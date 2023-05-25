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競爭法與智財權：鼓勵產業創新的棍棒與胡蘿蔔

聯合新聞網／ 北美智權報

【蔣士棋╱北美智權報　編輯部】

台灣公平交易法第45條明定「依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為，不適用本法之規定。」，意味著即使手握標準必要專利這種有著產業壟斷優勢的智財權，在行使權利時並不是毫無限制，否則一樣會受到公平法規制。這是智財權與競爭法彼此的地位消長多年後，才終於得出最適合產業需求及消費者福利的最終結果。

同樣都是經營企業，為什麼某些企業的實力總是比其他高出一截？「四流企業賣苦力，三流企業賣產品，二流企業賣技術，一流企業賣標準！」公平交易委員會綜合規劃處處長胡祖舜指出，愈是高層次的產業競爭，就愈是在意對於整體產業的支配力，也就是對產業標準的掌控度。

但是，一家擁有技術實力的企業，該怎麼更上層樓制定產業標準？答案是靠專利。胡祖舜表示，技術必須先申請成為專利，專利再經過標準制定組織（SSO）認可，成為構成產業標準的標準必要專利（SEP），就有機會藉由標準，實現技術壟斷。只是這樣一來，將難免與競爭法產生衝突。

「競爭法在美國叫做Sherman Act，在台灣叫做公平交易法，其他地方可能還有別的名稱，但目的只有一個，就是反對市場壟斷，」胡祖舜指出，競爭法的本質是反壟斷，而智財權的本質為一定程度的壟斷甚至完全的壟斷，兩部法典也因此產生了一定的衝突；然而，從鼓勵創新的角度來看，競爭法與智財權又具有一致性。

競爭法與智財權的終極目的均在鼓勵創新

「它們其實就像硬幣的兩面，」胡祖舜解釋，競爭法是用競爭性市場的「棍棒」來淘汰不創新的事業，藉此促進並鼓勵創新，而智財權則是用專屬性所獲得利益的「胡蘿蔔」來鼓勵創新。因此，從競爭法的立場出發，一方面必須承認智財權賦予的合法壟斷權利，另一方面也必須對其使用行為加以必要規範，以免產生權利濫用。

在過去一百多年內，競爭法與智財權間，就呈現了互有消長，最終歸於協調、衡平的過程。在1930年以前，主流思維是智財權居於強勢地位，亦即專利法所賦予的權利，行使時有充分的自由；但在1930年至1970年，就轉變為競爭法較強勢。胡祖舜指出，美國司法部（DOJ）在1970年頒布的「九不原則」（Nine No-Nos），將9類與專利權行使相關的不當行為視為當然違法，其中就包括了至今仍然常見的強制性包裹授權、要求被授權人向授權人購買非專利材料……等。

表1：歷來競爭法與智財權消長態勢變化 （資料來源：「2023臺歐標準必要專利研討會」，經濟部智慧局，2023/4/26）
表1：歷來競爭法與智財權消長態勢變化 （資料來源：「2023臺歐標準必要專利研討會」，經濟部智慧局，2023/4/26）

相較之下，SEP的問題又比一般專利更難處理。胡祖舜分析，SEP同時有促進與限制競爭的效果。標準形成後，有利於產業上下游在標準上進行產品開發應用，而且標準若是開放，則業者就能在同一技術水準下相互競爭；但另一方面，倘若SEP被掌握在少數大廠手中，也容易形成聯合杯葛的情勢，不利於形成持續投入研發的誘因。

為了避免專利權人藉由SEP壟斷市場地位，目前各國的競爭法主管機關都是在技術標準化的前後，針對可能的權利濫用態樣分別進行監理。以標準化之前來說，胡祖舜指出，SEP所有權人可能的反競爭行為是不遵守專利資訊的揭露義務，並進而影響到技術市場的公平競爭；至於在標準化後，則是使用優勢的市場地位對專利使用人進行挾持（hold-up），具體的行為包括拒絕授權、禁訴令等。

專利形成產業標準後，須特別注意競爭法監管議題

圖1：SEP所有權人可能有的反競爭行為 （資料來源：「2023臺歐標準必要專利研討會」，經濟部智慧局，2023/4/26）
圖1：SEP所有權人可能有的反競爭行為 （資料來源：「2023臺歐標準必要專利研討會」，經濟部智慧局，2023/4/26）

專利資訊的揭露義務涉及SSO的資訊揭露政策。實務上，胡祖舜表示，SSO會將相關的規定草案事先送交競爭法主管機關審查，例如IEEE就曾將草擬的專利政策送交美國司法部進行商業審查（business review），事先了解主管機關意見。通過審查後，被SSO擇定為標準的專利，就必須遵守相關的資訊揭露規範。

至於對專利使用人進行挾持，近期最有名的案例當屬高通案，在台灣、美國、韓國、中國等地都受到主管機關的強力反壟斷審查。從各國的判斷來看，濫用行為的內容均包括拒絕授權或者授權金過高，也就是未遵循FRAND原則，而美國、韓國、台灣則要再加上No license no chip的包裹式銷售手段。

長久以來台灣科技業多半是SEP授權活動中的使用者，但隨著技術積累，近年來也有不少業者擠進產業標準的窄門，甚至開始對其他SEP使用者收取權利金。這固然是對技術實力終於躋身一流企業的肯定，但對於隨之而來的一連串權利行使規範，還有潛在的競爭法遵循議題，不可不慎。


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