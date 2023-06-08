2023年全球影響力投資概況分析

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【蘇翰揚╱產業分析師】

在一片投資浪潮中，影響力投資逐漸成為全球投資議題，從私募基金到主權基金，無不推動相關理念與浪潮，將聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals，SDGs) 概念徹底實踐。

全球影響力投資穩定成長中

根據世界經濟論壇與多家國際私募基金發佈的《2023年私人市場影響力投資報告》指出，即便在國際風險與升息的環境中，過去五年全球的影響力投資（Impact Investing）意識與金額皆上升，一般合夥人正推出更多策略投入影響力投資領域，特別是擁有優良投資記錄（Tracking record）與廣泛連結的合夥人更是如此，這些致力於影響力投資的專業人士正在整個投資生命週期中尋找與具備潛在價值的機會。同時，各種能源轉型基金正蓬勃發展，基金種類從新創投資、地產、私有債，到企業槓桿收購都有，而這些投資機構的有限合夥人也正在推動永續投資，包含退休基金、主權基金，到家族辦公室。影響力投資讓他們獲得更長遠、可期待的投資報酬率，若加上股東行動主義的推波助瀾，也能促進被投資公司投入更多淨零轉型、強化公司治理，以及更積極發會社會影響力。

根據全球投資影響力協會（Global Impact Investing Network，GIIN）調查指出，2021年的影響力投資規模為1.16億美元，較2018年成長三倍以上；相關投資標準也正在崛起，例如GIIN與亞洲投資影響力協會AVPN都在積極推動相關倡議，一方面讓更多投資者進入，一方面也讓更多有限合夥人明白這塊市場的投資潛力。

世界各地主要大型影響力投資基金概況

● 美國案例：私募基金巨頭KKR與TPG

過去五年，全球大型投資機構幾乎都有募到影響力基金，以美國的KKR為例，公司在2018年推出「KKR Global Impact」全球影響力基金，該基金的投資原則是「專注於中低端市場私募股權策略，透過幫助解決前所未有的社會挑戰，並幫助投資者達到財務報酬」，該基金以四大核心投資主題進行投資 — 包括氣候行動、終身學習、可持續生活。KKR認為該基金能夠在上述領域為投資者創造價值，同時達成聯合國可持續發展指標 (SDG)；與此同時，KKR 發現出資者對影響力領域的興趣正在提升，起因於社會大眾越來越明白解決結構性的經濟挑戰越來越重要，否則未來可能危及人類生存，例如能源轉型、循環經濟、負責任的廢棄物管理、企業勞動力發展等；同時，陸續出籠的環境轉型政策也促進投資規模，例如美國的《降低通膨法案》與歐盟的《綠色新政》都在加速企業轉型，新創能夠透過政策加持來說服投資人投入更多資金、企業在轉型時也可能需要私募基金參與，而大型基礎建設也少不了資金投入，而這些都是KKR重要的投資主題之一。

美國的TPG資本是另一家具備代表性的業者，該公司的 Rise Climate 基金是一支價值 73 億美元的影響基金，投資範圍主要為推廣氣候解決方案的企業。TPG 對這些解決方案進行一段時間分析研究，發現無論是國家或是產業，發展低碳經濟轉型所需的資源中將需要大量資金來應對環境挑戰，這也順勢催生Rise Climate 基金成立，該基金專注於再生能源、減碳運輸和可持續材料和燃料，希望追踪減少或消除碳排放量，並管理和評估這些結果，這些解決方案也可以應用在其他被投資的企業減碳上來獲得綜效。基金設立新的ESG投資評估流程，其作法為透過成立名為Y Analytics，一家由 TPG 全資擁有的公益組織，負責分析該公司 ESG 績效。TPG 的 ESG 策略委員會將 Y Analytics 的管理階層與多個與ESG職能相關的部門進行整合，並將法律監管、財務、人力資源等營運要素納入ESG投資評估流程，該流程已成為 Rise 基金投資前的評估機制，協助TPG Rise Climate 基金更快透過投資來推動產業與國家的低碳經濟轉型。

● 亞洲案例：主權基金與國家投資控股的崛起

亞洲部分則以新加坡的淡馬錫控股（Teamsek）與主權基金新加坡政府投資公司(GIC)為主，以淡馬錫為例，該公司在疫情後調整其投資策略，著重於影響力領域佈局，透過影響力投資策略，該公司期望尋求需要資源的地區帶來積極影響，同時提供可持續的長期財務回報。其投資領域著重於亞洲、非洲和拉丁美洲等新興市場的產業領域，包含普惠金融（Inclusive finance）、醫療保健、教育、食品與農業以及環境等。淡馬錫認為環境和社會成果高度相互依存，在新興市場國家更是如此，因此需要解決方案來面對這些挑戰。為達到該目標，淡馬錫與另一家影響力投資公司 LeapFrog Investments 合作，該公司在新興市場具影響力、擁有豐富投資經驗，並具備完善的影響力管理和衡量流程。淡馬錫和 LeapFrog 於 2021 年啟動一項價值5億美元的戰略合作夥伴關係，同時，淡馬錫也持有 LeapFrog 的少數股權來強化合作關係。該合作夥伴關係能夠協助 LeapFrog 團隊提升和亞洲和非洲的投資能力。

淡馬錫的另一個戰略合作夥伴是 ABC Impact，也是一家在亞洲具影響力的投資公司，該公司投資目的於能夠帶來社會和環境效益。淡馬錫同時也投資其他領先的影響力基金，因為淡馬錫認為能夠和越多資產所有者合作和培養此類夥伴關係，即能讓注重影響力的資本流入已開發與新興市場。該公司還為影響力投資做出其他努力。淡馬錫和 ABC Impact 是影響力投資與實踐中心 (CIIP) 的戰略合作夥伴，CIIP 是一家位於新加坡的非營利組織，其主要功能為提升影響力投資研究及促進亞洲及其他地區影響力投資。CIIP 由淡馬錫信託於 2022 年成立，淡馬錫信託（Temasek Trust）為淡馬錫慈善捐款的管理機構，但同時也負責管理公司影響力投資業務。

另外一家是新加坡主權基金GIC，相較於淡馬錫以投資一級市場為主，GIC則側重在二級市場投資，不過，GIC 的氣候科技(climate tech)的投資著重於可能產生長期價值的技術，包括儲能、綠氫、碳捕捉與儲存，或綠色鋼鐵等解決方案，來加速能源轉型或協助產業脫碳進程。根據GIC網站指出，公司在 2020 年建立「可持續投資基金 (SIF)」，SIF是一個專門投資於公開投資組合的基金，目的在投資所有與永續相關的資產類別，並積極尋找隨著時間延長能夠達到良好回報的相關機會。這使 GIC 能夠透過公共和私人資產類別，投資於整個資本結構和不同成長階段的脫碳解決方案，在兼顧一級市場與二級市場的投資的同時，該公司還對以氣候為重點的影響基金做有所作為，並積極建立衡量和監測其對環境經濟影響的評估框架。GIC採用ESG投資的整體投資組合，投資在能源轉型中發揮作用的各類企業，並參與被投資公司的ESG治理，在私募股權領域，GIC投資以總部設在新加坡的Envision公司，來協助世界各地的公司其管理可再生能源的處理。

我國應提高影響力投資促進產業轉型

儘管過去幾年私募市場影響和轉型投資案件成長相當快速，但要推動更多資金用於達到可持續發展目標並加速向低碳經濟轉型部分，仍有很大的進步空間。投資機構需要進一步了解影響力投資的潛在機會，同時設立相關投資準則因應；另一方面，普通合夥人需要持續保持相關領域的投資紀錄，吸引更多的影響力投資人才，並在未來更快速的募集資金。

台灣的影響力投資發展速度仍有待加強，雖然政府部會已放寬私募股權投資相關法規，並積極鼓勵產業投入轉型，但對於影響力投資這塊仍能更多措施，畢竟影響力投資與SDGs指標精神相符，也與我國發展淨零產業政策相吻合，若能有機制能吸引更多資金進入，對於未來達到聯合國減碳目標進程應有助益，同時，這些資金若能投入與氫能相關技術，在志同道合的理念下，與民主國家的企業或學研機構合作，提升技術自主性。

事實上，在我國，「台灣影響力投資協會」近期也積極投入相關倡議，諸如「鼓勵投資在各類主題，包括教育、農業、醫療、能源、循環經濟等，以及實體資產，例如學校，醫院，社會住宅。」。另一方面，國泰金控等企業也積極與輔仁大學、政治大學與清華大學合作，透過論壇講座方式來培育影響力投資人才，補足我國在該領域人才不足的情況，就淨利潤與價值如何平衡、如何衡量，又如何尋找對社會、環境、治理向善的投資標的，是所有人都要做的功課。

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