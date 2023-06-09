陳秉訓／國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授

營業秘密法第2條要求營業秘密所有人對該秘密「採取合理之保密措施」。不過，司法實務上曾否定「使用中」的營業秘密有符合合理保密措施。本文欲以美國《經濟間諜法》（EEA）之相關刑事判決為借鏡，對司法實務提出建言。

EEA之「營業秘密」定義

根據18 U.S.C. § 1839(3)，「營業秘密」定義包括資訊性質與三項要件，前者指所有格式與形式的財務、商務、科學、技術、經濟、或工程上的資訊，而後者為：（1）合理保密措施、（2）事實上或潛在的獨立經濟價值、和（3）該價值係來自於系爭資訊非屬他人所可通常知悉或可以適當工具發掘者，且該他人能因該資訊的揭露或使用而獲得經濟價值。

案例一：United States v. Lange案

在United States v. Lange案[1]中，本案被害公司Replacement Aircraft Parts公司（RACOP）針對飛機零件的售後市場，購買市場上的合格零件來進行逆向工程（reverse engineering）的研究，並研發與製造等效零件；而系爭營業秘密所涉及之零件為煞車器。RAPCO對他廠的煞車零件不僅是測量其尺度與規格，而是須投入大量的研發資源來進行合金材料的選擇、材料製程的開發、結構表面的處理、相關法規的安全測試等等工作；因而，在經過不斷的試驗品測試後，才能完成符合飛航安全主管機關要求的煞車零件。

本案被告被控竊取營業秘密罪，其擅自偷竊RAPCO的煞車產品的工程製圖相關AutoCAD檔案，並對外以高價兜售，直到被執法單位逮捕為止。

於上訴時，本案被告主張系爭營業秘密不符合合理保密措施之要件，但美國聯邦第7巡迴上訴法院不同意此抗辯。上訴法院認為被害公司RAPCO已採合理保密措施之考量如下：

1.所有圖示與生產資訊皆存放在特定房間（稱「CAD室」），且以特殊鎖、警示系統、與行動偵測裝置等而保護著。

2.對具敏感性的資訊，其副本維持最低數量，且會銷毀多餘本。

3.計畫中的部分資訊會加密，且僅極少數人才有該加密的解密鑰匙。

4.圖示與其他資料上有標註「RAPCO的智慧財產權」之警示。

5.每位員工皆被告知其所接觸的資訊具有保密性。

6.RAPCO的承攬商不會收到所有的工程圖示副本，而RAPCO將工作切割分配給其供應商以確保任一供應商無能力完成相關產品。對此，RAPCO是否與其供應商簽署保密協定則無關合理保密措施之判斷，即其依賴任務的分工而非依賴保密承諾。

另針對被告指出工程師與繪圖師皆知道CAD室鑰匙的放置處，本案上訴法院指出合理保密措施之要素並非是「排除相關員工接觸相關資訊」，否則沒有員工可以執行工作。此觀點亦適用於將計畫提供給承攬商之情境，亦即將資訊散發給供應商的情形並不會弱化營業秘密主張。

案例二：United States v. Chung案

在United States v. Chung案[2]中，被告被控之犯罪包括犯經濟間諜罪，其參與中國政府對美國的間諜活動。被告原是被害公司Boeing公司的退休員工，其於退休後仍擔任Boeing公司的約僱人員。

系爭營業秘密涉及太空梭的通訊天線，其為Boeing公司參與美國太空總署（NASA）的技術競標時所開發的技術。該天線技術為促使通訊功能升級所發展，其內容包括太空梭艙體的應力分析、天線的元件配置、冷卻系統的置入等等。關於此天線計畫，被告持有的營業秘密文件包括內容有組裝計畫之工作項目與時間之文件、及解說通訊升級用之簡報資料（內容有天線的規格，例如相關零組件的數量）。

美國聯邦第9巡迴上訴法院認為系爭營業秘密符合合理保密措施之要件，其參酌的事實情境包括：

1.雖沒有一份文件是以鎖鑰方式保護，但Boeing公司對其整個廠房採取一般的實體安全檢查措施。當員工進入建築物前，安全警衛會要求其提出身分認證。Boeing公司亦保留對員工的隨身物品與車輛之搜查權。

2.Boeing公司會舉辦訓練課程，以教育員工不要將文件與外部人員分享。

3.Boeing公司要求員工（包括本案被告）簽署保密協定。

4.系爭文件中的兩份上有標記為「財產」（proprietary）。

值得注意的是系爭簡報資料，其有部分內容曾發表在NASA所贊助的研討會上，且有Boeing公司的競爭者參與聆聽；不過，本案上訴法院指出就相關零組件數量的資訊並未在該研討會揭示，故該事件不影響系爭簡報資料的秘密性。

【本文未完，完整內容請見 《北美智權報》334期：使用中之營業秘密與「合理保密措施」要件— 三件美國判決的經驗 】

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