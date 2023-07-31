USPTO試行以Email寄發年費欠繳相關官函

黃蘭閔／北美智權 智權法規研究組

美國專利商標局 (USPTO) 公告新試辦計畫，獲准參加的美國授權專利所有權人，若有到期年費未於官方期限日前繳交、未於寬限期內補救，將可收到USPTO Email寄發的提醒函、通知函。

USPTO 2023年5月30日於該局《專利公報》（Official Gazette for Patents）發布新試辦計畫[1]，獲准參加的美國授權專利所有權人，可收到USPTO Email寄發的年費未繳納提醒函（Maintenance Fee Reminder）、及未繳年費致專利權屆期消滅通知函（Notices of Patent Expiration）。

需注意的是，USPTO依法並無義務通知專利所有權人年費即將到期。確認已依規定繳交年費、避免專利權因未繳年費屆期消滅，實際上是美國專利所有權人自己應盡的責任。不論是紙本或電子形式的提醒函、通知函，即使官函內容記載有誤、文件寄送出錯、未製發或太晚製發官函，未依法於官方期限內繳交年費或補救者，都不能以此為由獲得寬免，相關美國專利權仍會因為專利所有權人未繳年費依法屆期消滅。

試行辦法與既有作法的不同

美國發明專利授權後，想完整享有20年的專利權保護，需繳完三期年費（Maintenance Fee）。任一期年費未於規定的半年期間繳納，USPTO就會寄發年費未繳納提醒函，若後續半年的寬限期內也未加以補救，USPTO會再寄發專利權屆期消滅通知函。

先前USPTO只提供紙本的提醒函、通知函寄發服務。專利授權後，若專利所有權人曾依37 CFR 1.363指定一Customer Number作其年費地址（fee address for maintenance fee purposes）[2]，這些官函紙本會寄到該Customer Number登錄的實體地址。若專利所有權人未曾指定年費地址，這些官函紙本會寄到案件原登錄的通訊地址（correspondence address of record）。

若獲准參加本項辦法，USPTO會把這類官函以附件形式寄Email到年費地址登記的Email信箱，內容和紙本提醒函、通知函完全相同，但只以Email寄送，不會另有紙本提醒函、通知函寄發。若Customer Number登記有複數個Email地址，全部登記的Email信箱都會收到通知。

試行辦法申請及實施要點

這項試行辦法已於2023年5月30日USPTO公告之日生效，預定試辦至少6個月。視其成效，USPTO也可能提前結束試辦、變更試行辦法。

若專利所有權人有意參加本項辦法，首先需確認已取得USPTO核發的Customer Number，而Customer Number有綁定的Email地址，且已依規定指定該Customer Number作其美國授權專利的年費地址。然後再依指定格式寫Email寄到USPTO收件窗口申請參加（Opt-in）：

(1) Email寄到RADHelpdesk@uspto.gov；

(2) 主旨欄填「MF Notices Email Pilot Program」；

(3) 內容寫明姓名、電話號碼、Customer Number，並以S-Signature電子簽名。若年費地址為法人（例：年費公司）所有，內容並需寫明組織名稱、代表申請的管理人員（officer）職稱，及該代表管理人員獲授權可代表申請的聲明文字；且

(4) 寄件人部分，假使年費地址收件人是個人，須由該員寄送申請Email；若年費地址為法人所有，則應由前述代表申請的管理人員寄發申請Email。

USPTO收件後會先確認是否符合各項規定，無問題即會回覆確認准予參加，之後相關提醒函、通知函全數轉為Email寄發。要是年費地址為法人所有，USPTO有可能再函請該法人確認代表申請者是否真有權限作此決定。

備註：

(1) New Opt-In Pilot Program for Receipt of Maintenance Fee Reminder and Expiration Notices by Email，請見https://patentsgazette.uspto.gov/week22/OG/TOC.htm#ref11。

(2) 專利授權後，只能指定Customer Number作其專利的年費地址，Customer Number需向USPTO申請，有一定的資格限制。取得USPTO核發的Customer Number後，即使可利用USPTO制式表格PTO/SB/47或PTO/AIA/47指定年費地址。

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