2035年全球電動車比重將達九成 美墨成為熱門投資地點

吳碧娥╱北美智權報 編輯部

電動車浪潮興起，預計2035年全球電動車比重將達九成。目前全球電動車主要產業鏈掌握在中國手中，美國近期透過《降低通膨法案》（Inflation Reduction Act；IRA）祭出電動車租稅新規，吸引電動車產業鏈前往美國投資、企圖加速美國電動化升級腳步。另一方面，墨西哥受惠於地緣政治與美墨加貿易協定，在特斯拉（Tesla）的號召帶動下，電動車供應鏈業者看中墨西哥發展潛力，考量赴墨西哥設廠。

圖一、資誠科技產業研究中心主任鄭雯隆分享美國電動車市場發展趨勢；吳碧娥／攝影

2035年電動車比重將達九成

全球電動車（xEV）市場近年維持高速成長，正在逐步取代傳統的內燃機汽車（ICE）。資誠科技產業研究中心預估，2022年全球電動車款，包含混和電動汽車（HEV）、插電式混和動力汽車（PHEV）、電池動力汽車（BEV）等電動車種，整體市場合計達到1,845萬輛，占全球汽車市場比重22.8%。全球主要車廠陸續在2040年以前終止生產燃油車，預計2035年電動車比重將達九成。由於感測器、演算法等技術趨於成熟，Level 1/2、Level 3自動駕駛解決方案由豪華車市場快速向中低階汽車市場滲透，2021年電動車滲透率於已達48%，隨著Level 3以上系統滲透率持續擴大，預計2035年自動駕駛系統滲透率將達70%。

圖二、2035年全球汽車市場電動化（左）與自動駕駛滲透率比重預估；圖片來源：Strategy&；資誠科技產業研究中心整理，2023/07

美國電動車產業成長潛力大

回顧2022年電動車銷售量，由於中國長達13年的新能源汽車補助於今年退場所產生的提前購車潮，2022年中國電動車銷量達618萬輛、較2021年成長82%；而2022年美國電動車銷量則有99.4萬輛 。資誠科技產業研究中心主任鄭雯隆觀察，美國為全球第二大汽車市場暨生產基地，2022年汽車市場規模達到1,365萬輛、汽車年產量為976萬，而全球電動車市場近年高速成長，美國同時也是全球第二大單一國家電動車市場，只不過電動車市場滲透率卻相較中國大陸與歐洲低，顯示美國存在更大的電動車市場成長空間，和更快的成長潛力。

從整體銷售量觀察，美國電動車市場正加速朝BEV轉型發展，從2020年占美國電動車市場銷售量32%，提高到2022年的42%。其中Tesla仍為最主要的品牌，市占率仍高達30.3%，其次則是Toyota（29.4%）、Hyundai-Kia（10.6%）、Ford（9.7%）、Honda（5.6%）。前五大車廠中除Hyundai-Kia之外，其他車廠均以HEV車型為主，傳統車廠在電動化的轉型速度緩慢，EV化比重普遍不及10%，造車新勢力則處於萌芽期。

圖三、美國電動車市場銷售量發展趨勢；圖片來源：資誠科技產業研究中心整理，2023/07

IRA引導企業赴美投資電動車

為達成2030年溫室氣體排放量較2005年降低40%的目標，美國總統拜登在2022年8月簽署《降低通膨法案》，該法案將在未來十年內將提撥3,690億美元投入能源安全與氣候變遷，並提供消費者購買電動車稅收抵免等激勵措施，以加速美國淨零碳排腳步。由於IRA對於電動車補助加設了電池材料與製造所在地的限制，促使電動車廠和相關零組件廠商前往美國擴產、就近供應市場需求，電池廠也與車廠合資設立電池組裝廠，在美國重建非中系的礦產、材料供應鏈，都成為加速美國電動化升級轉型的關鍵因素。

圖四、IRA對於電動車製造生產的相關規定；圖片來源：資誠科技產業研究中心整理，2023/07

鄭雯隆指出，建立「去中化」且自主可控的電動車供應鏈，是IRA重要工作之一，目標是保障美國能源安全與美國本地製造業，政府除了提供相關稅收減免、採購使用清潔能源的重型車輛，還要新建設或改造可以生產清潔能源汽車的製造設施。雖然中國大陸已主導電動車產業鏈的主要環節，但美國透過IRA法案引導企業赴美投資，並限制電動車售價，給予輕型車最高7,500美元、商用車最高40,000美元、二手車最高4,000美元的稅收抵免（詳見圖五），為美國電動車市場帶來誘因，刺激廠商進一步大量生產更多BEV/PHEV，並鼓勵消費者採購電動車。

圖五、IRA對於電動車的稅收抵免；圖片來源：資誠科技產業研究中心整理，2023/07

而在地緣政治持續發酵之下，除了前往美國投資生產製造，於墨西哥設廠亦是許多廠商經營美國市場的新選擇。

Tesla宣布打造超級工廠，帶動墨西哥汽車產業發展

按美墨加協定（US -Mexico -Canada Agreement；USMCA）規定，包括引擎、變速器、車身等汽車關鍵零組件，於區域內採購率達75%以上時，可視為100%區域內採購的零件。

墨西哥汽車協會（Asociacion Mexicana de la Industria Automotriz；AMIA）統計，2022年墨西哥輕型車市場規模109萬輛、進口量73萬輛，67%車輛仰賴進口；但同年墨西哥產量331萬輛、出口286萬輛（86.4%），其中有245萬輛是出口到美國（85.7%），包括美國GM和Ford、德國VW和BMW、荷蘭Stallantis集團、RNM聯盟、日本Toyota和Mazda、韓國Hyundai等車廠都已前往墨西哥布局生產，以因應日漸擴大的美國電動車市場需求，並擴大投資轉型電動車的生產線。

而Tesla在今年3月的投資者日上，發布了第五座超級工廠決定選在墨西哥新萊昂州首府蒙特雷，將複製特斯拉上海超級工廠模式，在墨西哥斥資50億美元蓋全球最大工廠，計劃將在2024年投產，力拚年產量2000萬台，為了配合Tesla的生產計劃，相關供應鏈廠商也必須開始布局。鄭雯隆表示，墨西哥受惠於地緣政治與美墨加貿易協定，成為經營美國市場的製造設廠新選擇，台灣電動車供應鏈廠商為響應美墨在地化政策，再加上當地政府亦提供資金補助或稅收優惠吸引外資，台廠供應鏈已陸續群聚於墨西哥生產，前往美墨設廠投資已成為近年電動車市場主要趨勢，未來將打造北美科技製造業的新供應鏈。由於美國電動車造車新勢力的產品設計及供應鏈仍尚未成熟，建議台灣廠商可提前卡位，加深未來合作機會。

資料來源：

2023/7/11，資誠聯合會計師事務所《美墨電動車供應鏈布局研討會》，鄭雯隆簡報。

備註：

參考資料：2023/4/12，財團法人車輛研究測試中心：2022年主要電動車銷售國家市場概況。

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