得許多產業出現缺工現象，進一步導致人力成本增加。在這種情況下，自動化生產成為了製造商打造生產工廠時的首要考量。除了不用考慮薪資、勞健保外，自動化最大的好處是機器人不用休假，可以持續加班。不要看展會中一些自動化機械手臂看起來笨笨的，那些都只是展示的雛型；廠商們都拍胸口保證，只要經過客製化的打造，絕對會是使命必達的。

產學合作專區

台灣智慧自動化與機器人協會（TAIROA）與上銀科技教育基金會，一直致力於提升我國智慧製造與創新研發能量，自2007年起推動『產學合作專區』，在展會免費提供展覽場地，鼓勵教授走出實驗室，將研究成果在專業的展覽中展示，讓更多的產業界人士知道其研究成果，搭建產、學間的橋樑，希望藉此與產業界有更多的互動交流。今年「產學合作專區」共展出學界與企業共同研發成果，包含展出21間學術單位、29個專案主題、11組實體機台。

 

 

作者：李淑蓮
現任：北美智權報總編輯
學歷：文化大學新聞研究所
經歷：北美智權報主編

半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

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