永續發展帶動節能產業 近十年綠商標占商標總申請量15%

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吳碧娥╱北美智權報 編輯部

近期連日高溫不斷，全球都努力搶救正在發燒中的地球，除了技術面的介入，商標布局也是這場淨零賽局中重要的一環。為協助業界瞭解我國綠商標申請註冊趨勢，進行淨零減碳布局，智慧財產局整理分析我國綠商標在各大產品類別之申請趨勢，完成《我國近十年綠商標產業之比較分析》報告。其中，統一企業股份有限公司、美國蘋果公司及開曼群島商阿里巴巴集團控股有限公司是綠商標申請大戶。

智慧局這份《近十年綠商標產業之比較分析報告》（以下簡稱報告），是參考歐盟綠商標研究報告中綠色商品或服務之九大群組分類，利用智慧局商標資料庫數據資料來源，歸納出綠色分類目錄中九大相關領域的綠商標註冊申請案件，包括「能源產品」、「運輸」、「節約能源」、「再利用/回收利用」、「污染控制」、「廢棄物管理」、「農業」、「環保意識」、「氣候變遷」等9大類、35小類的綠色商品，並分析綠商標占該類商標申請量的比例，提供業者進行綠色商標布局，做為因應國際氣候變遷及淨零排放策略的參考。

智慧局以近十年申請量為基準，下載2013年至2022年我國商標註冊申請案件原始資料，共計約84萬7,983件商標、109萬1,102類商標、2,930萬個商品或服務名稱供檢索分析使用[1]，歸納出九大相關綠商標的註冊申請案件領域。

近十年綠商標總體趨勢

智慧局指出，我國近十年商標申請註冊案件總數為84萬7,983件，其中綠商標有12萬2,916件，占所有商標申請總量的比例約14.5%；非綠商標共有72萬5,067件，占比為85.50%。前期（2013-2015年）綠商標平均占比約為12.41%；中期（2016-2019年）平均約為14.72%；後期（2020-2022年）平均約為15.87%，從成長趨勢可看出，隨著減碳、低碳及綠能相關意識逐漸抬頭，氣候變遷、節能和環保等問題日益受到關注，業者也日益重視在台灣的綠商標布局。

從國籍來看，綠商標超過六成為本國籍人申請（63.12%），外國籍申請人只有不到四成（36.88%），且長期來看，我國籍申請人綠商標申請案件比率均逐漸提升，尤其在去（2022）年申請量有顯著增加，而外國籍申請人去年綠商標申請量則略有下滑。

綠商標前十大申請國

參考歐盟綠商標報告，前十大申請國是指近十年來綠商標申請量排名居前十大的國家，在我國所有商標註冊申請案件超過500件以上，且其中至少5%是綠商標。

2013至2022年我國商標註冊申請案件中，綠商標前十大申請國由我國榮登榜首，其次依序為中國大陸、日本、美國、香港、德國、南韓、開曼群島、英國、瑞士。我國商標註冊申請案中，綠商標比例最高的國家是開曼群島34.68%，其次為德國29.71%、中國大陸21.90%。

圖一、近十年我國綠商標前十大申請國排名 ；圖片來源：TIPO

除了我國之外，超過一半以上為世界二十大工業國（G2017）成員，例如中國大陸、日本、美國、德國、南韓、英國等；值得一提的是，進榜者不乏其他小國或特別行政區域，例如瑞士、開曼群島、香港，顯示不論已開發國家經濟體或是新興工業國家，均逐漸積極重視全球綠色議題的倡議。

節約能源、污染控制、能源產品為商標布局重心

此外，報告篩選出近十年綠商標按九大類綠色群組共計16萬5,682件，根據檢索結果：（1）能源產品類34,566件；（2）運輸類5,303件；（3）節約能源類有52,149件；（4）再利用/回收利用類3,714件；（5）污染控制類46,051件；（6）廢棄物管理類6,784件；（7）農業類5,359件；（8）環保意識類4,708件；（9）氣候變遷類7,048件。從綠色產品類別來看，前三大依序是「節約能源」（31.48%）、「污染控制」（27.79%）、「能源產品」（20.86%），其總量占綠商標申請量八成以上，可見產業商標布局以該三大領域為重心。

圖二、 近十年我國綠商標按產品九大類別分布圖 ；圖片來源：TIPO

整體而言，在2015年之前，九大類別的綠商標申請案普遍數量不多，並無特別凸顯的專業領域；從2016年開始，「能源產品」、「運輸」、「廢棄物管理」、「環保意識」、「氣候變遷」大類別異軍突起，申請量將近達到該類別的高峰；後期（2020-2022）各大類申請量均有明顯的成長，高峰期大致落在2020年3月至2022年10月區間，因為當時新冠病毒疫情剛爆發，各國陸續實施邊境鎖國或封城，石化燃料價格不穩定讓各國轉向再生能源努力，因此有關「能源產品」、「運輸」、「節約能源」相關產品的綠商標申請量激增。

進一步觀察綠商標九大類的前三名國家申請量，我國籍申請人位居第一，其次依序為中國大陸、日本及美國。其中，中國大陸在運輸、節約能源、污染控制、廢棄物管理方面的領域表現亮眼；而日本除了節約能源、氣候變遷之外，各大類均位列前三名；美國在能源產品、節約能源、再利用/回收利用、環保意識、氣候變遷方面則有良好的表現。

圖三、綠商標九大類前三大申請國；圖片來源：TIPO

按九大群組各大類前三大申請人進行統計，可發現統一公司、美國蘋果公司及開曼群島商阿里巴巴集團控股有限公司多次出現於排行榜中，堪稱我國綠商標申請大戶。特別的是，「能源產品」、「節約能源」、「廢棄物管理」三大領域的前二名均由統一公司、美國蘋果公司所囊括，統一公司除了運輸、農業大類之外，在其他各大類均擠進前三名。

圖四、綠商標九大類前三大申請人；圖片來源：TIPO

報告數據顯示，我國與歐盟排行前三大群組均相同，近幾年來綠商標申請案同樣以「節約能源」、「污染控制」、「能源產品」專業領域為重心。環保因素對於品牌以及消費者變得越來越重要，為實現淨零排放綠色目標，必須對現有產品重新改良或設計，使其更具永續性。除了從現有技術設備加強提升效率、節約能源下手之外，積極開發再生能源，例如生質燃料、太陽能、風力能源及其他能源，加強空氣淨化、水質淨化及一般污染防治，同樣是不可或缺的一環。綠商標可讓品牌更容易抓住消費者目光，並展示企業品牌的永續價值，智慧局建議企業及早進行綠商標布局，以善用綠商標優勢搶占市場商機。

資料來源：

(1) 2023/6/5，智慧財產局：我國近十年綠商標產業之比較分析報告。

備註：

(2) 我國商標註冊申請案件之態樣可接受「一案一類」，同時亦可接受「一案多類」，參考歐盟綠商標作法，本報告申請案件數量係按「件」計，而非按「類」計，因此部分案件為一件申請案跨足多個類別。

【詳細內容請見《北美智權報》336期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】