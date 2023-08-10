台灣生技產業蓬勃發展 可藉印度及香港舞台擴大商機

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撰文╱攝錄影 李淑蓮╱北美智權報 編輯部

為期5天的2023 Bio-Asia Taiwan 亞洲生技大會已於7月30日圓滿落幕。今年展會共彙集了來自19個國家、800家指標性大廠、共計2000個攤位展出；除了台灣本土廠商外，包括美國、英國、澳洲、瑞士、比利時、義大利、波蘭、印度、馬來西亞與奧地利都在今年的亞洲生技大會設置國家館，率領各國多間生技廠商展出，顯示各國對亞洲生技大展及台灣生技產業的重視。

眾多來台參展的外國廠商都對台灣生技產業的蓬勃發展表示肯定，另一方面，他們同時也認為這是台灣廠商積極走出去，與世界接軌，站上國際舞台的好時機。

印度在地產銷 市場龐大超乎想像

AMTZ 於2023亞洲生技大展 Bio Asia Taiwan應印度-台北協會 (India-Taipei Association) 之邀來台參展。AMTZ首席投資長Cma Venkata Gowtham Kalla相當歡迎台灣醫療技術及設備廠商進駐。由於AMTZ是為醫療技術及設備廠商量身打造的園區，因此上下游廠商及相關設施有完整配套，廠商可以輕鬆進駐。另一方面，Gowtham相當看好台灣的醫療器材技術，希望針對內視鏡及放射性醫療設備尋找投資對象。

AMTZ 全名為ANDHRA PRADESH MEDTECH ZONE ，是印度首屈一指的醫療技術園區，擁有通用製造設施和通用科學設施，包括專業實驗室、倉儲和測試中心，如電磁兼容性和安全測試中心、生物材料測試中心、3D 打印中心、激光器、MRI 超導磁體、伽瑪輻射中心、模具和加工中心以及許多其他工業服務中心。可以說AMTZ是全球最大的醫療技術製造集群之一，擁有100多家致力於救生醫療器械研發和生產的公司。 在國家抗擊疫情的過程中，AMTZ每天生產100多台呼吸機、500台製氧機和100萬套RT PCR試劑盒，做出很大的貢獻。AMTZ 的許多創新產品，如行動集裝箱醫院、行動 RT PCR 車輛和移動制氧機甚至被送到了印度最偏遠的地區。AMTZ 的建成時間為創紀錄的 342 天，展示了現代印度在全球醫療技術舞台上的領導者地位。

與Cma Venkata Gowtham Kalla一起來台參展的還有印度I-SAT (Indian Society for Assembly Technologies)的首席營運長 (COO) Santosh Kumar Balivada。簡單來說，I-SAT (印度裝配技術協會)是一個以AMTZ為據點的官方組織，與工業界緊密合作，提供專業技術人才資源，協助廠商克服製造和裝配方面的複雜挑戰，無縫生成新技術，將產品快速高效地推向市場。

Santosh Kumar Balivada表示這次來到台灣感到非常興奮，因為台灣廠商在生物科技和醫療器械方面的應用非常精彩。當他與創新者、研究人員及公司負責人交談時，明顯感覺到技術的能量。他認為「印度 — 台灣」 業務可以大幅擴展，因為印度的醫療設備和生物科技市場非常巨大，而且印度內需市場也很大，很多印度公司可以與台灣廠商合作。

他表示如果有台灣公司想進入或是擴大在印度的市場， I-SAT可以提供許多與政府相關的資源協助，還可以為廠商提供大量技術、人力資源。

Santosh Kumar Balivada指出，台灣公司在印度在地生產製造有一個很大的優勢，就是可以直接進入印度市場，實際上擴展業務能力。

當台灣公司在AMTZ園區設立印度子公司時，I-SAT可以協助他們在地招聘。AMTZ園區所在的安得拉邦維沙卡帕特南市（Visakhapatnam in Andhra Pradesh）擁有許多工藝和工程學院，有大量僱傭資源。Santosh Kumar Balivada指出AMTZ園區有 300 多名博士，於不同領域從事研究工作。另外，園區還與全球約60所大學簽署了諒解備忘錄(MOU)，以產學合作方式加速研發腳步。

由於AMTZ是世界上最大的醫療器械集群，擁有150家公司、 25個通用科學設施，其供應鏈的 70% 已經在園區內建立完成，既降低了廠商的風險，也減少了其將產品投入市場的金錢投資及時間。

『9+2』的大灣區概念讓香港從七百萬變一億

香港生物科技協會主席于常海是一位專注在推動生物科技的科學家，這已經不是于常海第一次來台灣，尤其是在新冠疫情前，他和台灣生技產業有很頻繁的互動。

這次來台灣參加2023 Bio-Asia Taiwan，他發覺台灣的生技產業一直在進步，有很多新產品；而來參展及觀展的人，都可以讓人感受到做科技的氣氛很濃厚。 然而，于常海表示，「我們必須知道，生物科技是一個全球性的產業供應鏈，我看到台灣很多產品是可以走出去的。我們常常說，『能讓產品走出去，外面的世界更美好、更大。』」 因此，他希望台灣廠商了解，他們優秀的產品不僅是在台灣可以用得到、可以看得到，也可以推廣到國外的市場。

為此，香港生物科技協會在香港也舉辦了《香港國際生物科技展》，這是一個可以讓廠商走向國際的平台。 于常海說：「來香港參展或者參與是很重要的，因為香港一直以來都用很多的時間將本身塑造成為一個國際都會。香港是一個國際城市，而剛好生物科技也是一個國際視野的產業，因此希望台灣廠商能借助香港國際生物科技展 （Bio Hong Kong），來香港接觸世界舞台。」

于常海還補充說：「香港現在已經是一個大灣區的概念。即便香港只有700萬人口，但已經是個國際大都會了。因為有這個大灣區的概念，香港已經從一個700萬人口的小城市，變成了一個大概有8,000多萬到可能會有一個億人口的地方。因為我們有『9+2』的概念，就是沿著珠江的9個城市，再加上香港跟澳門，就成為了11個城市，這個就是大灣區。但香港和澳門是國際城市，走的是國際路線。因為這個地方變大，所以商機就很大，也就是說，到香港的時候就是面對一億的人口，有5個台灣這麼多，可想而知商機有多大。」

因此，于常海希望大家不要感覺自己在台灣賣也挺賺錢的，幹嘛要走出去？可以想想現在日本也看到了， 也是要走出去的，因為日本本身的內銷市場還是有限，因此國際市場才是廠商們想要追求的。

香港國際生物科技展就在今年的9月13號到16號，于常海歡迎台灣生物科技界的朋友到香港參展，展示他們的產品、及參與演講介紹他們的產品。

【詳細內容請見《北美智權報》338期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】