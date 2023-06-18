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群創光電總經理暨營運長楊柱祥 分享智慧製造轉型經驗

聯合新聞網／ 北美智權報
群創光電總經理暨營運長楊柱祥, 勤業眾信提供
群創光電總經理暨營運長楊柱祥, 勤業眾信提供

李淑蓮╱北美智權報　編輯部

近年來智慧製造與數位轉型仍全球製造業持續關注的重點議題，勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司於6月14日與Google Cloud台灣、國科會人工智慧製造系統（AIMS）研究中心共同舉辦「永續製造藍圖：以科技賦能的韌性供應鏈」研討會。

由世界經濟論壇（WEF）所推動的「全球燈塔工廠網路認證」項目作為全球製造業的標竿，目前已約有120座標竿工廠入列。群創光電作為全球領先的顯示科技大廠，一直致力於推動數位轉型和永續發展，並於2021年成為台灣第一家獲得WEF「燈塔工廠」認證的面板廠。

在2022年，群創進一步擴大了數位轉型的範疇和深度，強調產品設計生命週期和產品交付生命週期的優化，全面涵蓋端到端價值鏈，實現綠色設計、低碳生產和低碳物流；也將於今年完成架設ESG數位管理平台，由自身優勢找出淨零的最佳解決方案，確保公司永續方向符合趨勢，並承諾加入SBTi減碳目標計畫，制定減碳路徑，引領供應鏈關鍵供應商共同減碳，進而將ESG策略與業務運營相結合提升綜效，此外，群創透過智能化技術和業務流程優化提升財務指標，致力於挖掘新商機，拓展獲利藍湖，邁向永續經營。

當被問到「邁向智慧工廠，或是在打造企業韌性的過程中，最大的挑戰是什麼？」時，群創光電總經理暨營運長楊柱祥表示，在數位轉型的過程中，需要有「老師」，雖然剛開始都在摸索，但是大方向一定要對，所以楊柱祥第一件事就是找專家、第二個件事就是找標竿，去思考就別人做得到的，我們要怎麼做？ 像鴻海是群創的股東，於是便去問鴻海他們在數位轉型的經驗；接著群創再找他們的客戶請教，而群創的客戶全球工業4.0領先者德國西門子就是最好的請教對像。有一次與西門子開會，在簡介及討論結束後，西門子的代表跑過來和楊柱祥說：「我們以為工業4.0是我們德國人日耳曼民族的驕傲，現在才發現原來在你們台灣落實得很好。」

最後，楊柱祥強調讓自己有信心也很重要。以爬山為例，先從簡單基礎的開始，慢慢再把難度提升，最後才挑戰玉山，這樣子整個團隊的士氣便會拉上來。

北美智權報Youtube頻道

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

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