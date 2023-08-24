馬來西亞新創生態系崛起 台灣合作機會在那裡？

展望2023年，MYStartup 將持續投入馬來西亞的創業社區的建立，並透過新規劃的項目建立更具包容性的科技生態系統，此外，該機構也正在強化與本地和外國合作夥伴的合作關係。其目標只有一個：截至2030 年讓該國孵育 5,000 家新創業者，並推動馬來西亞躋身全球創業生態系統 20 強之列，在新創生態系成熟之前，預計將由政府端主導馬國新創發展。

蘇翰揚╱產業分析師

協助馬國新創生態成長的《2021-2030馬來西亞生態發展藍圖》

2021年疫情爆發後，由於遠端工作與軟體驅動的需求促進以新創為首的數位經濟更快速成長，因此建立完整的新創發展環境更成為各國刻不容緩的需求。

由於鄰國新加坡的新創體系完整，馬國為在新創發展不落人後，由科學技術創新部（Ministry of Science, Technology and Innovation, Mosti)便推出《2021-2030馬來西亞生態發展藍圖》（Malaysian Startup Ecosystem Roadmap 2021-2030）與 「MYStartup」 新創平台，協助與國際新創資源對接，馬來西亞生態發展藍圖目的為協助政府、投資者和創新者在內的利害關係人達成將馬來西亞列為全球 20 大創業生態系統之一的目標。

該藍圖明確指出新創生態系發展須經過四大階段，整理如下：

第一為起始階段（Activation Stage），該階段的生態系統中新創家數少於 1,000家，但具備巨大成長潛力；

第二為全球化階段（Globalisation Stage），該階段的新創特色是800-1,200家新創開始具備拓展市場的能力，且估值達1億美元，準備進入快速成長期，而馬來西亞的新創生態正處於此時期；

第三為吸引力階段（Attraction Stage），意指生態系已經超過2,000家新創，並具備完善的法規制度、足夠的國內外投資人，且生態系可以和海外擴張規模；

最後一個階段為整合階段，包含3,000家以上新創，且能進行知識與技術移轉能力。

圖1.《2021-2030馬來西亞生態發展藍圖》的主要措施

資料來源：《2021-2030馬來西亞生態發展藍圖》

不過，馬來西亞在發展新創生態時也遇到不少挑戰，舉例而言，在起始時期，由於民間投資的金額嚴重不足，大大妨礙新創成長速度，因此政府決定帶頭投資。目前，政府通過「搖籃基金」（Cradle Fund）、馬來西亞科技發展公司（MTDC）、馬來西亞債務創業投資有限公司（MDV）、馬來西亞創業投資管理公司（MAVCAP）、Kumpulan Model Perdana（KMP）和馬來西亞數位經濟機構（Corporation (MDEC)等投資單位來替當地新創業者提供直接投資的支持，而這些馬來西亞政府擁有的風險投資 (VC) 公司的支持往往扮演股東，而非間接投資者的角色。

這與英國 (UK)、美國 (USA)、新加坡和韓國政府所扮演的純引資的角色相當不同，使得馬國投資公司對於這些新創業者具備實質控制權，這可能對於吸引民間募資較為不利，因此，馬國政府正在減少這種與民間投資者直接競爭的可能性，同時透過提供稅收減免和其他配套措施等因素來吸引更多新創投資人，這不僅可以提升新創企業的資金來源，還可以確保在業者的企業生命週期後期階段獲得更多投資人的跟投，這也是馬國政府能與主要新創國家抗衡的關鍵一步。

圖2.《2021-2030馬來西亞生態發展藍圖》的五大願景

資料來源：《2021-2030馬來西亞生態發展藍圖》

馬國政府為此分析當前全球排名前 20 大創業生態系統中佔據主導地位的國家/地區的作法，以英國為例，政府政策協助對其成為歐洲金融科技中心的成功至關重要，英國是世界上第一個引入監理沙盒的國家，以此來快速促成具有高度競爭力的金融科技新創企業的誕生，並積極建立各種孵化器和加速器的據點，搭配豐沛的學研能量，同時吸引國際投資人與新創進駐。

另外，在鄰國新加坡政府政策的催動下，該國正在成為東南亞與亞洲的下一個大型科技中心，從友善的監管政策到培育具有競爭力的創業生態系統的全面系統方法無所不包，星國目前擁有 6 家獨角獸企業，包括亞洲第一家價值100 億美元的十角獸 Grab，該國也推出鼓勵年輕人創業的計畫，並透過各種對外國投資和人才友善的措施來建立正向創業與出場機制。

上述兩國皆是馬國政府在借鏡他國新創生態發展時的重要國家，對新創而言，產業群聚的效應對新創整體成長影響相當龐大，生態系統越大越能吸引國際能見度與投資人，有機會使每家新創公司的業績和平均估值可能就越高。

MYStartup扮演馬來西亞國家新創育成角色

除透過《2021-2030馬來西亞生態發展藍圖》積極解決新創企業遭遇的瓶頸之外，另一政府機構MYStartup則是主要的推動單位，旗下的各種計劃（Programme）則是主要協助新創成長的機制。

根據該機構2022年報指出，目前的計畫主要分成初步想法型（Idea based）與能力建構型（Capacity Building）兩種。在初步想法型上以「MYHackathon」為主，也是馬國第一個黑客松競賽，該計劃於 2020 年推出，起初目的在加速特定數位政府解決方案來應對 COVID-19 疫情，後來則成為推動民間創新的助手，該計劃已成功促成具備潛力的新創企業並將其引入國家生態系統，讓這些新創也獲得在國際拓展能見度的機會。

從實際成果觀察，2022 年的MYHackathon提出兩大競賽項目，目標是讓新創為政府部會提供數位解決方案，如提升網路滲透率與家庭網路使用數量，這次的競賽共超過 600 家申請者報名，120 名入圍，9​​ 名獲獎。

而在能力建構型部分則有多種計畫類別，其中與新創人才培訓相關的稱為「MYStartup Internship programme」，該計畫的目的為協助新創業者尋找科技實習人才，這些實習生涵蓋從應屆畢業生到失業馬來西亞人皆有，來填補數位商業服務和數位科技領域的職位，人才需求領域特別集中在大數據、數位行銷、人工智慧，而產業需求上，則以IT基礎建設業者缺口最大。

其他能力建構型以加速器類別最受歡迎，分成「MYStartup Pre-Accelerator programme」與「MYStartup Roadshows」兩大類，MYStartup Pre-Accelerator 計劃是透過業師輔導來為新創企業提供經營業務、業務發展、市場進入與獲得天使投資者投資機會的知識，在計畫的最後階段中，執行單位將根據產品可行性、上市策略和可持續商業模式進行評分，該計劃匯集了 33 家選定的新創公司與 40 多位全球陪跑導師與投資人，這些導師擁有第一手經驗，相當清楚成功企業發展上可能面臨的挑戰。

圖3. 不少新創企業在加速器項目中獲得投資

資料來源：MYStartup 2022年報

而「MYStartup Roadshow」則是在馬來西亞各地舉行，促進國內外企業與當地新創業者會面，獲得潛在市場拓展的機會，並加強馬來西亞六大州（PENANG、TERENGGANU、JOHOR、PAHANG、SABAH、SARAWAK）之間的合作夥伴關係。MYStartup 與當地生態系統合作夥伴之間交換的諒解備忘錄 (MoU) 在每個州建立了分部以強化 MYStartup 計劃的伙伴關係，而路演參加者包括新創公司、生態系統合作夥伴、投資者、研究機構、學生等等，這些路演為當地生態系統和創業社區營造一個包容友善的環境。

我國產業界與馬來西亞在新創上之合作機會

對我國企業而言，由於正值馬來西亞積極投入新創發展期間，因此對業者而言不外乎是強化與當地新創合作的時機，由於新南向政策持續發酵，業者紛紛前往東南亞設廠，在這過程中，若能透過企業發展部或是策略投資部參與當地新創生態系，或能有異想不料之效。

而對於我國新創圈來說，東南亞龐大的人口帶來巨大市場商機，除了資訊服務業以外，許多行銷科技新創，如iKala也積極耕耘東南亞市場，先是首先到泰國，爾後將業務拓展到越南、菲律賓，最後才將成熟的系統轉到新加坡與馬來西亞，但值得注意的是，新創在經營當地市場、或與馬來西亞業者合作時，也需要顧及其他要素，例如當地政局的穩定性、穆斯林與佛教文化並行的文化特性、不同地區的語言隔閡、貧富差距、社會階級制度等。

而我國的加速器如林口新創園區也積極與馬來西亞技術與創新研究加速器（Malaysian Research Accelerator for Technology & Innovation, MRANTI）合作，協助台灣新創業者執行進入在地市場的可行性評估、目標市場與客戶分析、客製化對接潛在客戶與商機、提供簽證申請與公司設立協助等服務，協助業者掌握龐大的市場。

當前許多國家紛紛透過各種資源優勢進行新的外交模式，例如技術主義外交、原物料主義外交，我國資通訊業者技術發展成熟之時，或也能以這類優勢作為協助新創拓展馬來西亞、甚至整個東南亞市場的方式，更積極參與當地市場商機，並為後續新創建立新的市場灘頭堡。

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 蘇翰揚 學歷： 國立中正大學企研所 經歷： 產業分析師 專長： 產業分析與市場研究