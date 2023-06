《數位轉型專輯》-1我國數位轉型最大隱憂：台灣企業對數位顛覆強度的認知遠低於全球水平

筆者以三篇系列文章方式詳細介紹胃酸抑制藥物化學構造的顯而易見性,本文為第三篇:Altana Pharma AG v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc. (Fed. Cir.2009).[1]。(第一篇請見北美智權報333期《胃酸抑制藥物化學構造的顯而易見性 (一):Yamanouchi Pharm. Co. v. Danbury Pharmacal,Inc. (Fed. Cir. 2000). 》、第二篇請見北美智權報334期《胃酸抑制藥物化學構造的顯而易見性 (二):Eisai Co. Ltd. v. Dr. Reddy's Laboratories, Ltd. (Fed. Cir. 2008).》

2023-06-24 09:50