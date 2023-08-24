UPC初步禁制令可於聲請當日核發 威力不容小覷

歐洲單一專利法院（Unified Patent Court，簡稱UPC）於2023年6月1日正式啟用前，曾有風聲指德、荷法官鼓勵使用初步禁制令（preliminary injunction），果然，UPC剛開始運作未滿一個月，已有專利所有權人成功取得UPC所發初步禁制令。儘管單一事例不宜做過度衍繹，但因本案應訴人曾先向UPC遞交保護狀（protective letter，或稱protective brief），故承審法官依舊在未聽取其說詞的情況下，依聲請人單方面所請准發初步禁制令，此案例仍有參考價值。

黃蘭閔／北美智權 智權法規研究組

台灣菲力工業及瑞士麥司壯默（myStromer）共同為其「車架與電動輪轂組合結構」申請並取得歐洲專利EP 2 546 134[1]，myStromer為阻止Revolt Zycling被控侵權的電動自行車參展，2023年6月22日向UPC杜塞道夫地方分區法院聲請核發初步禁制令，請UPC禁止Revolt Zycling在德國、荷蘭、法國、義大利販售、進口、存放被控侵權的電動自行車，同時交出法蘭克福EuroBike 2023德國自行車展參展的被控侵權車輛，不得再於車展上行銷相關車款。

依UPC程序規則Rule 212，UPC毋須聽取被告說法，即可下達初步禁制令。但UPC程序規則Rule 207同時規定，任何有權於UPC具狀起訴者，若預判有可能被視為初步禁制令之類的暫時措施被告方，皆可先提保護狀陳明可能的起訴原告（若有明確的專利證書號，亦可加以提示）及規定基本資料，以各項事實及相關證據說明何以其產品未侵權、標的專利為什麼無效、為何不宜准發初步禁制令之類。如此一來，根據Rule 209.2(d)，UPC法官遇有初步禁制令申請，即須查看是否有被控侵權方已先提交保護狀，若有，並應考慮是否邀請雙方當事人出席聽取雙方說法。

Revolt Zycling此次參展前，即已利用此一機制向UPC提交保護狀，稱依專利權耗盡原則，其產品並未侵權，即使專利所有權人聲請暫時處分，法院應予拒絕、不應在未聽取其說法的情況下逕行核發初步禁制令。根據報導，Revolt Zycling保護狀內並未挑戰系爭專利有效性。

本案承審法官認為，儘管Revolt Zycling事先即提交保護條列抗辯事由，但初步確認存在侵權事實，而侵權產品將參展行銷，具UPC程序規則規範的急迫性，且系爭專利無人曾提請異議、無效宣告程序，Revolt Zycling也未提供相關先前技術資料，足可反證其專利有效。於是，UPC杜塞道夫地方分區法院法官接獲聲請同日，即在未聽取Revolt Zycling意見的情況下，直接依myStromer所請，准發初步禁制令。

針對本案，外國事務所初步有以下觀察[2]：UPC初步禁制令核發速度快，視個案狀況有無急迫性，甚至可能當天即下達命令。保護狀不保證能擋下UPC暫時處分，也不一定能讓UPC法官決定前先聽取應訴人意見，若聲請人能證明情況緊急，例如祭出正在商展參展這類急迫性特別高的事由，且各項要件都達標，UPC法官很有機會在不先聽取對造說法的情況下核發初步禁制令。

擔心可能被初步禁制令鎖定的潛在侵權人，若考慮向UPC提交保護狀，宜先慎思寫法及利弊。本案被告所提保護狀，非但未能避免UPC核發初步禁制令，因保護狀已述明其抗辯事由，甚至成為承審法官能快速作成決定的關鍵。Revolt Zycling雖提專利耗盡抗辯，但承審法官認為並無專利耗盡情事，其立論並不充分，而其公告理由似乎也暗示，若被告所提保護狀能合理攻擊系爭專利有效性，可能有不一樣的發展。

備註：