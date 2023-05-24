雷曼兄弟進入破產程序視為放棄商標？2022年聯邦巡迴上訴法院Tiger Lily Ventures Ltd. v. Barclays Capital Inc.案

【楊智傑／雲林科技大學 科技法律研究所 教授】

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雷曼兄弟公司自2008年破產以來，在美國的大部分資產與商標權被巴克萊資本公司收購。有一家公司在2013年向美國申請註冊「雷曼兄弟」商標，被巴克萊公司提出異議，認為雷曼兄弟公司在破產程序中仍有使用「雷曼兄弟」商標，並未放棄該商標權。2022年聯邦巡迴上訴法院做出判決，認為在破產程序中，雷曼兄弟公司仍持續使用該商標。

在美國商標法下，若停止使用商標，且不打算重新使用商標，視為放棄商標。放棄商標將導致商標權喪失，包括已註冊的聯邦商標可被廢止，或者不得再主張普通法上的商標權。

巴克萊資本公司取得「雷曼兄弟」商標卻未延展

巴克萊資本公司（Barclays Capital，以下簡稱巴克萊公司）為跨國銀行控股公司巴克萊銀行（Barclays PLC）集團之投資子公司。2008年9月，雷曼兄弟控股公司破產後，巴克萊公司收購雷曼兄弟在美洲的業務。

在收購契約中，雷曼兄弟公司也將聯邦註冊商標「雷曼兄弟」（Lehman Brothers）轉讓給巴克萊公司。之後巴克萊公司回頭將該商標授權給雷曼兄弟公司，讓其可就破產程序中，於全球範圍、非專屬授權地使用「雷曼兄弟」商標。但在隨後幾年，巴克萊公司對美國註冊的「雷曼兄弟」商標，到期後均未申請延展[1]。

圖1：雷曼兄弟公司使用的商標之一 （圖片來源：https://patentlyo.com/patent/2022/06/spirit-lehman-brothers.html）

Tiger Lily公司申請註冊「雷曼兄弟」商標

2013年3月，一家與雷曼公司、巴克萊公司皆無關的Tiger Lily公司，向美國專利商標局申請註冊「雷曼兄弟」（LEHMAN BROTHERS）文字商標，指定使用於啤酒、烈酒。同年10月，巴克萊公司也向美國申請註冊「雷曼兄弟」文字商標，指定使用於各項金融服務。2014年6月，Tiger Lily又申請一樣的「雷曼兄弟」文字商標，指定使用於酒吧、餐飲服務業[2]。

圖2：TigerLily銷售的以Lehman Brothers為名的酒 （圖片來源：https://lehmanbrothe.rs/網站）

2014年11月，巴克萊公司對Tiger Lily的二項商標申請案提出異議，認為Tiger Lily的商標與巴克萊公司的商標混構成混淆誤認[3]。

TTAB認定巴克萊公司並未放棄其商標權

由於巴克萊公司原來聯邦註冊的「雷曼兄弟」商標均屆未延展而消滅，但普通法上的商標權未必消滅。故商標審理救濟委員會（TTAB）須討論，巴克萊公司對於該普通法上之商標權是否有優先權（先使用日）。Tiger Lily公司則主張，就算巴克萊公司有優先權，也已經放棄（abandon）其商標權[4]。

TTAB認為，Tiger Lily未能證明巴克萊公司已經放棄「雷曼兄弟」商標。而Tiger Lily 申請商標時填寫的最早使用日為2013年3月6日，晚於雷曼兄弟公司使用「雷曼兄弟」商標的優先權日，因此認為巴克萊公司因承繼雷曼兄弟公司而具有該商標的優先權[5]。

進而，TTAB討論二商標是否存在混淆誤認之虞。 TTAB認為，二公司申請的文字商標一模一樣。Tiger Lily申請用於啤酒烈酒、酒吧餐飲服務，巴克萊公司申請用於各項金融投資服務，商品服務類雖然完全不同，但因巴克萊公司承繼雷曼兄弟公司取得的「雷曼兄弟」屬於著名商標，消費者看到Tiger Lily使用相同商標於產品服務上，可能會誤以為Tiger Lily的與巴克萊公司是關係企業、授權關係等，產生關連性混淆（廣義混淆誤認）[6]。

TTAB認為，巴克萊公司對Tiger Lily的商標申請案所提出異議，因可能構成混淆誤認，故異議成立。

聯邦巡迴上訴法院判決

Tiger Lily對此結果提出上訴，由聯邦巡迴上訴法院管轄，並於2022年6月做出判決。Tiger Lily主要提出二點主張：(1)其認為巴克萊公司已經放棄使用「雷曼兄弟」商標；2.其認為，自己申請的商標指定使用於啤酒、烈酒、酒吧餐廳服務，並不會與巴克萊公司的「雷曼兄弟」商標產生混淆誤認[7]。

以下僅特別討論，在美國商標法的標準下，巴克萊公司到底有無「放棄」「雷曼兄弟」商標？

放棄商標的二項要件

美國商標法第1052條(d)前段規定：「(d)商標含有近似於美國專利商標局註冊商標、他人於美國境內先使用且未放棄（not abandoned）之商標及商號名稱，....」，屬於商標不得註冊事由。故若是先使用但已放棄的商標，不能對他人申請案提出異議。

根據第1127條的定義，「當商標已停止使用並有不再重行使用的意圖」，將被視為「放棄」。此時有二個要件：(1)不使用（nonuse）；(2)不再重行使用的意圖（intent not to resume use）。關於「不使用」要件，過去判例認為，即便是非常有限的使用，都可以避免被認定為法條中的「停止使用」（discontinued）[8]。



備註：

Tiger Lily Ventures Ltd. v. Barclays Capital Inc., 35 F.4th 1352, 1356-57 (Fed.Cir., Jun 01, 2022). Id. at 1357. Id. at 1357. Id. at 1357. Id. at 1357. Id. at 1357. Id. at 1358. Id. at 1360.





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