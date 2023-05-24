快訊

蝦皮也推訂閱制！最高享「150次滿額免運」 限量用戶搶先體驗

連假補班惹民怨 行政院會明討論：往補班最少方向調整

雷曼兄弟進入破產程序視為放棄商標？2022年聯邦巡迴上訴法院Tiger Lily Ventures Ltd. v. Barclays Capital Inc.案

聯合新聞網／ 北美智權報

【楊智傑／雲林科技大學 科技法律研究所 教授】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

雷曼兄弟公司自2008年破產以來，在美國的大部分資產與商標權被巴克萊資本公司收購。有一家公司在2013年向美國申請註冊「雷曼兄弟」商標，被巴克萊公司提出異議，認為雷曼兄弟公司在破產程序中仍有使用「雷曼兄弟」商標，並未放棄該商標權。2022年聯邦巡迴上訴法院做出判決，認為在破產程序中，雷曼兄弟公司仍持續使用該商標。

在美國商標法下，若停止使用商標，且不打算重新使用商標，視為放棄商標。放棄商標將導致商標權喪失，包括已註冊的聯邦商標可被廢止，或者不得再主張普通法上的商標權。

巴克萊資本公司取得「雷曼兄弟」商標卻未延展

巴克萊資本公司（Barclays Capital，以下簡稱巴克萊公司）為跨國銀行控股公司巴克萊銀行（Barclays PLC）集團之投資子公司。2008年9月，雷曼兄弟控股公司破產後，巴克萊公司收購雷曼兄弟在美洲的業務。

在收購契約中，雷曼兄弟公司也將聯邦註冊商標「雷曼兄弟」（Lehman Brothers）轉讓給巴克萊公司。之後巴克萊公司回頭將該商標授權給雷曼兄弟公司，讓其可就破產程序中，於全球範圍、非專屬授權地使用「雷曼兄弟」商標。但在隨後幾年，巴克萊公司對美國註冊的「雷曼兄弟」商標，到期後均未申請延展[1]。

圖1：雷曼兄弟公司使用的商標之一 （圖片來源：https://patentlyo.com/patent/2022/06/spirit-lehman-brothers.html）
圖1：雷曼兄弟公司使用的商標之一 （圖片來源：https://patentlyo.com/patent/2022/06/spirit-lehman-brothers.html）

Tiger Lily公司申請註冊「雷曼兄弟」商標

2013年3月，一家與雷曼公司、巴克萊公司皆無關的Tiger Lily公司，向美國專利商標局申請註冊「雷曼兄弟」（LEHMAN BROTHERS）文字商標，指定使用於啤酒、烈酒。同年10月，巴克萊公司也向美國申請註冊「雷曼兄弟」文字商標，指定使用於各項金融服務。2014年6月，Tiger Lily又申請一樣的「雷曼兄弟」文字商標，指定使用於酒吧、餐飲服務業[2]。

圖2：TigerLily銷售的以Lehman Brothers為名的酒 （圖片來源：https://lehmanbrothe.rs/網站）
圖2：TigerLily銷售的以Lehman Brothers為名的酒 （圖片來源：https://lehmanbrothe.rs/網站）

2014年11月，巴克萊公司對Tiger Lily的二項商標申請案提出異議，認為Tiger Lily的商標與巴克萊公司的商標混構成混淆誤認[3]。

TTAB認定巴克萊公司並未放棄其商標權

由於巴克萊公司原來聯邦註冊的「雷曼兄弟」商標均屆未延展而消滅，但普通法上的商標權未必消滅。故商標審理救濟委員會（TTAB）須討論，巴克萊公司對於該普通法上之商標權是否有優先權（先使用日）。Tiger Lily公司則主張，就算巴克萊公司有優先權，也已經放棄（abandon）其商標權[4]。

TTAB認為，Tiger Lily未能證明巴克萊公司已經放棄「雷曼兄弟」商標。而Tiger Lily 申請商標時填寫的最早使用日為2013年3月6日，晚於雷曼兄弟公司使用「雷曼兄弟」商標的優先權日，因此認為巴克萊公司因承繼雷曼兄弟公司而具有該商標的優先權[5]。

進而，TTAB討論二商標是否存在混淆誤認之虞。 TTAB認為，二公司申請的文字商標一模一樣。Tiger Lily申請用於啤酒烈酒、酒吧餐飲服務，巴克萊公司申請用於各項金融投資服務，商品服務類雖然完全不同，但因巴克萊公司承繼雷曼兄弟公司取得的「雷曼兄弟」屬於著名商標，消費者看到Tiger Lily使用相同商標於產品服務上，可能會誤以為Tiger Lily的與巴克萊公司是關係企業、授權關係等，產生關連性混淆（廣義混淆誤認）[6]。

TTAB認為，巴克萊公司對Tiger Lily的商標申請案所提出異議，因可能構成混淆誤認，故異議成立。

聯邦巡迴上訴法院判決

Tiger Lily對此結果提出上訴，由聯邦巡迴上訴法院管轄，並於2022年6月做出判決。Tiger Lily主要提出二點主張：(1)其認為巴克萊公司已經放棄使用「雷曼兄弟」商標；2.其認為，自己申請的商標指定使用於啤酒、烈酒、酒吧餐廳服務，並不會與巴克萊公司的「雷曼兄弟」商標產生混淆誤認[7]。

以下僅特別討論，在美國商標法的標準下，巴克萊公司到底有無「放棄」「雷曼兄弟」商標？

放棄商標的二項要件

美國商標法第1052條(d)前段規定：「(d)商標含有近似於美國專利商標局註冊商標、他人於美國境內先使用且未放棄（not abandoned）之商標及商號名稱，....」，屬於商標不得註冊事由。故若是先使用但已放棄的商標，不能對他人申請案提出異議。

根據第1127條的定義，「當商標已停止使用並有不再重行使用的意圖」，將被視為「放棄」。此時有二個要件：(1)不使用（nonuse）；(2)不再重行使用的意圖（intent not to resume use）。關於「不使用」要件，過去判例認為，即便是非常有限的使用，都可以避免被認定為法條中的「停止使用」（discontinued）[8]。


備註：

  1. Tiger Lily Ventures Ltd. v. Barclays Capital Inc., 35 F.4th 1352, 1356-57 (Fed.Cir., Jun 01, 2022).
  2. Id. at 1357.
  3. Id. at 1357.
  4. Id. at 1357.
  5. Id. at 1357.
  6. Id. at 1357.
  7. Id. at 1358.
  8. Id. at 1360.


【詳細內容請見《北美智權報》333期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

延伸閱讀

Lexus無預警預告6月5日發表小休旅LBX！台灣居然早就登記商標？

為何人民幣跌破7關口？交易員曝「這原因」導致走勢脫節

蘋果公司在美國註冊Apple Music商標踢到鐵板？2023年聯邦巡迴上訴法院Bertini v. Apple Inc.案

大陸經濟數據亮眼 人民幣為何又跌到逼近7？

相關新聞

中國網約車聚合平台監管新規：資質核驗是底線 非法營運要打擊

「結合各地實際，探索規範措施。」2023年4月26日，交通運輸部辦公廳等五部門聯合發佈《關於切實做好網約車聚合平台規範管理有關工作的通知》（以下稱《通知》）。

胃酸抑制藥物化學構造的顯而易見性 (一)：Yamanouchi Pharm. Co. v. Danbury Pharmacal,Inc. (Fed. Cir. 2000).

胃酸分泌過多的患者，每日都需要定時服用胃酸抑制藥物以避免病況持續惡化，而不同種類的胃酸抑制藥物有著不同的治療機制外，更有獨特的化學構造。此類藥物的化學構造不僅在臨床治療上十分重要，也是藥物專利著重保護的部分。藥物專利侵權訴訟的攻防中，亦偶而可見爭議胃酸抑制藥物化學構造的顯而易見性者。

歐盟普通法院決定消耗品是否為複合式產品的零組件（二）

2011年1月25日，Bauer Hockey公司向EUIPO提出序號EM 001810342-0002b的註冊設計申請，該設計的指定產品是LOC國際分類21-02小類的「溜冰鞋之部分」（簡稱系爭註冊設計，如圖1所示），圖式中的刀片只有上緣以實線揭露，其餘部分則以虛線揭露。

上訴法院推翻地區法院核發之初步禁制令：聯邦第八巡迴上訴法院 2023年 H&R BLOCK, INC. v. BLOCK, INC.案

2021年美國公司Square, Inc.進行品牌重塑，更名為Block, Inc.並申請「Block」為商標。H&R Block Inc.對Block, Inc.提起商標侵害訴訟，並聲請初步禁制令。一審法院審酌後，核發初步禁制令，即Block, Inc.不得使用「Block, Inc.」、「Block」或其他類似變體，以及不得藉廣告、媒體傳播Block, Inc.與Cash App Taxes或其他稅務服務之關聯。Block, Inc.不服，遂向上訴法院提起中間上訴…

雷曼兄弟進入破產程序視為放棄商標？2022年聯邦巡迴上訴法院Tiger Lily Ventures Ltd. v. Barclays Capital Inc.案

雷曼兄弟公司自2008年破產以來，在美國的大部分資產與商標權被巴克萊資本公司收購。有一家公司在2013年向美國申請註冊「雷曼兄弟」商標，被巴克萊公司提出異議，認為雷曼兄弟公司在破產程序中仍有使用「雷曼兄弟」商標，並未放棄該商標權。2022年聯邦巡迴上訴法院做出判決，認為在破產程序中，雷曼兄弟公司仍持續使用該商標。

蘋果公司在美國註冊Apple Music商標踢到鐵板？2023年聯邦巡迴上訴法院Bertini v. Apple Inc.案

2015年蘋果公司推出訂閱制的線上音樂串流服務Apple Music，並同時在美國申請商標。不料，有一位爵士音樂家Bertini先生提出異議，主張其早在1985年起就開始使用Apple Jazz這個商標，具有優先權（先使用日）。蘋果公司反擊，自己收購了Apple Corp公司的相關商標，而該公司在1968年就推出音樂唱片，有更早的優先權。美國聯邦巡迴上訴法院2023年4月做出判決，認為蘋果公司無法成功主張1968年的優先權。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦