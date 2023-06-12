台灣商標協會於INTA 2023年會舉辦之「台灣之夜」活動圓滿落幕 活動成效斐然

在營業秘密的定義中，所謂的「秘密性」，必須是其他人難以得知的資訊，如果在網路即可查詢到，或是業界其他人已知道的資訊，即不屬於營業秘密。而常見企業內部之營業秘密，可以概分為「商業性營業秘密」及「技術性營業秘密」二大類型，二者因為性質不同是否符合「秘密性」條件不盡相同，以下摘錄法院判決之實務見解供參考。

2023-06-09 14:02