快訊

曾扯掉邱毅假髮 台南扁友會長黃永田傳辭世

全台最貴「3880元」吃到飽怎麼吃最划算？營養師建議先吃「這食物」

「全球沒人像民進黨糟蹋軍公教」 林水吉：挺侯友宜合理年改

聽新聞
test
0:00 / 0:00

眾安搶先發表基於生成式AI的保險行業應用白皮書

聯合新聞網／ 北美智權報

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

鐘國晉╱台灣專利師

隨著ChatGPT的興起，生成式AI (AI-Generated Content，AIGC) 的技術應用逐漸受到各行業關注。AIGC具備自然語言識別及寫作能力，可根據對話脈絡理解意圖，快速適應場景需求，發展出多面向的應用。中國大陸純網路保險公司眾安保險（ZA Life Limited）與其子公司眾安科技　(ZA Tech)，積極探索AIGC在保險領域的應用，並於2023年5月發布《AIGC / ChatGPT保險行業應用白皮書》（以下稱《白皮書》），期望藉此推廣AIGC在保險業的應用價值。本文將以眾安保險的例子探討AIGC在保險業的應用與限制。

眾安保險嘗試用AIGC改善保險價值鏈的各環節

《白皮書》中臚列了AIGC在保險價值鏈的各環節。首先在商品研發上，AIGC經由適當的提示 (prompt)，能進行資料的收集和預處理任務 (例如非結構化資料的轉換)，有利於理解客戶的需求及風險特徵，設計出符合實際需要的保險商品，並增加定價的精準性。在通路行銷上，AIGC透過自然語言互動，為銷售人員推薦適合客戶的保險商品，並根據客戶的偏好或情緒狀態，擬定對應的保險商品推薦方案；同時亦能與其他AI工具結合，自動產生宣傳海報、宣傳影片等廣告素材。

至於在核保理賠方面，AIGC能學習一般保險公司的核保理賠規則，自動且快速地處理大量保單 (像是團險等大批量保單)，對於缺件或重複投保等異常情況進行把關，也能夠自動審核理賠申請，藉由影像特徵等資訊評估理賠金額，有效提升效率和降低作業成本。

而在客戶服務部份，AIGC可以在客服人員與客戶談話過程中，由對話上下文即時引導客服人員接下來溝通的方向，從而滿足客戶的需求；同時自動針對整體談話內容加入註記與進行總結，作為保險公司維持高品質客戶服務的重要參考。

就內部事務而言，AIGC也可用來建置保險公司內部知識庫，以聊天機器人的方式，嵌入企業內部網站的對話視窗，實現更便捷的知識傳承與共享。此外，在整理會議紀錄的摘要，以及設計客製化面試問題時，AIGC的自然語言處理能力也可望有所發揮。

在系統開發時，AIGC能輔助開發人員編寫、生成及優化程式碼，還可用來實現自動化系統測試，使開發人員及早發現問題，增加系統的可靠性。另外在系統維運過程中，AIGC也能在提示之下自動生成腳本文件，減輕維運人員的工作負擔。

AIGC可望能強化保險科技之應用價值

以眾安科技為例，已思考將AIGC應用在自家研發的產品中，諸如能夠從與客戶對話的智能行銷平台掌握客戶的興趣偏好，進而產生對應的商品推薦；自動按需要配置方案的保險核心業務系統，以滿足客戶個性化的保險需求；可識別各式醫療單據的智能理賠系統，不僅節省人力還能增進客戶的服務體驗。

除了眾安保險，2015年創立於美國的Lemonade也是一家純網路保險公司，同樣運用AIGC技術打造輔銷機器人Maya，只需與客戶在App上進行簡單的交談，便能立即推薦適當的保險商品，並提供「90秒內完成投保，3分鐘內完成理賠」的高效體驗。

此外，美國Allstate保險也研發了名為ABIe的AIGC智能客服系統，可自動回答客戶或保險代理人問題，也具備了個性化風險評估、保險報價及自動核保等功能，用以紓解客服人員的龐大負擔。

而瑞士蘇黎世保險 (Zurich Insurance) 則聚焦於AIGC於理賠上的應用，從統計理賠歷史資料出發，改善承保程序及優化理賠效率。該公司還計畫以專利保護前述的研發成果，相關內容已於歐洲專利局 (EPO) 專利資料庫公開[1]。

圖1. 眾安保險於保險價值鏈的各環節中運用AIGC ; 資料來源：眾安保險 / 眾安科技
圖1. 眾安保險於保險價值鏈的各環節中運用AIGC ; 資料來源：眾安保險 / 眾安科技

AIGC垂直領域應用方案的建置考量

關於AIGC垂直領域應用方案的落地實施，主要有兩種方式：一種是使用開源的基礎模型(如LLaMA、BLOOM等)，直接客製化調整；另一種則依自身需求串接API，針對ChatGPT的基礎模型進行微調(Fine-Tuning)。

前者的優點在於原始碼係對外公開，修改彈性高，且可支援本地部署，惟須注意並非所有基礎模型在開源協議上都允許商用。因ChatGPT的資料全儲存在境外的機房，根據我國個人資料保護法之規範，原則上不允許將客戶資料傳輸至境外，所以後者較適合運用在自動生成廣告宣傳文案，新聞資料彙整與統計等作業。

若要將AIGC應用在保險業務，如商品開發、通路行銷、核保理賠甚至是客戶服務，除非客戶資料限於公司內部使用，否則會碰觸到委外處理的議題[2]。要是能以本地或私有雲的方式，部署AIGC垂直領域應用方案，較能妥善控制個人資料管理的風險。

小結

AIGC強大的創造力，能幫助保險公司精進作業流程，打造創新商品和智能化服務，開拓更廣闊的業務型態。基於個人資料保護的考量，採取由內而外的策略，先以非機敏資料發展AIGC處理內部事務的應用方案，確保資料安全滿足監管要求後，再逐步往外擴展至保險價值鏈的其他環節，會是比較安全保險的做法。

參考資料：

(1)2023年5月，《AIGC/ChatGPT保險行業應用白皮書》

備註：

(1) 以申請人(Assignee)為Zurich Insurance檢索後，近10年內申請的案件，包括兩件歐洲專利公開案EP4191607A1、EP4191609A1。

(2) 我國金融監督管理委員會所訂立《保險業作業委託他人處理應注意事項》，對保險公司將資料導入外部雲端進行規範。

延伸閱讀：

(1) 《人工智慧AI專題報導：法規》人工智慧AI法案草案通過後的挑戰：5年給歐洲經濟造成 310 億歐元的損失？

(2) 《人工智慧AI專題報導：應用》ChatGPT通過美國醫師執照考試！生成式AI在智慧醫療應用的前景可期

(3) 《人工智慧AI專題報導：應用》人工智慧賦能無人機，風電太陽能廠都受惠

(4) 《人工智慧AI專題報導：法規》歐盟人工智慧AI法案草案概觀：第三國供應商也適用

【詳細內容請見《北美智權報》336期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

延伸閱讀

備孕量基礎體溫更便利 智慧醫療結合數據分析更精準

小港醫院人工智慧X光車巡迴偏鄉 造福就醫不便民眾

買了寵物險搞不清楚能不能理賠？這4大重點讓毛爸媽1秒就能輕鬆判斷

李玟憂鬱症離世…精神病已為世界前三大疾病！ 如何投保保險和申請理賠一次看

相關新聞

眾安搶先發表基於生成式AI的保險行業應用白皮書

隨著ChatGPT的興起，生成式AI (AI-Generated Content，AIGC) 的技術應用逐漸受到各行業關注。AIGC具備自然語言識別及寫作能力，可根據對話脈絡理解意圖，快速適應場景需求，發展出多面向的應用。中國大陸純網路保險公司眾安保險（ZA Life Limited）與其子公司眾安科技　(ZA Tech)，積極探索AIGC在保險領域的應用，並於2023年5月發布《AIGC / ChatGPT保險行業應用白皮書》（以下稱《白皮書》），期望藉此推廣AIGC在保險業的應用價值。本文將以眾安保險的例子探討AIGC在保險業的應用與限制。

人工智慧賦能無人機 風電太陽能廠都受惠

隨著電子、資通訊與材料技術的快速發展，品質輕、效率高的無人機設備不斷湧現，使得無人機能夠在高空長航程下進行較為高效便捷的工作，特別在資通訊、人工智慧和電腦視覺等新興科技日益成熟的加持之下，無人機智慧巡檢工作已日益普及，成為無人機應用類別中非常重要的一項，在巡檢監測的應用領域裡，無人機幾乎可以完美應用於諸如風電、太陽能電廠等各行業。

ChatGPT通過美國醫師執照考試！生成式AI在智慧醫療應用的前景可期

人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT日前在未經人為訓練的前提下，通過了以困難著稱的美國執業醫師資格考試（USMLE），成為AI在醫療領域達到成熟的一個重要里程碑，未來將在臨床決策和醫學教育中發揮更多助益。資策會MIC觀察到，生成式AI已從文字、影像、蛋白質三種內容生成技術切入，為智慧醫療帶來三大類的創新應用。

歐盟人工智慧AI法案草案概觀：第三國供應商也適用

歐洲議會於2023 年 6 月14日以 499 票贊成、28 票反對、93 票棄權的結果通過了人工智慧 (AI) 法案的草案，隨後會與歐盟成員國就該法案的最終形式進行談判，目標是在今年年底前達成共識協議。這些規範將確保歐洲開發及使用的人工智慧能完全符合歐盟的權利和價值觀，包括人類監督、安全、隱私、透明度、非歧視以及社會和環境福祉。

人工智慧AI法案草案通過後的挑戰：5年給歐洲經濟造成310億歐元的損失？

本刊期另一篇文章《歐盟人工智慧AI法案草案概觀：第三國供應商也適用》簡述了歐盟人工智慧AI法案草案的產出過程及大概框架，當中提到「繼 2020 年 2 月通過人工智慧白皮書後，歐盟委員會於2020年啟動了廣泛的公眾諮詢，並發布了人工智慧監管影響評估、支持性研究和提案草稿，並收到了各方利益關係人的反饋。」然而，不知道是否當初歐盟委員會在研擬草案時，沒有參考諮詢所獲得的意見及利益關係人的反饋，在草案6月14日於議會通過後，各方「雜音」不斷；看來要在年底前達成草案正式成為法案及生效的目標，仍要克服很多挑戰。

《數位轉型專輯》-1我國數位轉型最大隱憂：台灣企業對數位顛覆強度的認知遠低於全球水平

我國「數位發展部」(Ministry of Digital Affairs)於2022年8月27日成立之時，在國內掀動了一陣數位熱潮，大夥好像都已準備就緒，要在數位浪潮中迎風啟航。其實，台灣的數位巨輪早在2017年已正式啟動，如果沒有跟上的應當加速，因為前路還很漫長。 不可否認，「數位轉型」已站上風口浪尖，不僅我國政府在積極推動，全球各國政府及大型企業更是雷厲風行，深恐落於人後。為此，《北美智權報》特製作【數位轉型】專輯，以三篇文章分別從調研、企業、以及專家角度出發，圖一窺台灣數位轉型的現況及全貌。本文為第一篇，著眼於台灣在數位轉型的現況調研及挑戰。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦