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2023 Bio-Asia Taiwan亞洲生技大會：規模創新高 產學育成參與活躍

聯合新聞網／ 北美智權報

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

撰文╱攝錄影 李淑蓮╱北美智權報　編輯部

為期5天的「2023亞洲生技大會」已於7月30日圓滿落幕，主辦單位台灣生物產業發展協會表示，今年展會在歷經新冠疫情、全球解封的情況下，整體規模再創下新高，超過10萬人次參觀；而同步舉行的亞洲生技大會論壇更有超過1500人參與、外籍人士約3成5；一對一商機媒合會也有超過 5,500場次的媒合邀請，國內外參與度明顯更勝疫前。值的一提的是，產學育成區今年成績斐然，有超過30家大專院校獨立或結盟參展。此外，包括國衛院、國科會、中科院等科研單位，除了攜手合作廠商參展外，也各自舉辦研討會，發表研發成果及尋求技轉商機。

今年大會以「擁抱亞洲動能」(Embracing Asian Dynamics)為主題，彙集了來自19個國家、800家指標性大廠、共計2000個攤位展出。而去年首度設立的「委託開發暨製造服務(CDMO)」專區，今年也擴大展出，除了國內多間廠商外，必帝、FUJIFILM與藥明生物　(Wuxi Biologics) 等國際廠商也未缺席。

台灣生物產業協會秘書長林治華指出，今年Bio-Asia Taiwan展還是跟以往一樣，和世界Bio組織一起合作舉辦。其實台灣辦這個活動從2003年開始到現在已經有21年，但是得從2019年開始得到國際授權，從台灣生技月變成 Bio-Asia Taiwan迄今，已經是第5年。

2023 Bio-Asia Taiwan本身包含了conference、論壇、Exhibition 、Regional Collaboration、一對一商機媒合、以及Company Presentation，由6大活動結合在一起，豐富且多元。

就展會部分，今年共有來自19國廠商參展，美國、英國、澳洲、瑞士、比利時、義大利、波蘭、印度、馬來西亞與奧地利也設置國家館，率領各國多間生技廠商展出，顯示各國對亞洲生技大展的重視。林治華表示，Bio-Asia Taiwan的規模每年都在擴大當中，現在已經是世界前三大的Bio Convention，規模甚至可能比歐洲一些展會還要大。

展覽本身今年有800家公司以2000個攤位參展，有這麼大的規模一方面是因為在台灣生技產業持續蓬勃發展；另一方面，是因為產學研各界也對運用這樣一個會議和展覽的機會和國際合作，抱持著很大的期望。

綜而觀之，亞洲生技大展雖然於台灣舉辦，但並非僅展出台灣的技術，更是以全球化的生技展會為願景。「展會除了將國際趨勢、國際專家帶入台灣外，因為生技產業是一項國際型的產業、產品銷售以全球為目標，因此，讓更多國外人士能實際參展拜訪也格外重要。」林治華也指出今年的公司展望說明會　(Company Presentation)　中，相較於往年以新創公司為主，今年也看到不少國際一級廠商登台介紹。

至於論壇的部分，包含Main Section、Regional Collaboration、還有很多Focus Symposia、將近有2、30場之多，共有1000多名專業人士及有100多位國際知名講者參加。

像是在今年擴大舉辦的「多國區域合作論壇 (Regional Collaboration Forum)」論壇，以讓各國展現其生技特色為目標，並同時讓台灣的特色站上國際舞台，共有日本、加拿大、澳洲、馬來西亞、香港、立陶宛、台灣等國家參與，由於效果顯著，已有許多國家確認明年也將舉辦區域合作論壇，並擴大邀請該國廠商參與。

2023 Regional Collaboration Forum – Taiwan Session講者合照
2023 Regional Collaboration Forum – Taiwan Session講者合照

林治華表示，去年 (2022) 於南港展覽館二館展出時，發現參展廠商已滿載，今年考量能讓廠商在展出上可不受空間限制，因此選擇重返展場空間更大的一館展出，他指出合辦單位全球生技協會(BIO)高階主管非常看好未來雙方合作，已開始討論未來在參展商、論壇講者邀請等擴大合作，期望明年不但能充分展現台灣的生技產業成果，也讓全球生技量能在此匯聚。

產學育成區匯聚了30家以上的大專院校參展
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