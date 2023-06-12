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台灣商標協會於INTA 2023年會舉辦之「台灣之夜」活動圓滿落幕 活動成效斐然

聯合新聞網／ 北美智權報

而美智權報 / 台灣商標協會

台灣商標協會於INTA 2023年會舉辦的「台灣之夜雞尾酒會」活動已於5/18圓滿結束，此次活動成效斐然，不論是台灣商標協會TTA會員或是國外貴賓，都在活動中留下美好的回憶。

台灣商標協會特別感謝熱心支持本次活動的台灣知名品牌，筆畫排列包括玉珍齋、台達電子工業股份有限公司、宏碁股份有限公司、技嘉科技股份有限公司、財團法人看見・齊柏林基金會、新東陽股份有限公司、義美食品股份有限公司、新光三越百貨股份有限公司、緯創資通股份有限公司、龍口食品企業股份有限公司、以及趨勢科技股份有限公司。

5月18日台灣之夜的系列活動照片，記錄了與會貴賓的熱絡互動，為這次活動留下美好且寶貴的回憶。

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