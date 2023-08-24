善用家族辦公室及家族憲章 為家族企業永續傳承奠定好基礎

家族企業在華人社會中占的比例相當高，從兩岸三地觀之，不少赫赫有名的大企業都是家族企業，其中不乏公開發行的公司；相信在中小企業中，家族企業的占比更高。常言道：「創業難 守業更難」，對家族企業來說，尤其如此。主要原因是家族企業對於家族治理工具與制度的態度仍趨保守，特別是中小型家族企業，傳子不傳賢的態度仍是根深蒂固。不過，由於近年社會已相當多元化，新興科技如雨後春筍般，大量湧現，許多家族企業的第二、第三代，都選擇依興趣選擇職業或自行創業。然而，儘管如此，在兩岸三地家族企業的數量還是很龐大，其轉型與傳承仍是值的深入探究的議題。調查顯示，有設置家族辦公室及訂定家族憲章的企業，家族成員間的溝通及企業策略整合有較高的效率，對建立完備的風險控管及傳承接班規劃有所助益。

李淑蓮╱北美智權報 編輯部

勤業眾信Deloitte Private長期關注對家族與民營中小企業產生影響的重大議題，於8月9日首次發布《2023台灣私人暨家族企業調查》報告，以「家族企業的資產配置規劃與未來策略藍圖」調查為主軸，探討台灣家族企業如何在詭譎多變的時代，以多元角度進行布局並創造成長動能，彙整2023年相應的建議方向，引領台灣家族企業擘劃轉型傳承，締造永續價值。

勤業眾信聯合會計師事務所私人暨家族企業服務負責人資深執行副總經理李紹平表示，相較於目前多以全球或大範圍地域性家族市場為研究對象的資訊，本次的調查希望在地緣政治及通貨膨脹持續影響亞太地區家族企業發展前景的局勢下，聚焦觀察台灣家族企業的需求現況，提供貼近華人家族文化和台灣市場環境的在地化觀點。

本次的調查適逢後疫情時代的開端，勤業眾信觀察，台灣家族企業在資產配置仍以現金、股票、債券等傳統投資及不動產為主，占比超過五成。特別在美元強勁的帶動下，預計未來五年增持海內外存款、定存及股票的比例將顯著增加，尤其針對外幣增持的投資規劃占比將高達40.7%。此數據除了與國外家族企業之投資偏好相近，顯見資金快速流向抗通膨且保值的資產，亦反映出台灣家族企業對於疫後復甦仍保樂觀的態度與信心。

圖1. 本次接受調查的家族企業設立家族辦公室的狀況

圖片來源：《2023台灣私人暨家族企業調查報告》，Deloitte Private，© 2023 勤業眾信版權所有

李紹平提醒，在台灣家族企業積極布局外部投資規劃的同時，也應重新盤點家族資產配置與家族治理工具，綜合檢視對下一代企業領導人的規劃與家族企業的治理架構。勤業眾信調查指出，有設置家族辦公室[1]及訂定家族憲章[2]的企業，家族成員間的溝通及企業策略整合有較高的效率，對建立完備的風險控管及傳承接班規劃有所助益，建議打造因時制宜的管理模式，方能確保家族基業在多變的環境中永續長青。

家族辦公室與憲章 奠基永續傳承第一步

勤業眾信Deloitte Private家族企業及高淨值資產客戶負責人資深會計師賴永發指出，由於台灣多數家族企業規模不大、成員不多，加上華人價值文化較重視人治及親情倫理，能真正落實家族治理者不多，可能會導致家族成員利益衝突及資源的不合理分配，紛爭也將因利益考量各異，缺乏值得信服的遊戲規則及溝通平台而起。近年來，家族企業股東紛紛成立閉鎖性控股公司以確保經營權之穩定，惟企業永續發展需要跨世代之家族成員有一致的價值標準、明確的遊戲規則及良好的溝通協調平台，只有安定的控股架構是不夠的。為了解決這些問題，越來越多的家族企業開始關注家族治理制度，特別是成立家族辦公室和制訂家族憲章。

勤業眾信表示，建立家族辦公室和家族憲章是家族企業在資產配置規劃和未來策略上的重要一步。地緣政治牽動全球化逐漸轉變為區域化的趨勢，同時，市場競爭加劇深化家族企業對專業化管理和決策的需求。建立家族辦公室與家族憲章提供了一個組織化和規範化的框架，促進家族企業的管理效能、治理透明度和長期發展。根據是次調查發現，超過八成參與調查的家族企業仍未建立起家族辦公室與家族憲章等規章制度，建議家族成員應持續加強專業知識與管理技能的學習，並在確定共同的家族價值觀與理念的前提下，積極推動家族辦公室與家族憲章的建立，方能為企業的成功和傳承奠定堅實的基礎。

四大關鍵面向驅動家族企業數據治理

勤業眾信Deloitte Private數位轉型服務負責人副總經理陳柏諭表示，家族企業的治理與傳承一直是個關鍵而複雜的議題。隨著時間的推移，家族企業面臨許多挑戰，包括：企業的轉型、領導權的轉移、價值觀的延續及市場競爭變化。而在科技蓬勃發展的數據時代， AI和數據治理將成為促進家族企業傳承成功的重要因素之一。陳柏諭歸納，家族企業的數據治理，將驅動家族企業「決策、創新轉型、安全和隱私、知識管理和智慧傳承」四大面向的成長。家族企業可透過AI技術分析和解讀大量的歷史資料，更精準地了解內部管理資訊與產業市場環境和競爭壓力，為決策提供有效和準確資訊，藉以開拓更符合市場需求的創新服務和營運模式；同時，AI和數據治理可協助家族企業確保數據的完整性和安全，即時檢測潛在風險並提供防範措施，保護家族企業的核心資產。

三大議題診斷家族企業的重大資源配置規劃

勤業眾信指出，家族企業要加速成長進程，須從審視營運狀況與評估未來發展開始。勤業眾信以「分析金流／產業／股權架構或管控機制、彙整優勢與風險矩陣等潛在重大議題報告、凝聚共識規劃藍圖」進行家族診斷，提醒企業可從「創新能量規劃、管控機制優化、幕僚團隊輔助」三大主軸進行階段性的診斷與剖析，協助台灣家族企業釐清營運現況、思考轉型契機、形成更穩固的家族企業發展脈絡。。

● 創新能量規劃

創新能量是家族企業發展的重要驅動力，然而，要創造擁有持續性及突破性的創新量能，需要長期評估與分析資源的投入度，故企業對核心優勢能力應建立好完整盤點及趨勢分析等管控機制，並藉由數位轉型導入數據化資產模式，透過趨勢分析及投資平台的建置與串連，以推展創新能量的規劃。

● 管控機制優化

在家族企業傳承接班過程中，更需要家族治理角色的宏觀監理，企業除運用原來的培養資源及趨勢敏感度提供長期願景的方向，更應注意包括績效評估及更廣泛的風險監理等範圍的制度建立及優化，方能適應遵循愈趨多元的價值鏈。

● 幕僚團隊輔助

在後疫情下的市場環境，家族企業可能因規模及地點限制面臨更嚴峻的人才聘僱挑戰，故轉換徵才策略是一個重要議題，家族企業應根據長期發展藍圖、針對不同階段的人才需求進行盤點，過渡期可考量聘用顧問團隊滿足特定期間的人才空缺，以利相關策略推動。

備註：

作者： 李淑蓮 現任： 北美智權報總編輯 學歷： 文化大學新聞研究所 經歷： 北美智權報主編 半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯