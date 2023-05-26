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USPTO提案大幅調高專利規費

聯合新聞網／ 北美智權報

【黃蘭閔／北美智權　智權法規研究組】

USPTO 2023年4月20日公告啟動新一波專利規費調漲計畫，條列初步調整規畫及各項規費目標金額，預定2023年5月18日在該局專利公眾諮詢委員會（Patent Public Advisory Committee，簡稱PPAC）聽證會上詳加說明[1]。此次專利規費調整將依修法提案、各方意見徵詢、正式公告等步驟辦理，最終方案可能在2024年底拍板、2025年1月生效，但屆時公告內容未必與USPTO現在釋出的規畫版本相同。

因國會通過的小實體、微實體規費優惠幅度超乎USPTO原先預期，同時2020年10月前次規費調整生效後，美國物價明顯上漲，依USPTO目前規畫版本[2]，各項預定變動的規費金額大致上調5%，同時為更貼近使用者付費原則，規費結構也多有調整。重點包括但不限於：新案及PTAB公告後審理（Trial）程序規費將大幅提高、新增或恢復開徵多項規費、部分規費依不同條件細分出不同級距應繳金額。

圖1. USPTO新一波專利規費調漲計畫時程
圖1. USPTO新一波專利規費調漲計畫時程

以下就發明新案規費大幅提高、新增或恢復開徵多項規費、細分不同級距課以不同金額三項，列舉部分值得注意的規費調整提案先供參考，於不同實體差別收費項目，僅以大實體規費金額為代表。

表1. 新案規費大幅提高。部分項目的調幅明顯加高，甚至翻倍，很挑戰新案申請人，尤其是設計案申請人的接受度。
表1. 新案規費大幅提高。部分項目的調幅明顯加高，甚至翻倍，很挑戰新案申請人，尤其是設計案申請人的接受度。

表2. 新增或恢復開徵多項規費。多項原未收費項目，USPTO預備開始或恢復收費。其中延續案[3]相關收費項目，似乎是依循國會指導而設計[4]。
表2. 新增或恢復開徵多項規費。多項原未收費項目，USPTO預備開始或恢復收費。其中延續案[3]相關收費項目，似乎是依循國會指導而設計[4]。

表3. 細分不同級距課以不同金額。多項舊有規費再分出不同繳費級距，例如延期費將分正式案及暫時案兩級，暫時案延期費有八成，甚至更大降幅。然而，其他新增級距的規費項目，金額多為向上調升，包括但不限於：
表3. 細分不同級距課以不同金額。多項舊有規費再分出不同繳費級距，例如延期費將分正式案及暫時案兩級，暫時案延期費有八成，甚至更大降幅。然而，其他新增級距的規費項目，金額多為向上調升，包括但不限於：


備註：

  1. Patent Public Advisory Committee Public Hearing on the Proposed Patent Fee Schedule（88 FR 24392），請見https://www.federalregister.gov/documents/2023/04/20/2023-08346/patent-public-advisory-committee-public-hearing-on-the-proposed-patent-fee-schedule。
  2. Patent Fee Setting and Adjusting Proposal to PPAC，請見https://www.uspto.gov/about-us/performance-and-planning/fee-setting-and-adjusting#patentfee-info。
  3. 延續案（continuing application）包括分割案（divisional application，簡稱DIV或DA）、連續案（continuation application，簡稱CON或CA）、部分連續案（continuation-in-part application，簡稱CIP）。
  4. 2022年6月8日多位美國參議員的聯名致函USPTO局長，認為高藥價問題部分成因係藥廠藉連續案等手段製造專利灌叢、阻擋學名藥廠投入生產競爭，進而延長排他實施期間、超過國會制定的專利權期間，並要求調查研究是否能由USPTO公告修訂專利法細則，要求連續案新案需在一定期間內提交？或提高連續案新案申請規費，是否能降低就發明微小次要調整提交連續案的誘因？該信請見https://www.collins.senate.gov/imo/media/doc/patent_letter.pdf。直接修法部分，USPTO 2007年其實曾試圖修改37 CFR條文，為延續案申請施加額外限制，但因遭遇申請人強力反彈，被法院下達禁制令，最後由USPTO自行撤回，當時預定的修法內容，可參考原修法公告Changes To Practice for Continued Examination Filings, Patent Applications Containing Patentably Indistinct Claims, and Examination of Claims in Patent Applications（72 FR 46715），請見https://www.federalregister.gov/documents/2007/08/21/E7-15565/changes-to-practice-for-continued-examination-filings-patent-applications-containing-patentably。


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