東南亞企業創投發展概況

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

蘇翰揚╱產業分析師

過去數十年來，企業創新的發展運用大量不同的方法和框架，這些框架隨著時間的更迭反覆出現或消失，傳統上而言，大規模的創新多半由大企業的研發 (R&D) 部門推動，這些部門在研發方面投入大量資金與人力，確保企業在技術前沿與市場掌握的學習曲線呈現平緩，並能透過規模化強化市佔率，大型企業在全球分工與技術發展單一的時代具備這種競爭優勢。

「投創」成為企業新型創新模式

不過，20 世紀 90 年代開始，消費者偏好變化快速、多種數位技術同時出現，加上風險投資的崛起改變企業的創新方式：由於許多數位技術與人才的出現來自公司外部，企業開始建立創新生態系，並從「內部創新」轉成「開放式創新」模式，像是從合資、策略投資、併購，到投創（venture building）；其中，投創模式為近年來企業創新的新興方式，不同於孵化器或加速器，投創不僅僅創業項目投入資金，還會投入更多的想法和資源，企業來決定是否發起一個創新項目，然後指派內部團隊（如技術人員、顧問、市場、銷售等），並全程參與項目的管理和營運，這種方式能確保掌握主控權。

圖1. 從實質影響力觀察企業各種創新模式；資料來源：Stryber

企業風險投資已成為企業與新創合作的一種互補形式，新創可透過與企業合作取得資金與龐大驗證場域，並透過企業在市場、產業、技術的敏銳度的協助下，少走一些冤枉路。適當的投資比例可減少創業者的資金成本，對新創事業部門而言，分拆可以減少在原有組織內的創新阻力。傳統內部創業的問題在於新創事業是標準的燒錢單位，除其投資報酬率難以估計外，也容易影響到其他部門的資源分配，進而造成「四不像」的窘境發生。分拆後的新創事業體必須對自身營運虧損負責，對於持續創新有較長期的助益。對企業而言，由於技術的融合帶來爆發性、大範疇的創新型態，各種技術能產生出不同類別應用，甚至成為新技術。加上軟體與硬體的整合，許多企業一時間也難以招架；許多外部創新公用為協助業者避開成為轉型落後者，甚至能在新事業實體化的前提下，掌握第二條成長曲線。

新加坡為亞洲地區投創領先者之一

雖然企業投創模式在歐洲和中東地區發展快速，但亞太地區尚未大規模運用這種模式。在亞洲，由於東南亞數位經濟發展快速，該地區的創新與新創自然也成為市場關注焦點。2021年5月啟動的新加坡經濟發展局啟動企業投創計劃 (Corporate Venture Launchpad) 已經取得相當成果，實際參與的企業包含Boch、BASF、Olam、OCBC、Keppel Land、渣打銀行、施耐德等不同產業業者，並各自開始建立不同新事業體。新加坡的企業投創有三種參與者：新創、企業、顧問公司。與一般加速器模式不同，新加坡的新創通常是從企業的業務部門分拆（spin-off），或是外部新創進駐，爾後夠透過指定風險投資諮詢機構（Mckinsey、BCG、FutureLabs、Rainmaking、Mach49、Rainmaking、Wright Partners）進行技術快速商業化，過程中除公司可提供資金外，也可槓桿外部投資機構協助，可說是一種「內部創業外部化」的營運模式。若該新創可進入市場、建立初步客戶來源，可進一步考慮規模化，企業透過多數持股方式保有對新創控制權，在新創事業上市時獲得財務報酬，又或以不上市方式賺取營利所得，相當彈性。

截至目前為止，已經有40家企業用此機制進行外部創新，由於新加坡在東南亞經濟體中屬於技術較先進者，國外與當地企業可善用良好經商環境、豐沛數位人才與友善稅負制度進行創新佈局。舉例而言，德國汽車大廠Bosch成立grow 2.0 Innovation Hub，協助新加坡新創善用物聯網科技數位化，新創AquaEasy就是由Bosch物聯網解決方案團隊協助，運用感測器與演算法來增加農夫種植面積；另一著名案例還有美國快銷品業者P&G成立GrowthWorks，透過技術輔導與1,200萬美元鼓勵內部團隊創業並分拆，藉著東南亞市場規模的紅利，P&G希望可以在十年內養出三家獨角獸企業。不難看出在星國的外商正在成為主要的創新源頭，原因在於龐大的連結網路、全球資源佈局，以及對於數位科技的掌握度，讓原先新創能量相當活躍的新加坡在創新上又更上層樓。

當前的投創計劃已經進入到2.0版本，Corporate Venture Launchpad 2.0是一項耗資 2,000 萬星幣的計劃，主要目的為協助企業在新加坡建立新事業體，參與的公司將與經濟發展局指定的風險投資工作室合作。該計畫分為兩個階段，第一個階段為「概念驗證」，概念驗證將向公司提供 50% 的補助金額，這些資金用於每個概念驗證衝刺的成本（最高 500,000 星幣），並使用名為「SPRINT」的方式進行。該方法原先由 Google 創投提出，概念源於設計思考，讓使用者在特定時間內有效解決問題，同時以用戶為中心透過設計、原型及與真實用戶進行驗證來回應特定商業問題；第二階段則為「風險項目啟動」，該階段屬於執行階段，透過新創的事業體提供新的產品或服務，經濟發展局的投資單位也可能投資這些新創事業體，加快新創事業成長，同時分擔公司開展獨立新業務所承擔的創業風險。這樣做法可以鼓勵新加坡的本土企業、家族企業，與外商企業在本身業務之外發展新事業體，提供本身持續的創新來源，同時強化該國新創生態發展。

2022年東南亞企業創投發展概況

500 Startups 是東南亞成功風險投資工作室的一個例子，這家全球創投業者在東南亞擁有強大的影響力，並協助該地區建立與孵化數百家新創公司，透過其加速器計劃和種子期投資，500 Startups 幫助印尼、泰國和越南等國家創造就業機會並帶動經濟成長。另一個在東南亞產生積極影響的風險投資工作室是 Venturra Capital，Venturra Capital 總部位於雅加達，為東南亞的新創業者提供早期融資與業務諮詢，該工作室協助創辦並提升印尼電子商務平台 Sociolla 等新創業者的規模，該平台迄今為止已籌集超過 4,000 萬美元的資金，而除了提供資金和資源外，風險工作室還幫助培育東南亞的創業文化，例如培養能夠推動該地區創新的科技人才與新一代創業者。當前其他活躍於東南亞的風險工作室包含Menyala、Spartan Labs、Wavemaker Impact、Ecoxyztem、SCB 10X、BCG Digital Ventures等，該模式已經在東南亞逐漸發酵。

鑑於通膨飆升與全球貨幣緊縮等全球挑戰，東南亞的企業創投交易量在 2022 年第一季度達到 14.69 億美元（62 筆交易）的高峰，並在因大環境變化而開始下降，最終在2022 年第四季度的交易金額為 5.62 億美元（31 筆交易），平均交易規模從 2,400 萬美元（第一季度）大幅下降至 1,500 萬美元（第二季度）和 800 萬美元（第三季度），但在第四季回升至 1,800 萬美元，凸顯了投資者人情緒和風險規避的負面轉變。若進一步觀察企業創投參與的前 20 輪融資就會發現，56% （10.56 億美元）的投資標的為印尼新創企業，37%（6.92 億美元）的投資標的為新加坡新創企業，7%（1.275 億美元）的投資標的為菲律賓新創企業。其中，印尼新創企業相關的前五輪融資已占前 20 名融資總額（18.755 億美元）的 38%（7.08 億美元），彰顯出在數位經濟與人口紅利優勢下，印尼已經成為企業創投主要投資的國家。

圖2. 東南亞前十大活躍的企業創投 ；資料來源：Stryber

在整體的企業投資人中，Plug & Play 在 2022 年總共完成 17 筆交易，被認為是東南亞最活躍的參與者，總部位於美國的 Coinbase 和印的尼BRI Ventures 緊隨其後，各完成12 筆投資，主要投資領域為東南亞地區的加密貨幣／區塊鏈／金融科技新創，另一個值得注意的產業是電信業者的企業創投部門，其中以 Telkom Indonesia 的 MDI Ventures 為首，完成 11 筆投資，其次是新加坡的Singtel Innov8，完成 7 筆投資。而各家企業創投在投資時皆有自己的考量，以印尼國有銀行BRI下轄的投資部門BRI Ventures為例，公司不斷尋求新的策略和創新，以因應快速變化的新創發展，除投資與金融科技相關的新創外，BRI Ventures也透過風險工作室或投創的新措施來促使企業發展新興科技。舉例而言，Broom是一家總部位於印尼的汽車融資新創，透過貸款模式應用於其業務來提供二手車經銷商融資，目前在印尼已有超過5000家二手車業者使用其平台，約佔東南亞新車銷量的30.6%，BRI Ventures的投資一方面可參與新創發展，一方面也能將思考新型貸款模式是否能用在其母公司的業務創新上。

【詳細內容請見《北美智權報》337期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】