TTAB推翻USPTO之商標聲明不專用要求： TTAB 2022年In re Lego Juris A/S案

為期5天的「2023亞洲生技大會」已於7月30日圓滿落幕，主辦單位台灣生物產業發展協會表示，今年展會在歷經新冠疫情、全球解封的情況下，整體規模再創下新高，超過10萬人次參觀；而同步舉行的亞洲生技大會論壇更有超過1500人參與、外籍人士約3成5；一對一商機媒合會也有超過 5,500場次的媒合邀請，國內外參與度明顯更勝疫前。值的一提的是，產學育成區今年成績斐然，有超過30家大專院校獨立或結盟參展。此外，包括國衛院、國科會、中科院等科研單位，除了攜手合作廠商參展外，也各自舉辦研討會，發表研發成果及尋求技轉商機。

2023-08-10 11:37