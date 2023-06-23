《數位轉型專輯》-3勤業眾信執行副總許梅君談企業數位轉型3大挑戰

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李淑蓮╱北美智權報 編輯部

在了解台灣產業對數位顛覆衝擊的感受程度，以及由企業分享成功經驗後，《數位轉型專輯》的第3篇文章來聽一下專家顧問的建言，讓在數位轉型路上尚未跨出第一步、或是正在披荊斬棘往前推進的企業有更多啟發及指引。

勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司數位轉型服務負責人暨資深執行副總經理溫紹群指出，隨著人工智慧（AI）與物聯網（IoT）的擴展，製造業正朝著更加「智能化、自動化、數位化」的目標前進，協助智慧工廠的供應鏈管理，為預測性災害維護與品質控管等方面帶來優化，同時，也提升了生產效率及市場響應能力。與此同時，永續發展近年來在智慧工廠中也扮演了重要的角色，業者不僅追求數位化，還需要同步關注永續議題，致力於减少資源消耗、優化能源利用、降低碳排放，並採用環保和可再生材料等原則。因此，在數位轉型的過程中，達成永續的指標是製造業將面臨的新契機。

從數位到雙軌，創造韌性環境下的永續轉型

勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司數位轉型服務執行副總經理許梅君強調，數位轉型的關鍵DNA在於強化風險管理機制，評估地緣、生態、供應鏈的環境、安全、信任與韌性風險，並選擇適合企業的數位工具與導入方式，實現永續營運目標。同時，建立資料治理架構是關鍵，從組織、流程、系統與基礎設施各個層次，考量導入新興科技以最佳化企業的決策與流程。建議企業領導者應從「策略、營運和科技」角度思考永續議題，制定相應策略將營運資料與永續資料相互串流，並搭配指標性的認證以有效協助決策，如「燈塔工廠」即是全球製造業數位轉型的重要指標。

許梅君也提出可採用「敏捷方法、敏捷數字工作室、工業物聯網堆疊、工業物聯網學院、技術生態系統及轉型辦公室」六大核心賦能，透過數位轉型實現創新與創造競爭力。

圖1.企業推動數位轉型的關鍵DNA 圖片來源：許梅君，《從數位到雙軌-韌性環境下的永續轉型》簡報，永續製造藍圖 : 以科技賦能的韌性供應鏈研討會， 勤業眾信聯合會計師事務所，2023.06.13

企業推動數位轉型3大挑戰

依據過往服務客戶的經驗，許梅君指出，企業推動數位轉型時主要有3大挑戰。第1大挑戰主要是與「人」有關的，首先是人員的能力，有些企業員工在數位轉型的能力其實是不足的，是需要培養的。因此不管在是新興科技、雲科技，或者是大數據的人才培養部分，勤業眾信都會提供完整的服務；像是針對國營事業的部分，便很重視數據人才的發展，勤業眾信也會協助進行培育。

除了人員能力，就是人員的感受問題。數位轉型的過程中，無可避免的要將一些數位化的科技推廣至一線作業人員，這時候大家可能會抗拒，要怎樣在變革的過程中做好一些管理跟溝通，便顯得很重要。而第3個跟「人」有關的挑戰就是要得到組織與高層長官的支持。

至於第2大挑戰就是必須與公司的策略和業務發展銜接。許梅君表示，很多客戶一開始在做數位化轉型的時候，可能是企業IT部門自己做自己的，很多時候沒有與企業的業務有比較好的關聯，到了一個階段就會發現即使已做了很多投資，可是好像在公司業務的成效上看不到太大的幫助。

第3大挑戰就是在數據的部分。很多時候客戶想要在AI方面有一些發展，可是卻面臨企業數據非常閔亂的問題，這種情況下也沒辦法有好的成效，所以許梅君指出數據治理這一部分是很關鍵的。

全方位的服務

在數位轉型的路上，勤業眾信協助過很多客戶，不同的客戶有不同的需求。有些客戶在不同的產業或不同的階段，會比較需要協助其做整體的策略規劃、或者是藍圖式的規劃；但也有一些只是針對自身比較弱的地方，來研究需要什麼樣的解決方案，這時候可能要協助客戶去做一些評估、甚至做一些指導，像是上雲或導入系統的輔導等等。

在提供咨詢服務的過程中，勤業眾信一開始會先看企業的規模，有一些其實比較大型的公司或特定的產業，比如說金融、政府、電信之類的特定產業，可能需要在一開始做一個比較完整的規劃，因為這些公司或是產業不僅規模龐大，而且又跨很多部門，因此比較重視整體、藍圖式的規劃，才較容易往下去推動。然而，不同的產業需求不一，像是高科技、製造業這些產業模式，則比較偏重針對一些解決方案或整合型服務上的一個評估，再結合一些可能的解決方案去推動。

許梅君指出，勤業眾信也會在整個轉型過程中，擔任一些比較偏PMO的角色[1]，因為轉型過程其實是一趟漫長的旅程，很多資訊環境的轉型對企業影響很大，PMO的角色可以協助客戶在轉型過程中，對應及解決在推動跟變革過程中衍生出來的問題。

備註：

(1) 「專案管理辦公室」（Project Management Office, PMO）是直接支援專案經理與專案團隊執行任務的一個「單位」，是專案發展的根據地，也是專案作戰的指揮中心。

延伸閱讀：

(1) 《數位轉型專輯》-1 我國數位轉型最大隱憂：台灣企業對數位顛覆強度的認知遠低於全球水平

(2) (1) 《數位轉型專輯》-2 企業數位轉型經驗分享：群創光電及中光電智慧物流

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