2023年WIPO全球獎揭曉 看中小企業如何利用智財權獲取成功

世界智慧財產權組織(WIPO)近日公佈了2023年全球獎名單,從548份參賽申請中挑出最終7家獲獎企業,包括兩家中國企業:開發多場景智慧、綠色解決方案的上海西井科技公司,和全面數位化解決方案供應商西安可視可覺網路科技公司;其他5家企業分別來自法國、肯亞、墨西哥、新加坡和斯洛維尼亞,業務範圍從空氣品質測量儀器到定向給藥的奈米技術平台,再到擴增實境(AR)、生物材料技術不一而足。這些獲獎的中小企業(Small and Medium-sized Enterprises;SME)不僅利用智慧財產權取得了商業成功,並對經濟、社會和文化產生一定的影響力,因而獲選成為第二屆年度競賽的獲獎者。

圖一、七家獲獎企業的代表出席WIPO全球獎在瑞士日內瓦的頒獎典禮。

圖片來源:WIPO/Berrod

吳碧娥╱北美智權報 編輯部

誰可以申請WIPO全球獎?

WIPO全球獎在2022年正式啟動,針對利用智財權實現目標、產生收入、創造就業、應對當地和全球挑戰,並支持社區和國家發展的發明人、創作者和企業家予以表彰和支持。WIPO全球獎向193個成員國的中小企業[1]開放,各行各業都可以自我提名,讓更多使用智財權實現商業目標和改善他人生活的發明人能被看見。參選者必須說明如何利用智財權推動企業取得成功,包括在經濟、社會、文化領域的貢獻,以及為促進性別平等和應對發展挑戰所做的努力。

WIPO全球獎的評選標準

WIPO全球獎獲獎者由多元化且獨立的國際評委會[2]選出,六位評委在智財權、創新、創意產業、投資和商業等方面具備獨特專長。成功將智財權商業化是WIPO全球獎的評選標準,由以下三大領域組成:

1.智財權成功商業化:中小企業展示出對智財權(或智財權組合)的理解和使用能力,以保護、管理和商業化創新產品、服務和/或創意內容以及資料等其他無形資產,在本國之外實現商業或公司目標。

2.對社會的積極貢獻:中小企業在經濟、社會和文化層面的現有/潛在積極貢獻,包括但不限於環境、包容性和性別問題。

3.獎項競爭者的多樣性:在評選過程中,評委會將採取一種維護包容性和多樣性的方法,並考量競爭者的地域代表性和原籍國的發展水準。

2023年WIPO全球獎獲獎企業

2023年第一季,WIPO向193個成員國徵求全球獎的參賽者,共收到來自58個國家、548份參賽申請,涵蓋創意產業、食品、環境、衛生等眾多不同領域。在今年5月,WIPO秘書處確定了來自16個國家的25名最終入圍者名單,並在7月由評委會精心挑選出七名獲獎者。

表一、2023年WIPO全球獎得主名單

資料來源:WIPO官網

中國:上海西井科技股份有限公司

上海西井是大宗物流智慧環保解決方案的先驅,開發了用於海港和自動駕駛新能源商用車輛的相關端產品,並為18個國家/地區的160多家客戶提供服務,藉由專利、工業品外觀設計和商標組成的強大智財權保護網路。上海西井科技股份有限公司CEO章嶸表示,西井將繼續致力於創新和智財權保護相關工作,並將持續關注全球智慧和綠色技術的發展和實施。

圖二、上海西井科技股份有限公司CEO章嶸

Mr. Rong Zhang, President of Shanghai Westwell Technology Co. Ltd.

圖片來源:WIPO

中國:西安可視可覺網路科技有限公司

西安可視可覺網路科技是一家成立21年的擴增實境(AR)/虛擬實境(VR)技術公司,為VR電影院和文化機構提供沉浸式數位體驗解決方案,擁有獲得專利的運動平台和硬體,堅信科學技術能夠增強文化的力量。西安可視可覺在美國和日本也擁有專利,並在歐洲和韓國提交專利申請,戰略性地利用智財權制度來增強競爭優勢。

圖三、中國西安可視可覺網路科技有限公司創始人甯澄宇

Mr. Chengyu Ning, Founder and CEO of Xi 'an KissFuture Network Technology Co., LTD from China

圖片來源:WIPO

斯洛維尼亞:Aerosol Magee Scientific

來自斯洛維尼亞的Aerosol Magee Scientific開發和製造空氣品質測量儀器,透過專利和商標保護自己的創新成果和品牌。Aerosol Magee Scientific的產品用來解決全球空氣品質、氣候變化和健康問題,並在黑碳和碳質氣溶膠測量這塊小眾領域取得領導地位,客戶遍及全球。Aerosol Magee Scientific面對競爭對手試圖模仿或繞過其的技術,但Aerosol Magee Scientific展開智財權審計查核以確定潛在風險,同時積極監控市場上的潛在侵權,必要時會採取法律行動,向國外的潛在侵權者發出警告。

圖四、斯洛維尼亞Aerosol公司CEO Mateja Forštnarič

Ms. Mateja Forštnarič, CEO of Aerosol from Slovenia

圖片來源:WIPO

墨西哥:Centro de Retina Medica y Quirúrgica (CRQM)

墨西哥CRMQ公司開發出向視網膜給藥的奈米技術平台,徹底改變了失明治療的方式,協助業界、學術界和政府推動具有全球影響力的藥理學產品。CRMQ申請專利保障其專有性和商業優勢、戰略性註冊商標來鞏固市場地位,並進行專利轉讓或授權合約。為了對抗全球視力健康挑戰,CRMQ目標在世界各地推出創新的藥理學產品,未來將繼續履行對抗盲疾的創新使命。

圖五、墨西哥Centro de Retina Medica y Quirúrgica公司CEO Arturo Santos Garcia

Mr. Arturo Santos Garcia, CEO of Centro de Retina Medica y Quirúrgica (CRMQ) from Mexico

圖片來源:WIPO

新加坡:豐立

新加坡豐立是一家網路安全公司,提供人工智慧的網路安全解決方案,即時檢測並防止勒索軟體攻擊。豐立利用其廣泛的智財權組合(包括50項已提交申請的專利和30項已授予的專利、以及27個全球商標)獲得競爭優勢、保護其創新並創造許可授予和合作機會。豐立目前已和聯想、惠普和華碩等主要個人電腦品牌建立合作關係,將其含有多項專利的創新融入客戶備受歡迎的產品中。豐立的智財權驅動戰略成功吸引了投資者的興趣,突顯出智財權在建立品牌知名度方面的重要性。而面對不斷變化的網路威脅,豐立突破性的X-PHY人工智慧網路安全固態硬碟,同樣是以專利組合作為支撐,對抗勒索軟體並提供即時保護,進一步革新網路安全格局。未來豐立希望繼續建立自己的智財權,得以與大公司公平競爭和展開合作。

圖六、新加坡豐立公司CEO Camellia Chan和聯合創始人May Chng

Ms. Chan Camellia, CEO & Ms. May Chng, COO & Co-Founder of Flexxon from Singapore

圖片來源:WIPO

法國:Lactips

Laactips 是一家成立於2014年的法國公司,專門生產不會在環境中留下痕跡的水溶性塑料,憑藉其使用天然蛋白質(酪蛋白)作為原材料的專利技術,致力於使用對消費者和環境友好的清潔、可生物降解塑料,來開發新產品或占領新市場。

Lactips開發出受到專利保護的無塑膠技術,提供100%純天然的無塑膠材料,在消除塑膠垃圾和污染的同時,也兼顧了傳統塑膠相同的優點。Lactips利用其在歐洲和全球擴展的七個專利族的智財權組合,推廣創新的天然蛋白質基聚合物。Lactips的無塑膠技術採用100%生物基、完全可生物降解、能溶於水且不留微粒。Lactips透過產品專利申請保護其配方,其智財權戰略是在確保避免主要行銷商和世界級化學家的潛在阻撓,商標申請也是Lactips智財權戰略的重要部分。

圖七、Lactips公司CEO Alexis Von Tschammer

Mr. Alexis Von Tschammer, CEO from Lactips

圖片來源:WIPO

肯亞:YAKWETU Online Limited

肯亞的YAKWETU是一家受到商標保護的娛樂技術公司,為非洲人提供來自當地的數位內容,同時保護這些內容免受盜版威脅。YAKWETU以創新的娛樂技術,顛覆肯亞95~99%以盜版主導的數位內容傳播管道,為肯亞及其他地區的數位內容發行帶來革新,並計畫在非洲其他地區和其他發展中國家推廣業務。YAKWETU的線上家庭娛樂和寓教於樂系統已採取積極措施,保護內容合作夥伴的智財權並從中盈利。YAKWETU其中一個商標MyMovies.Africa™是行動數位電影院的延伸,自2019年9月以來在全球範圍內保護非洲影片內容中的所有智財權,並進行商業化。

圖八、肯亞Yakwetu公司的CEO兼聯合創始人Mike Strano

Mr. Mike Strano, CEO & Co-Founder from Yakwetu from Kenya

圖片來源:WIPO

WIPO總監鄧鴻森指出,世界上所有企業有九成都是中小企業,建立一個更具包容性的智慧財產權生態系統,使智財權更貼近中小企業,是WIPO戰略的關鍵所在。對於中小企業而言,智財權既是盾牌也是利劍:不僅有助於保護它們的想法,也是它們進入新市場並取得成功的工具,WIPO致力於確保中小企業利用智財權來實現成長和擴大規模,並藉由全球獎來表彰和獎勵利用創新改變世界的創新中小企業。WIPO將為每家獲獎公司量身打造指導計畫,協助其獲得資金、建立商業夥伴關係和加強智財權戰略,未來計畫為婦女和青年另外設立兩個獎項類別。

資料來源:

備註:

