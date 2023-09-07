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銀色海嘯來襲！2025年台灣高齡經濟將突破3000億元

聯合新聞網／ 北美智權報

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

吳碧娥╱北美智權報　編輯部

聯合國對於超高齡（super-aged）國家的定義，是老人人口占總人口數的21%，而根據國家發展委員會推估，2026年台灣老人人口占總人口比率將達20.8%，2036年更將達到28%，進入一個極高齡（ultra-aged）國家。台灣健康福祉產業產值將在2025年突破3000億元，政府預定將於2024年起編列高齡科技預算，引導數位科技、人工智慧（AI）、物聯網（IoT）等技術投入高齡照顧領域。

台灣高齡化進展非常快速，即將在2025年邁入超高齡社會。人口學家推估，2026年台灣高齡人口將達20.8%，成為全球老化速度最快的國家之一，如何照顧500萬名高齡人口將是未來至關重要的社會議題。為回應高齡者的多元需求，行政院已在2021年9月核定修正《高齡社會白皮書》[1]，揭示「自主」、「自立」、「共融」及「永續」為四大願景，並以「提升長者支持」與「強化社會能力」為指導原則，為了要協助長者維持生活的自主性及自立性；還要提升不同的世代共融，並強化社會的永續發展。

高齡社會帶動健康福祉產業

面對銀色海嘯來襲，國科會與經濟部、衛福部、數位部等八大部會攜手合作，共同推動「高齡科技產業行動計畫」，在今年3月初召開高齡科技產業策略會議，整合各部會資源，打造跨體系的分工架構，以「共榮生態、驅動市場、數位賦能、完善福祉」四大推動策略，規劃「社會與科技共榮之生態環境」、「普惠科技驅動高齡市場商機」、「數位賦能擴大社會連結」與「公私協力完善高齡照顧與福祉」四大主題，從基礎建設、產業發展、社會普及到關懷弱勢，探討超高齡社會帶來的衝擊與因應策略[2]，以科技提升高齡照護效能，並帶動高齡科技產業發展。

圖一、「高齡科技產業行動計畫」推動機制

資料來源：國科會

隨著政府推動「高齡科技產業行動計畫」，也帶動未來各項高齡科技產業商機，並將數位科技、人工智慧、物聯網等新科技應用導入高齡照顧領域，國科會預估健康福祉產業的產值將於2025年突破3,000億元。

國科會主委吳政忠表示，高齡科技產業行動計畫將聚焦「推動市場經濟」、「擴大數位賦能」、「提升照顧效能」及「優化高齡生活」四大主軸。高齡科技產業行動計畫有別於以往的社會福利政策，不只強調醫療照顧的科技創新，而是從普惠科技、場域應用、社會參與、產業發展等面向，幫助高齡科技產品及服務落地，以科技打造銀髮族的健康生活。由於台灣在資通訊領域擁有深厚的實力和完整的產業價值鏈，若由政策引導高齡科技產業，提供企業發展高齡科技產業的誘因，吸引企業共同投入，透過公私協力達到資源整合，不僅能放大產業效益，還能滿足高齡者和照顧者多元的需求。為因應超高齡社會的到來，政府也已積極針對社會住宅、智慧住宅高齡照護等各項措施做好準備。

圖二、「高齡科技產業行動計畫」願景及發展目標

資料來源：國科會

精準健康將是高齡照護重要趨勢

放眼國際，全球高齡人口成長也正在帶動市場商機。2022年全球高齡照護科技市場達到433.8億美元，2032年底將突破762.3億美元，2022~2032年複合年成長率達5.8%。以美國為例，2040年底美國將有近8100萬位65歲以上的老人，然而，醫療保健專業人員和技術卻缺乏，人口結構的變化正在引起醫療保健行業的擔憂，必須仰賴物聯網、擴增實境（AR）等技術維持需求；而虛擬實境（VR）工具、可穿戴健身追踪器可以幫助物理治療、康復和患者健身[3]。由於更多高齡者需要照護需要，且科技導入將速提升高齡者對資訊化照護的接受程度，加深對科技的仰賴。

資策會科技法律研究所日前舉辦「高齡科技發展與法制策略論壇」，財團法人生物技術開發中心副執行長李財坤在會中強調，全方位照護的精準健康將是未來發展重要趨勢，包含精準檢測、預防、診斷、治療、照護及營養等方向，並以數據和智慧器材實現遠距醫療願景。

圖三、財團法人生物技術開發中心副執行長李財坤

吳碧娥 / 攝影

為因應超高齡社會所帶動的醫療保健需求，生物技術開發中心建議，可從預防保健疾病治療兩大方向切入，以數位科技結合生物技術開發中心研發能量，分析高齡人口常見的疾病及健康資料，提出適合開發的保健食品、診斷產品及治療藥物、療法等相關計畫。

中正大學法律學系教授施慧玲認為，高齡化對整個台灣社會都是挑戰，人口轉負成長並快速老化、扶養比上升，失智人口、慢性疾病逐年增加，照顧長者的壓力也會日益加重，造成年輕世代的經濟及生活壓力提升。目前長者家庭及機構照護普遍缺乏科際整合的全人照護，法律雖有所規範，卻仍難以獲取落實所需人力物力，要實現長者尊嚴及自主，除了各項法制間的協調整合外，必須更努力形塑友善老人居住及生活環境、提供符合老人個別化需求的無障礙空間。

 

資料來源：

  1. 2023/8/31，【2023科技法制變革論壇】 高齡科技發展與法制策略論壇，李財坤簡報。

 

備註：

  1. 參考資料：2021/10/19，衛福部：高齡社會白皮書

  2. 參考資料：2023/3/6，國科會：「高齡科技產業策略會議　以科技力打造健康樂活銀髮世代」。

  3. 參考資料：Fact Mr: Senior Care Technologies Market Outlook (2023-2033).

 

作者：吳碧娥
現任：北美智權報主編
學歷：政治大學新聞研究所
經歷：北美智權報資深編輯

驊訊電子總經理室特助

經濟日報財經組記者

東森購物總經理室經營企劃

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