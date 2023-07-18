影響力投資難獨攬 主權基金尋求更多共投機會

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蘇翰揚╱產業分析師

整體而言，我們可看到無論是由國家主導的主權基金，或是大型國際金融機構，都已經開始進入影響力投資市場，未來投資機構間的相關合作必然有增無減，從美國到亞洲，無論是初級或次級市場，在政策與社會價值觀改變下，都將迎來更大規模的ESG投資。

主權基金將強化與其他同行尋求共投機會

即便主權基金規模不小，但由於影響力投資的範疇相當大，因此與其他主權基金合作成為趨勢：如加拿大的主權基金與退休基金也積極參與影響力投資，並聯合愛爾蘭主權基金尋找共同投資機會。而名為「Just Climate 的氣候資產基金 1 (CAF1)」，是主權投資基金投資的最新一檔；這支 15 億美元的基金目的在於投資「能夠從源頭減少或消除碳排放，同時產生有吸引力的風險調整後財務回報的最具影響力的標的」，並鎖定在能源、交通、製造業與建築產業等領域。支持該基金的主權基金投資者包括加州教師退休系統(CalSTRS)、加拿大的PSP Investments以及瑞典的AP2和AP4基金，創始投資者則包含愛爾蘭戰略投資基金(ISIF)，微軟的氣候創新基金等。整體而言，CAF1由美國及歐洲投資人共同持有。

不過，即便15億美元規模不小，但與Brookfield的全球轉型基金相比則是相形見絀，全球轉型基金主要投資人為加拿大公共養老基金PSP Investments、IMCO和OTPP、新加坡的淡馬錫控股，以及紐約州共同退休基金 (NYSCRF)，並2022年去年 6 月募得 150 億美元。

位於加拿大的Brookfield資產管理公司近期開始進入影響力投資領域，該公司的全球轉型基金著重於投資「高碳產業轉型」以及「潔淨能源」領域，基金的首筆投資包括收購德美太陽能和電池開發商Sunovis。Brookfield也投資碳捕捉／儲存開發業者 Entropy，並與英國電池儲存供應商 Cambridge Power 建立合作；並透過簽署收購澳大利亞最大的綜合發電商和能源零售商 Origin Energy 的協議，到 2023 年 5 月，GTF (Global Transition Fund) 已完成超過 85% 的投資和/或承諾。Brookfield 計劃在今年上半年推出其第二個全球轉型基金GTF 2，GTF 2 將比其前一檔基金規模更大，與 GTF1 和 CAF1 一樣，它將遵循增長公平和基礎設施戰略，投資重點為「電力、工業、運輸和能源等最難減排但關鍵的產業」，以在全球範圍內減少碳排放，主權基金投資者預期會在第二檔基金佔據龐大份額，這種長期、大規模、產業轉型的基金正受到投資人喜愛。

此外，在2021 年 7 月，美國私募基金業者TPG 根據其氣候投資策略，從OTPP和沙特阿拉伯公共投資基金(PIF) 在內的數家國家機構投資者募得首支基金 「TPG Rise 」，該氣候基金籌集了 54 億美元，並投資於三個主題：能源轉型和綠色交通、永續燃料、負碳排放。截至 2022 年底，它已募得72 億美元，其中 22 億美元投資於 13 家公司。

另一著名合作是全球最大資產管理業者貝萊德與新加坡國家投資方淡馬錫，在2021 年 4 月同意合作投資於使用技術減少碳排放的私營公司，並透過「Decarbonization Partners」投資平台來啟動一系列後期風險投資和早期增長的私募股權投資基金，並同意投入總計 6 億美元的初始資本投資於這些基金。這同時也將從第三方籌集資金，並由雙方的員工管理，第一個基金的目標是 10 億美元。該合作夥伴關係投資企業包含替代性皮革生產商 MycoWorks、鋰矽電池製造業者 Group 14 Technologies、新型材料公司 Monolith 和碳抵消技術業者Carbon Direct。在2023年年初，Decarbonization Partners 更與日本瑞穗金融集團建立策略合作關係，這將使瑞穗金融集團能夠將其客戶連結全球 Decarbonization Partners 生態系統，並進一步為合作夥伴投資組合公司中的新創公司創造融資和合作機會。

西班牙的主權基金與中東來往日益密切

2018年10月，西班牙主權基金COFIDES與阿曼國家總儲備基金（SGRF）：即現阿曼投資局（OIA），以50:50比例合資成立西班牙阿曼私募股權基金（SOPEF）。該合資企業目標資本為 2 億歐元，目前由 FIEX 負責，基金主要目標為協助與支持西班牙公司國際化，以及促進西班牙公司的專業知識轉移到阿曼及其鄰國。此外，COFIDES 還與卡達投資局 (QIA) 和阿布達比投資局Mubadala 簽署合作備忘錄，以促進外國資本進入，這與共同投資基金 (FOCO) 原先目標一致。2022 年 2 月，西班牙主權財富基金與Mubadala簽署一項協議，確保雙方在價值約 5 億美元的西班牙境內潛在共同投資機會，並加强兩國之間的經濟與投資合作，加速RTRP的實施。整體而言，中東的主權基金與西班牙的合作日益密切，對於過去積弱不振的西班牙產業未來應能產生正向助益。

2023 年 6 月 6 日，西班牙政府批准「恢復、轉型和復原力計劃 (RTRP)」，並在該計畫當中考慮實施由該國主權基金 COFIDES（Compañía Española de Financiación del Desarrollo，COFIDES）擔任主角，Cofides主權基金54% 的股份由西班牙公共機構持有，46% 的股份由包括桑坦德銀行、BBVA 和 Sabadell 在內的私人銀行持有。西班牙政府希望COFIDES透過兩種新金融工具來執行：共同投資基金 (FOCO) 和社會影響基金 (FIS)，來協助西班牙影響力投資生態的建立，FOCO 和 FIS 將加入 COFIDES 旗下一系列、具有不同任務的基金，包括 13 億美元的外國投資基金 (FIEX)、1 億美元的中小企業外國投資運營基金

( FONPYME )、10 億美元的發展促進基金 ( FONPRODE )，以及用於為受 Covid 19 影響的公司注資的 10 億美元基金 ( FONREC )。新基金的成立將使 COFIDES 總資產管理規模超過 60 億美元，成為該國主要投資力量。

FOCO的目標是透過與對外國投資人合作，以提升西班牙生產模式的轉變與整體產業轉型，FOCO擁有22億美元的種子基金。這些公司在符合 RTRP 目標的活動中進行投資，例如能源轉型、數位轉型、永續交通、生物技術或永續農業領域，FOCO 將通過與主權基金或外國機構投資者等各類外國投資者的共同投資協議，投資在西班牙註冊成立的公司的資本。另一工具為社會影響力基金(FIS)，該基金資產為5億美元，其目的在於透過帶來積極的社會或環境影響面向的可持續投資，來強化西班牙影響力投資生態系統。FIS主要的投資標的為西班牙公司，獲投資公司除具備基本財務外，也需能夠為達到社會或環境目標做出實質貢獻，且這些貢獻也必須可量化。

金融巨頭花旗也成立影響力投資基金參戰

事實上，大型機構投資人並非僅有主權基金，金融機構也是重要參與者；由於其龐大資金量體與影響力，許多國際金融機構本身也積極參與ESG相關領域投資。舉例而言，花旗在2020年成立5億美元規模的「花旗影響基金」，來解決目前全球遇到的問題。該基金專注於投資產生積極社會影響的公司，涵蓋氣候變化相關的解決方案到教育、醫療保健和兒童保育等社會問題，基金經理人在全球 95 個市場評估可擴展性、影響程度以及在不同ESG領域上發揮影響力的深度和廣度的潛在標的，提供 A 輪到 C 輪的投資。花旗影響基金的投資組合範圍相當廣泛，從相對簡單的領域，例如數位金融，到更具備技術成分的領域，如廢物轉化為氣體的系統、電動滑板車技術或 3D列印建築材料。由於本身是金融機構緣故，花旗也善用各種連結，結合基金會與家族辦公室投入影響力投資。

迄今為止，此影響力基金的投資總數達到 23 家公司，其中一半以上由女性或少數族裔創立，其「黑人企業家投資計劃」即是由花旗承諾提供 5,000 萬美元的資金，為少數民族企業創始人提供獲得風險投資資金的機會，來縮小貧富差距。此外，花旗旗下的基金會也以新的方式在世界各地的社區推動積極作為，包括Action for Racial Equity，該組織承諾提供超過 10 億美元以幫助降低種族貧富差距與提升美國的經濟流動性此外，花旗也承諾在 2030 年在永續金融領域金融投入 1 兆美元，其中包含 5,000 億美元用於支持環境融資以外的永續發展目標活動，包括教育、醫療保健、經濟包容性、社區融資、國際發展融資、種族和民族多樣性以及性別平等。

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