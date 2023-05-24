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胃酸抑制藥物化學構造的顯而易見性 (一)：Yamanouchi Pharm. Co. v. Danbury Pharmacal,Inc. (Fed. Cir. 2000).

聯合新聞網／ 北美智權報

【郭廷濠╱專利師】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

喝咖啡、吃甜食，又讓你胃食道逆流了嗎[1]？相信這耳熟能詳的廣告標語大家都曾聽過。而廣告標語中的胃食道逆流症狀，主要肇因於胃部的胃酸分泌過多，因此，當胃酸分泌過多時有抑制的必要。

胃酸分泌過多的患者，每日都需要定時服用胃酸抑制藥物以避免病況持續惡化，而不同種類的胃酸抑制藥物有著不同的治療機制外，更有獨特的化學構造。此類藥物的化學構造不僅在臨床治療上十分重要，也是藥物專利著重保護的部分。藥物專利侵權訴訟的攻防中，亦偶而可見爭議胃酸抑制藥物化學構造的顯而易見性者。

筆者將以三篇系列文章詳細介紹胃酸抑制藥物化學構造的顯而易見性，本文為第一篇：Yamanouchi Pharm. Co. v. Danbury Pharmacal,Inc. (Fed. Cir. 2000)[2]。

案件背景

本案被告Danbury學名藥廠因為向美國食品藥物管理局 (FDA) 提出了胃酸抑制藥物Pepcid® (成分為法莫替丁，famotidine) 的學名藥許可之簡易新藥上市程序 (ANDA) 。原告山之內製藥株式會社(Yamanouchi Pharm. Co.) 藥廠於是向美國紐約南區 (the Southern District of New York) 聯邦地方法院提出專利侵權訴訟，主張被告Danbury學名藥廠侵害了系爭專利的申請專利範圍第4項，Danbury學名藥廠則主張原告山之內製藥株式會社藥廠的系爭專利申請專利範圍因顯而易見性而無效，地方法院經過判決後認定系爭專利申請專利範圍有效，且被告Danbury學名藥廠侵權。被告Danbury學名藥廠不服地方法院的判決，所以提出上訴。

胃酸分泌及胃酸抑制藥物

胃部位於人體的腹腔中，其外層為胃壁，胃壁中有許多的胃壁細胞 (parietal cell) ，而胃壁細胞能藉由其上的氫離子幫浦 (Proton pump) 將氫離子分泌至胃部中，使胃部呈現酸性狀態以利食物的消化。當胃壁細胞的氫離子幫浦分泌太過旺盛時，就會造成胃食道逆流及胃潰瘍等症狀。

組織胺 (histamine) 接受器是一種能夠影響氫離子幫浦的接受器，當組織胺接受器受刺激時，連帶著會促進過多的胃酸分泌。因此，臨床上研發出一類能夠抑制組織胺接受器，進而改善胃酸分泌的藥物，稱為組織胺第二型接受器拮抗劑 (histamine 2 receptor antagonists) 的藥物[3]，例如：西咪替丁 (cimetidine) 及法莫替丁。

本案系爭專利

本案系爭專利為美國專利第4,283,408號 ('408專利) [4]。系爭專利之申請專利範圍總共有6項，其中的申請專利範圍第4項與本案最為相關，又其依附於第1項，一併列出如下：

1. Guanidinothiazole compounds of the formula (圖1) wherein R represents a hydrogen atom or a lower alkyl group, R1 represents an amino group, a lower alkyl group, a halogeno lower alkyl group, a phenyl or naphthyl group which is unsubstituted or substituted by halogen, hydroxyl, amino, or alkoxy, a mono- or di-lower alkylamino group, an arylamino group or an aralkylamino group, R2 represents a hydrogen atom, a lower alkyl group, a lower alkenyl group or a lower alkynyl group, Y represents a sulfur atom or a methylene group, m and n, each represents an integer of 1-3, and the pharmacologically acceptable acid addition salts thereof.

4. The compound as claimed in claim 1 which is N - sulfamoyl – 3 - [ (2 – guanidinothiazol – 4 - yl) methylthio] propionamidine.

圖1. 申請專利範圍第1項化學構造 （圖片來源：'408專利說明書）
圖1. 申請專利範圍第1項化學構造 （圖片來源：'408專利說明書）

圖2. 申請專利範圍第4項化學構造 （圖片來源：'408專利說明書）
圖2. 申請專利範圍第4項化學構造 （圖片來源：'408專利說明書）

申請專利範圍第1項的化學構造如圖1，此構造稱為胍基噻唑類化合物 (guanidinothiazole compounds) ，其中可以不同取代基替換的位置有R、R1、及R2，而m與n則可為1至3。

申請專利範圍第4項的化學構造如圖2，申請專利範圍第4項依附於第1項同為一胍基噻唑類化合物，其構造上的R與R2皆為氫原子 (hydrogen atom)， R1則為一胺基 (amino group) ，而m為1，n則為3。申請專利範圍第4項的構造又稱為法莫替丁，其相關商品為Pepcid®，1986年於美國上市。


備註：

  1. 本標語出自吉胃福適錠廣告。
  2. Yamanouchi Pharm. Co. v. Danbury Pharmacal,Inc., 231 F.3d 1339 (Fed. Cir. 2000).
  3. 郭熙，藥理學，高點文化，頁5-2，2022年4版。
  4. US 4283408


【詳細內容請見《北美智權報》333期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

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