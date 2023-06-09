《歐盟設計法變革專題》設計與著作權及商標制度間之調和

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許慈真／北美智權報 專欄作家

歐盟運作條約（TFEU）第118(1)條授權歐洲議會與理事會，透過普通立法程序制定歐洲智慧財產權相關措施，以提供一致性保護。該規定取代歐盟條約第308條，成為歐盟商標規則（EUTMR）與共同體設計規則（CDR）之法律基礎。而CDR及共同體設計指令（CDD）之修訂提案亦是循此授權，宗旨之一便是調和設計與其他智慧財產權制度之關係。

與著作權制度之調和

CDR敘文第32條（CDD敘文第8條措辭相仿）指出，鑑於當時著作權法並未調和之情況，一方面針對共同體設計與著作權法確立累積保護原則（principle of cumulation of protection），另方面則允許成員國自由決定著作權之保護範圍與要件。故於CDR第96(2)條（CDD第17條措辭相仿）規定，受CDR保護之設計，於其創作或固著之日起亦得受成員國著作權法保護，惟其保護範圍及要件（包括所需之原創性程度）仍應交由各成員國決定。

然而，自歐盟設計制度立法以來，著作權領域之調和已有相當進展，歐盟官方認為現階段已適合調整設計與著作權保護累積之原則，允許受保護之歐盟設計同時被視為著作而受著作權保護，惟仍應符合著作權法之保護要件（CDR草案敘文第33條及CDD草案敘文第12條）。故CDR草案第96(2)條修訂為「受歐盟設計保護之設計，自該設計創作或固著於任何媒介之日起，均得受著作權保護，惟必須符合歐盟著作權法之保護要件」（CDD草案第23條措辭相仿）。

根據影響評估報告[1]，利害關係者大多不認為累積保護原則造成制度選擇困難，或是導致設計制度淪為虛設，反而認為各成員國保留的周旋餘地（margin of manoeuvre），亦即立法裁量著作權保護與否才是問題癥結。而歐盟法院（CJEU）於2007年Cofemel案判決指出[2]，著作權指令（InfoSoc Directive, 2001/29/EC）所稱之「著作」（work）係屬歐盟法律之獨立概念，有必要統一解釋與適用；與此同時，各國立法亦不得單純以「在實用目的外，產生特定、具美學意義之視覺效果」作為賦予設計其著作權保護之要件，因為美學效果乃是涉及個人的內在主觀感受，不等於原創性。

總而言之，因應1990年代背景的各成員國立法裁量自由（亦即周旋餘地）已到了退場時刻，儘管CDR規定之措辭改變較不易突顯其中差異，但從敘文建議修訂方式已能清楚得知，各成員國的立法「自由」必須以「遵守CJEU就著作權指令所作解釋」為前提，而不得增添獨有之保護要件（例如要求較高程度之原創性）。

與商標制度之調和

本次提案修正重點之一，便是與2017年改革後之歐盟商標制度保持一致。除第332期提及之「禁止侵權貨物過境」（可參考前文：《歐盟設計法變革專題》保護範圍擴大與限縮），大致還包括下列幾項變更：

更新歐盟智慧局治理之相關用語及規定（對應於EUTMR第1及2條）

里斯本條約生效後，共同體（Community）一詞已然過時，因此，本次提案即以「歐盟設計」（EU Design）取代共同體設計，以「註冊之歐盟設計」（REUD）取代註冊之共同體設計（RCD）；同時，為與EUTMR保持一致，內部市場協調局（OHIM）亦改稱為「歐盟智慧局」（EUIPO）[3]。

提高註冊程序效率

1. 縮減申請提交途徑（對應於EUTMR第30條）

為簡化程序作業，本次提案建議刪除CDR第35條透過成員國主管機關或荷比盧智慧局（Benelux IP Office）提交註冊申請之作法，以此回應同條第(4)項就註冊申請系統運作再行檢討之要求。

2. 新增裁決廢止（對應於EUTMR第103條）

根據新增之第66h條，如註冊簿登記內容或EUIPO裁決內含可歸責於EUIPO之明顯錯誤時，必須撤銷該登記或廢止該裁決；倘若程序只有一方當事人，且其權利受該登記或該裁決影響時，縱使內含之錯誤並不明顯，仍應予以撤銷或廢止。此等撤銷或廢止應由原機關依職權（ex officio）或依當事人要求為之，且所為之撤銷或廢止決定應於原登記或原裁決作成之日起一年內生效（需先與當事人以及登記在案之設計權利所有人商議），並且於EUIPO保留相關記錄。

此外，本條規定並不影響當事人依據第55及55a條上訴之權利，或依據第66g條要求EUIPO更正錯誤或明顯疏忽（manifest oversights）之機會。倘若當事人就內含錯誤之裁決提起上訴，EUIPO隨後又依法廢止裁決，該上訴自然失效而終結，且上訴費用應予退還。

3. 新增程序繼續進行（對應於EUTMR第105條）

根據新增之第67a條，除明文排除情形外，如因疏失（omitted act）未能遵守EUIPO期限，註冊設計之申請人、所有人或EUIPO程序之當事人得請求繼續進行程序，惟前提是提出請求時疏失行為業已發生。此外，於未遵守之期限屆滿後2個月內提出之請求方能受理，且於繼續程序之費用支付前，該項請求不得視為已提出。

程序是否繼續，應由有權決定疏失之主管機關作出決定，一旦決定繼續，則視同從未逾期。倘若在期限屆滿與繼續程序請求之間已作成裁決，則有權決定疏失之主管機關應再為審查，如當時疏失確實業已發生，則應另為其他裁決；如再為審查後，EUIPO認為原裁決毋須變更，則應以書面加以確認。

EUIPO若是拒絕繼續進行程序，相關費用應予退還。

4. 擴大專業代理人制度之適用範圍（對應於EUTMR第120條）

CDR第78條主要是放寬專業代理人（professional representatives）之地域性資格，以便將該制度之適用範圍從歐盟擴展至整個歐洲經濟區（EEA）。目前，EEA包含27個歐盟成員國以及歐洲自由貿易協會（EFTA）中之冰島、列支敦斯登與挪威，但瑞士不包括在內。

結語

如何調和歐盟層級以及其各成員國間之智慧財產權保護，始終是歐盟官方的關注重點，但法制之趨同與變革並非一蹴可幾。在CDR立法通過之二十餘年後，進一步協調整合設計、商標與著作權制度的時機終於來臨，預期本次修法將可大幅提升保護效益，並且增進法律適用之一致性與明確性。

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