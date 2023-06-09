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歐盟普通法院決定消耗品是否為複合式產品的零組件（三）

聯合新聞網／ 北美智權報

葉雪美╱北美智權報　專欄作家

※本期為「歐盟普通法院決定消耗品是否為複合式產品的零組件（二）」之第三部分。

吸塵器吸嘴（R 763/2019-3）

2007年3月16日，Vorwerk & Co. Interholding GmbH提出申請序號690 482-0003「吸塵器吸嘴；用於應地板的轉移板」（簡稱系爭註冊設計，如圖4所示）。

圖4：系爭註冊設計「吸塵器吸嘴之移轉板」的所有圖式
圖4：系爭註冊設計「吸塵器吸嘴之移轉板」的所有圖式

2017年3月23日，申請人提出系爭註冊設計的無效宣告申請。主張系爭註冊設計是複合式產品的集成組件，刷子轉移板在真空吸塵器的正常使用過程中是不可見的。實際上，轉移板是在吸塵器的板下使用的，在吸塵器的正常使用過程中躺在底部。因而違反歐盟設計規則第4條(2)款之規定。而且，與系爭註冊設計外觀相關的所有特徵均由功能因素決定，與任何視覺效果無關，因此，系爭註冊設計也違反歐盟設計規則第8條(1)款和(2)款的規定。

無效部門說明：系爭註冊設計的產品是吸塵器的刷子轉移板，是真空吸塵器複合式產品的組成部分。申請人的文件顯示，系爭註冊設計被放置在吸塵器吸嘴底部，吸塵器過程擱在地板上。申請人未證明系爭註冊設計中顯示的產品在其插入的複合式產品的預期使用期間保持不可見。與申請人引用的決定中的產品不同，刷式移位板在複合式產品中的構建方式並沒有使其在安裝後不再整體可見，並且只有在複合式產品中才會形成，比如在其維修過程中，被遮蓋掉了。在安裝到真空吸塵器上之後，刷子移位板在視覺上不再是整體可見的，並且例如當它位於地板上時也不及時可見。然而，這並不意味著構成元件完全不可見。在真空吸塵器的正常使用過程中，刷子轉移板在任何情況下都保持部分可見，因為它總是可以通過刷毛看到，另一方面，它的背景基本上保持可見，即當它在地板上不是立即可見。

圖5：真空吸塵器的正常使用狀態
圖5：真空吸塵器的正常使用狀態

2019年2月12日，無效部門駁回了宣告無效的申請。申請人不服，於2019年4月8日提交上訴。

申請人的上訴理由主張：刷子移位板的所有特徵具有功能性和匹配連接。因此，根據歐盟設計規則第8條(1)款和(2)款，系爭註冊設計無效。系爭註冊設計還違反了第4條(2)款規定，因此，系爭註冊設計應無效。系爭註冊設計是一個組成元件（刷子移位板），在真空吸塵器（複合式產品）的正常使用過程中，在其預期用途期間是看不到的。視頻清楚地表明了這一點。刷子轉移板組件用於真空吸塵器的板下方，完全位於底座上，如下所示（視頻中的單一圖像 - 帶有紅色箭頭 - 帶有紅色箭頭；該板顯示在移動的pawn上帶綠色箭頭，如圖6所示）：

圖6：申請人在無效程序中提供的視頻影像
圖6：申請人在無效程序中提供的視頻影像

2019年2月12日，無效部門駁回了宣告無效的申請。申請人不服，於2019年4月8日提交上訴......

【本文未完，完整內容請見《北美智權報》334期：歐盟普通法院決定消耗品是否為複合式產品的零組件（三）

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