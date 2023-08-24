ARM首次公開募股（IPO）：牽扯全球半導體格局的新挑戰

作為全球領先的半導體智慧財產（IP）授權公司，ARM近年來的發展引起了業界的廣泛關注。隨著首次公開募股（IPO），其業務模式和市場策略受到了前所未有的檢視。特別是與高通的法律爭端和原有客戶組成的RISC-V聯盟等挑戰，可能影響ARM的IPO前景和未來的IP授權業務。本文將深入分析這些因素，並探討它們對ARM的戰略和前景的影響。

林宗輝╱北美智權報 編輯部

ARM 是全球知名的半導體技術公司，主要業務是提供專業的晶片架構設計與相關IP授權，目前正計劃在今年9月在納斯達克進行一次價值600億至700億美元的首次公開募股（IPO）。這一目標估值使其成為美國近兩年以來規模最大的一次IPO。這家由日本投資巨頭軟銀（SoftBank）擁有的公司正大力推動以人工智慧（AI）來驅動其晶片IP授權業務，藉以實現這一巨大的估值。今年的AI熱潮已經推動主要科技公司的股票上漲，軟銀也希望ARM能複製同樣的成功故事。

ARM在全球半導體產業中佔有重要地位，其晶片設計被用於平板電腦、智慧型手機、感測器、磁碟儲存設備和伺服器等產品；幾乎每一部智慧型手機和平板電腦都使用了ARM的技術。今年5月，ARM推出了新的機器學習模型晶片組架構Cortex-X4核心和名為G720的GPU。此外，該公司還擴大了開源合作夥伴關係，並以之為基礎推動GPU生態發展。

ARM的IPO計劃看起來雖然一帆風順，但實際上暗潮洶湧，除了與高通（Qualcomm）的法律爭端仍持續外，ARM本身在授權機制的改變以及可能進軍晶片設計的傳言，都讓其既有的客戶如坐針氈，因此，其不少大型客戶轉而投向另一個開放架構，建立RISC-V聯盟，成為ARM在IPO之後的一大隱憂。

ARM的IPO計劃：仍難擺脫軟銀

原本軟銀擁有約75%的ARM股權，其餘25%股權由軟銀的Vision基金持有；為了此次IPO，軟銀以約160億美元從Vision基金收購其餘25%的ARM股份，使軟銀集團的持股比例增加。這一舉動可能反映了軟銀對ARM的長期信心和戰略意圖。

目前市場對ARM最新的估值略高於640億美元，處於先前媒體透露的600至700億美元區間內。這可能反映了市場對ARM的評估和期望。然而軟銀可能只會釋出10％左右的股權，這使得ARM未來的市場策略與經營方向仍會受到軟銀的控制，此外，ARM從IPO中募集的資金將低於此前計劃的80億至100億美元。

ARM的IPO計劃是其全球擴張和創新戰略的核心部分。ARM的IPO計劃不僅是為了籌集資金，更是為了提高公司的公眾形象和市場認可度。IPO將有助於ARM在全球市場上建立更強大的品牌形象，並吸引更多的合作夥伴和客戶。為此，ARM需要在IPO前清晰地定義其業務模式和市場策略，並確保其業務和財務表現符合投資者的期望。

IPO計畫對軟銀而言非常重要，這代表它當初的投資可能可以翻倍回收，改善軟銀近年來投資失利的窘況。然而，就整體而言，軟銀雖然幫助ARM的市值在數年內翻倍，但因太過追逐利益，迫使ARM在市場策略上過於激進，反而傷害了原有的客戶關係，甚至可能踩到客戶的業務範圍，長期來看，恐怕不利於ARM在IPO之後的發展。

ARM與高通的法律爭端引發業界關注

ARM與高通的法律爭端是一個重要的風向球，高通是ARM的大客戶之一，一方面ARM要維持其授權標準不容改變，但另一方面面對大客戶的態度過於強硬，卻又可能逼走客戶，投身於競爭架構，因此陷入兩難。

這一爭端的根源在於ARM和高通之間的專利授權和合同遵守問題。ARM指控高通收購NUVIA之後直接使用其客製化架構違反了雙方之間的專利授權協議，並要求高通支付相應的賠償和罰款。高通則反駁ARM的指控，並指控ARM違反了雙方之間的合同和商業道德。

高通在訴狀中更指稱ARM將來會片面改變IP授權方式，阻止其客戶使用第三方的IP來搭配ARM的處理器IP，雖然部分分析師指出這只是高通的片面之詞，但ARM這方面也沒有明顯否認，若成真，這將導致未來向ARM授權公版IP的客戶走向高度同質化的狀況，處理器中的主要IP功能都必須來自ARM，嚴重影響競爭力；未來要凸顯效能，恐怕只能透過搶進先進製程才有辦法達成，這對晶片設計業者來說，負擔也會更沉重。

ARM與高通的爭端已經不僅只是影響二者的法律和合同問題，更涉及ARM對整個市場的業務和市場關係。投資者和市場可能擔心這一爭端對ARM的業務和財務表現的不利影響，並可能對ARM的IPO持保留態度。特別是在全球半導體產業競爭日益激烈的背景下，這一爭端可能影響ARM與其他客戶和合作夥伴的關係，並可能影響ARM在全球市場上的競爭地位和市場份額。

反目成仇？重要客戶組成RISC-V聯盟成隱憂

近期，高通、恩智浦(NXP)、英飛凌(Infineon) 、博世(BOSCH) 與Nordic 就宣布將成立合資公司，要組成五眼聯盟，雖然他們宣稱新公司近期目標是要追求RISC-V在車用電子的技術發展，但實際上恐怕不止於此。

除了這五眼聯盟以外，也有不少晶片設計業者早就深入探討使用RISC-V取代ARM架構的可能性，比如說英特爾、聯發科、NVIDIA，都有相關的計畫，甚至已經使用在實際晶片產品中。誠然，ARM仍是全球最大的晶片IP供應商，擁有的客戶不計其數，但這些客戶也有相當大一部分已開始人心思變，轉而尋求如RISC-V之類的替代架構，這對ARM而言也不啻為一警訊。

RISC-V的最大優勢在於架構彈性更高，使用者可以深度客製化，指令集本身的使用不需要支付任何版權費，若IC設計業者缺乏深度客製化能力，亦可向SiFive之類的RISC-V架構專業設計服務公司授權其現成的晶片設計，減少開發時間。

RISC-V聯盟的出現是ARM在全球半導體市場的另一個重要挑戰。然而，RISC-V聯盟也可能對ARM的IP授權業務和市場地位構成挑戰。特別是在全球半導體產業競爭日益激烈的背景下，RISC-V聯盟可能影響ARM與客戶和合作夥伴的關係，並可能影響ARM在全球市場上的競爭地位和市場份額。

ARM需要在這一挑戰中展現出高度的戰略和創新能力，並找到合適的業務和市場策略來應對RISC-V聯盟的影響。這可能涉及ARM在產品開發、市場定位、競爭策略等方面的全面評估和調整，並可能需要ARM與客戶和合作夥伴進行更廣泛和深入的溝通和協商。

IPO反應熱烈，但挑戰仍大

ARM正在進行的IPO引起了不少國際大企業的興趣，比如說NVIDIA就有意成為其錨定投資者，亞馬遜、台積電亦傳出有意參與成為前期重要投資者的消息。

ARM長期依賴智慧型手機晶片業務，但這一市場增長乏力。ARM試圖拓展資料中心市場填補營收，但在這一領域技術實力不足，目前仍處於落後競爭對手。

另外，控股結構也將可能拖累估值，ARM由軟銀控股，計劃只在美國上市少數股份。這種控股模式可能會拖累ARM的估值，也限制了ARM未來發展空間。

而目前產業狀況不明，整體需求急凍，也可能會使投資人信心不足，加上目前因地緣政治因素影響，國際情勢緊張，最大的市場之一中國經濟面臨嚴重衰退，亦可能打擊ARM的客戶，進而影響ARM的營收表現。且既有客戶紛紛加入RISC-V陣營，雖然短期之內影響不大，但長期來看，對ARM的佈局仍有不小的影響，ARM要如何克服這些挑戰，值得關注。

作者： 林宗輝 現任： 北美智權報資深編輯 學歷： 大葉大學 經歷： 電子時報半導體資深分析師 MIT Techreview 中文版研究經理 財訊雙周刊撰述委員 美國波士頓Arthur wood 投資顧問公司分析師