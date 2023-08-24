每年立案破百件！智慧局局長廖承威呼籲企業重視營業秘密保護

《國家安全法》在2022年針對國家核心關鍵技術外洩進行修法，凸顯政府強化營業秘密保障的決心，另一方面也顯示出，在全球激烈競爭的經濟環境中，企業要保護營業秘密面臨更大的挑戰。智慧財產局局長廖承威呼籲，企業要把自家裡的秘密管理好，就要做到合理的保護措施，沒有公司希望營業秘密被竊取，但是一旦真的發生時，若公司有盡到合理保護措施，起訴的成功率相對就會高一點。

吳碧娥╱北美智權報 編輯部

圖一、智慧局局長廖承威

吳碧娥／攝影

普華商務法律事務及資策會科法所日前共同舉辦「營業秘密法遵與內控之優化- A+強化版智慧財產管理制度」研討會，智慧財產局局長廖承威致詞時指出，法務部司法院在2021年的時候做過一個統計，公司遇到最主要的營業秘密問題，就是內部員工竊取公司的營業秘密。廖承威曾經聽過一位科學園區的法務長分享過的切身之痛，就連離職當天的員工，都還在大量下載公司的機密並外洩出去；也有要離開公司的員工，利用進到原來的帳號跟密碼進到公司裡面，把公司的機密帶走。另外還有一種情況，有些公司與客戶之間會有資訊往來，但沒有按照要求把應該刪除的資訊確實刪除，沒有該做到該做的事情，也是會發生營業秘密外洩的一個很重要的原因。

廖承威舉出一個智慧局碰過的案子，有位員工從A公司帶槍投靠到B公司，並且把A公司的營業秘密帶走了，但不僅如此，這位員工到B公司之後，又把從A公司帶出來的營業秘密拿去申請四件專利，除了申請專利以外，甚至找一間事務所擔任稻草人角色，聘請事務所的A君扮演舉發人，對這四件專利進行舉發。廖承威解釋，營業秘密跟專利最大的差異，就是專利是以公開為原則，而營業秘密是要永遠是藏在你的保險櫃裡面，離職員工偷了營業秘密還不打緊，還要用申請專利的手段把它公開，目的就在玉石俱焚。

最後在檢察官介入調查這件案子的時候，才透過一張到智慧局裡面繳納規費的證據，勾稽出是同一個人舉發自己的案子，先偷走別人的秘密再透過申請專利來把它公開，是台灣營業秘密很重大的一個案子。

因此，廖承威呼籲企業界，要把自家裡的秘密管理好，就要做到一個合理的保護措施，沒有公司希望自家的營業秘密被竊取，但是真的發生的時候，若公司有盡到合理保護措施，起訴的成功率相對就會高一點。政府機關致力提供一個營業秘密法制的健全規範，但重要的還是回到企業是否有盡到合理的保密措施。相信透過公司的內稽內控制度，還有TIPS營業秘密的管理，能讓台灣整個智慧產權跟營業秘密的管理更加完善。

企業面對逐年升高的營業秘密風險

台灣每年都有高達上百件的營業秘密案件立案，光是2020年即高達160件，且逐年增加當中。企業面臨的法律風險除自身營業秘密侵害外，也包括被外國政府查緝，實為台灣企業於全球化經營中必須正視的議題。普華商務法律事務所合夥律師許永欽指出，自2014年起至2021年，共有478人因為營業秘密案件被起訴，確定案件人數135人，定罪率只有63.5%，其實並不算高。不過，近年與營業秘密有關的訴訟案件不斷增加，法院判賠的金額也逐漸攀升，迫使公司必須正視與營業秘密相關的法律風險。

圖二、普華商務法律事務所合夥律師許永欽

吳碧娥／攝影

過去幾年常聽聞有高階主管帶著公司研發機密前往海外發展，為了保護國內的創新研發，營業秘密法修法後新增增訂刑事責任、域外加重處罰、訴追要件、刑事罰併同處罰等規定，並於2013年2月1日正式實施。

營業秘密侵害的罪與罰

侵害營業秘密會涉及許多刑事責任，除了營業秘密法第13-1條第1項「侵害營業秘密罪」，還有可能觸犯刑法第317條「洩漏業務上知悉工商秘密罪」、刑法第318-1條「無故洩漏利用電腦知悉他人秘密罪、刑法第342條「背信罪」、著作權法第91條「重製罪」，還有台灣地區與大陸地區人民關係條例第40-1、93-2條擔任中資人頭的刑事責任。

2022年，國家安全法新增「經濟間諜罪」及「國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用罪」，大幅加重關罰則，觸犯「經濟間諜罪」者將處5年以上、12年以下有期徒刑，得併科新台幣500萬元以上、1億元以下之罰金；觸犯「國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用罪」者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新台幣500萬元以上、5000萬元以下之罰金。

國家安全法規範的侵害行為，包括：

利用不正方法取得，或取得後使用、洩漏；

未經授權重製、使用、洩漏；

所有人告知應刪除而不刪除；

明知他人營業秘密有前三款情形，而取得、使用洩漏 明知他人營業秘密有前三款情形，而取得、使用洩漏 明知他人營業秘密有前三款情形，而取得、使用、洩漏。

許永欽再次強調公司對於法令遵循的重要性，因為根據台北地方法院110年度訴字第610號刑事判決，若公司能建制一套完整的法令遵循制度，並確實依相關措施進行監督管理，顯示已經採取必要且可期待的注意義務，縱使其員工在執行業務過程中仍有違法情事，也不能課予該公司刑責。許永欽指出，公司必須先擬定事先預防措施，像是定期或的員工教育訓練，並建立員工任務分工與監督機制，藉此避免員工在執行業務中無任何糾錯機制而觸法；主管應定期進行檢查或抽查，或賦予員工執行業務中定期報告工作進度的義務。最後要藉由事後的獎勵與懲罰，促使員工日後能依法而行。另外，針對法人及高階管理層也要有內控的究責與問責機制，只有法人或高層怕被罰，才會有效執行內部控制。

圖三、營業秘密保護的管理機制

圖片來源：2023/8/11，普華商務法律事務所《營業秘密法與國安法修法與對公司內控內稽之重要性》，許永欽簡報資料

普華商務法律事務所合夥律師林金榮則強調，由公司治理角度來看，科技公司對於智慧財產權的管理不能只偏重專利保護，對於營業秘密保護的建置更是刻不容緩。如何基於既有的研發管理等內控管理機制，加上建制公司營業秘密的保護制度，是讓公司永續發展確保競爭力的重要一步。

資料來源：

作者： 吳碧娥 現任： 北美智權報主編 學歷： 政治大學新聞研究所 經歷： 北美智權報資深編輯 驊訊電子總經理室特助

經濟日報財經組記者

東森購物總經理室經營企劃

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