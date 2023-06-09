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台灣產官研代表團BIO 2023精采亮相 展現我國生醫創新格局

聯合新聞網／ 北美智權報

北美智權報編輯組

全球最大規模生技商業展會「BIO International Convention」(BIO 2023) 於美東時間6月5至8日於美國波士頓舉行。台灣生醫代表團整合產官研能量，在團長行政院政務委員暨國科會主委吳政忠帶領下，總計近90家生技廠商、以及國發會、衛福部、經濟部、農委會、中研院及工研院等政府代表與法人單位約250人參加，共同展演我國最新、最夯的生醫技術與產品。

吳政忠於6日台灣館開幕茶會致詞表示，呼應本屆大會「Stand Up for Science」主題，台灣擁有世界級的資通訊科技、製造能量與醫療品質，兩強合作是台灣突破全球科技發展的最佳利器。未來政府將以此為基礎，導入更多人文精神的科學發展，持續推動精準健康戰略產業，提供最好的醫療服務以造福社會。台灣館開幕當日人潮滿滿，不少國際嘉賓均到場支持，包括駐波士頓臺北經濟文化辦事處處長孫儉元、麻州商務廳廳長Yvonne Hao、紐澤西招商局局長Wesley Mathews、BIO大會CEO Rachel King等均到場支持，期許未來與台灣有更多的合作。

本年度台灣館展現生醫發展的多樣性，除製藥、生技外，在智慧醫療與創新生物製造方面也備受注目。像是以AI判讀心血管疾病、3D病理組織處理及影像技術、仿生腫瘤類器官培養系統與蛋白質新藥一站式製造服務等。本次更展出台灣智慧醫院解決方案，從後端醫院資訊系統、到前端精準醫療AI診斷工具與微創手術影像串流技術，均由醫院、資通訊與生醫業者共同打造出未來醫療的新趨勢。

台灣生醫新創國際表現是另一大亮點，如國科會6日舉辦的「Taiwan Smart Health Demo Day」，由20家生醫新創進行簡報，吸引超過百位知名創投、跨國藥廠、公協會及BIO大會代表積極參與，協助提升我國新創國際能見度與募資成功率。

為協助我國生醫產業突破創新，成為全球生技聚落的國際夥伴，本次行程安排參訪莫德納，由其首席技術及營運長Jerh Collins, Ph.D.親自接待，就先進藥物研發與製造進行交流；同時參訪國家韌力生物科技(National Resilience)與藥華醫藥　(PharmaEssentia)，洽談跨域生醫人才培育、新興核酸醫藥技術發展、CDMO合作投資與生醫數據資料應用等，並參與藥華醫藥位於波士頓的創新研發中心　(PharmaEssentia Innovation Research Center，PIRC)開幕剪綵活動，

該中心是藥華醫藥在新竹生醫園區設廠之後，再度擴大布局、進軍國際的海外據點。未來，該中心將與國科會X Talent計畫洽談合作，提供研習機會，協助培育更多台灣生醫人才。

因應全球地緣政治、俄烏戰爭與疫後新常態等之國際情勢影響，台灣做為醫療與資通訊科技之領航者，冀能透過參與國際活動與重要展會，展現我國科技實力與人文關懷，打造創新、永續與包容的MIT生醫品牌形象。

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