經濟產值大於舉債效益 舉債未必是壞事

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【蔡佑駿╱北美智權報 專欄作家】

在台灣，很多人不了解「債務」的本質，大多數人都很怕背負債，認為借貸是很不當的財務槓桿，事實上，在財務狀況健全的前提下，適當的融資行為未必是壞事，財務專業者會了解善用資本的優勢，但對於一個平常只能經營200萬以下現金流的普通人來說，突然給他10億，他會怎麼做？他會用200萬的思維來經營200萬，然後9.98億拿去定存起來，因為他無法駕馭龐大資本，那已經超出他的財務認知，所以只能浪費資本的時間價值。

因此有些人突然中了樂透，隨意揮霍過日子，最後財務狀況反而更慘，因為他反過來被資本駕馭到失控了；但是善於運用財務者，不僅不會把錢存起來，甚至會希望透過這10億去做一些財務規劃，看看能否產生更高的經濟效益。長期以來，相對於通貨膨脹，中產以下階級的財富成長非常有限，大多數人都不想背負債，但同一時期，有能力的富裕階層，融資槓桿則是能開盡量開，造成有錢人越來越有錢，貧富差距越來越大。

假設年收200萬，手上現金300萬，用30年貸款8成買個1500萬的房子，表面上看起來債務一下子暴增1200萬，跟融資4倍投資的情況類似，因此壓力非常大，想趕快把房貸還掉比較輕鬆，這絕對是大多數人的想法，但債務其實不是那麼可怕，因為那1200萬的貸款不是要立刻還掉的情況，假設貸款年利率2%，一個月還2萬，債務負擔佔年收入比重12%，如果手上現金流可以順利運作，高機率還是可以撐下去。不過每個人的財務狀況都不同，台灣富豪郭台銘跟一般受薪階級，一樣負債1200萬，對郭台銘來說那可沒什麼，債務的可承受度因人而異，如果換成企業和國家，利率又能壓得更低，那債務的可承受度又不同了。

圖一、台灣政府債務占GDP的比例（單位：%）

資料來源：https://tradingeconomics.com/

因為財商思維完全不一樣，在財務健全的前提下，富人如果能用信用或抵押品擔保，以2%以下的利率去貸款或融資，投入殖利率能超過2%的金融商品或房地產，經過長期的複利，實質獲利金額很可能抵過一般人幹一輩子的勞力。雖然2022年過後，美國強力升息到5%以上的基準利率，全球暫時脫離人類史上利率極低的時期，但是一些財務體質較健全的國家，其實負債壓力仍然可控，如台灣的政府負債佔GDP比重只有近29%，以國家等級的擔保品質來說，其實是相當健全的財務體質，台灣就算吃下一個2008年的金融海嘯，負債比重拉高到40%，這個比重在國際上仍然是相對健全的，2008年金融海嘯以來，全球主要央行持續性的壓低資金的使用成本，資本使用成本達到人類工業革命以來最低的時期，從資本使用效率的角度來看，有能力的使用者，其實應該在債務可負擔範圍內，擴大借款才是，負債不完全是壞事，好債的話，其實多多益善，入不敷出的壞債則是應該早點還清。

一個國家的債務是否很嚴重，同樣要看那個國家的還債能力、外匯存底、國際雙帳（經常帳、金融帳）佔GDP比重、歲收支出和經濟成長情況，不管是個人、企業還是國家，運作過程都離不開經濟原理，貸款、舉債或融資，在適當時機會是好工具，用錯時機則是壞工具，信用貸款的核心價值就是提高經濟行為的效率，一家完全沒有負債的公司，未必就是好公司？一家競爭力很強的企業，擴大資本進行更大的投資，可以更高效率的在市場上競爭，如果一家公司有競爭力卻堅持不想負擔債務利息，造成有把握的投資無法順利進行，那反而傷害公司的營運效率，因小失大。當然，如果債務負擔很重，就算金額不大也要縮減債務，債務高低的好壞要整體去評估，不是只看一組數字，債務負擔比重非常低，也未必是好事。

以台灣來說，2022年中央政府長債比率28.23％，地方政府長債比率3.59％，各級政府一年以上公共長期未償債務64251億台幣，根據國際貨幣基金（IMF）2022年世界各國國內生產毛額（GDP）資料，臺灣GDP是8286 億美元，負債佔GDP比重低於30%，2022年收入佔GDP比重，大於支出佔GDP，中央銀行資產負債表佔GDP超過200%，外匯存底超過5600億美元。白話來說，經濟產值100%、負債約30%，一年內要償還的債務相對低，手上現金流非常充足，相對於全球許多國家，台灣的負債比重其實相對低[1]，而且台灣的債務大部分是內債，並非風險相對高的外債，台灣目前10年債殖利率約1.17%、基礎利率1.875%，台灣近年來大部分時期GDP成長超過2%，若能以2%以下的舉債成本，達到2%以上的經濟產值，這種正向循環的舉債，可以讓經濟產值超過債務利率，其實應該好好利用。

圖二、台灣政府10年期債券收益率（單位：%）

資料來源：https://tradingeconomics.com/taiwan/government-bond-yield

圖三、台灣GDP年成長率

資料來源：https://tradingeconomics.com

以國家的角度來看，取得一樣的資本，成本更低，舉債如果能帶來理想的經濟成長，低成本資金，多多益善，擴大投資建設也好，等利率上升了，再來把債務還掉，當然行政效率低落的國家另當別論，有競爭力的國家，適當的舉債開槓桿，那才是資本市場的強力武器，做好收支平衡，不要開槓桿造成債務過重就好，有些小經濟體，負債佔GDP比重高達90%以上，而且是外債為主，長年政府收入低於支出，那就是財務控管不當。

很多人對於國家債務完全是負面的思維，但是負債某方面來說，反而是反映國家綜合實力的象徵，全球負債最多的美國，發行國債基本上都能賣掉，只有價格的高低差別，投資人不會擔心美國還不出錢或者債務崩潰。債務人向外發債，債權人願意借錢給對方，通常就是希望借錢給對方，同時賺到利息，借給國家系統的違約率低，風險相對低許多，國家的信用等級是遠大於個人的，個人向銀行貸款，銀行可未必會通過，因為這筆貸款未來變成呆帳的機率相對高，除非個人的工作穩定、儲蓄夠多，那銀行甚至反過來說服你貸款，對債權人來說，只要債務人未來能償還本金，又能給夠高的利息，那債權人借出貸款，就能形成雙方互利的生意。

為何有些國家的舉債會出問題？那是因為生產力不夠，負債比重又拉太高，生產力成長夠穩定的國家，債務擴張不要高於生產力的增加速度，邏輯上來說，出問題的機率是極低的，市場擔心的從來不是你一直借錢，而是擔心你還不出錢。

備註：

日本負債佔GDP比重是264%，美國負債佔GDP比重是129%，新加坡負債佔GDP比重是168%，法國負債佔GDP比重是112%，德國負債佔GDP比重是66.3%，中國負債佔GDP比重是76.9%，澳洲負債佔GDP比重是22.3%，瑞典負債佔GDP比重是33%，南韓負債佔GDP比重是49.6%，瑞士負債佔GDP比重是41.4%。

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