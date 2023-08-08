吳碧娥／北美智權報 主編

相對秘密概念

所謂秘密性，必須是其他人難以得知的資訊，如果在網路即可查詢到，或是業界其他人已知道的資訊，不屬於營業秘密。但秘密性屬於「相對秘密」概念，知悉秘密之人不限於一人，凡知悉者得以確定某項資訊的詳細內容及範圍，並具有一定封閉性，而秘密所有人在主、客觀上必須將該項資訊視為秘密，除一般公眾所不知者外，相關專業領域之人亦不知悉，才算具備「秘密性」[1]。

相對於「公開性」而言，「秘密性」是一種不能從公開方式容易取得的狀態。「秘密性」的具體狀態包括：

（一）非可於公開之處所或管道直接獲知：

如為一般公眾或業界人士普遍共知，或可於公開之期刊或網路等可直接取得之資訊，就不屬於機密的狀態。

（二）營業秘密所有人所為之保密狀態：

秘密性並非指一切人所不知，營業秘密所有人可以透過保密約定或保密措施等，以確保在特定範圍內，讓權利人所授權之人可以取得，並將機密狀態維持在一定範圍內。因此雇傭關係的員工、授權合作的他人、或其他依供應鏈等契約關係而取得之資訊，因為有保密約定或義務，可確保維持機密之狀態。

（三）在同一技術領域之人或特定產業中具秘密之狀態：

秘密性之判斷是採取業界標準，除一般公眾所不知者外，相關專業領域中之人亦不知悉。所以只要是在該行業屬於秘密之資訊，應即視為符合秘密性，公司為保護自身之營業秘密，對於可能接觸營業秘密之人，應透過保密契約課予接觸者保密義務。

上述三點可用來判斷所有資訊的秘密性，重點是相對而言，資訊並非公知或容易取得。

與發明專利應具備的絕對新穎性及進步性之要件有別

營業秘密是一種非他人所公知，且無法以正當方法輕易確知的資訊，要件是「非一般涉及該類資訊之人所知」，與發明專利應具備的「絕對新穎性」（未構成先前技術之一部分）及「進步性」（非該發明所屬技術領域中具有通常知識者，依申請前之技術所能輕易完成）之要件有所不同[2]。

秘密性與專利之「絕對新穎性」不同，營業秘密之秘密性屬於相對性的概念，僅要求最低程度的新穎性，只要是「非一般涉及該類資訊之人所知者」即足夠，故一項營業秘密可能只是比一般知識、技法，多了一點技術上的先進性，或略為超過普通常識而已，且除了少數很明顯得知的情事外，原則上不應允許將多項先前技術的技術內容加以組合，以證明某項技術資訊不具秘密性，亦與專利「不具進步性」（基於先前技術能輕易完成）的無效抗辯並不相同[3]。

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