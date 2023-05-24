上訴法院推翻地區法院核發之初步禁制令：聯邦第八巡迴上訴法院 2023年 H&R BLOCK, INC. v. BLOCK, INC.案

【王思原／世新大學智慧財產暨傳播科技法律研究所副教授】

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2021年美國公司Square, Inc.進行品牌重塑，更名為Block, Inc.並申請「Block」為商標。H&R Block Inc.對Block, Inc.提起商標侵害訴訟，並聲請初步禁制令。一審法院審酌後，核發初步禁制令，即Block, Inc.不得使用「Block, Inc.」、「Block」或其他類似變體，以及不得藉廣告、媒體傳播Block, Inc.與Cash App Taxes或其他稅務服務之關聯。Block, Inc.不服，遂向上訴法院提起中間上訴…

本案背景

H&R Block為成立於1955年的美國帳務管理公司，透過長期且高額的廣告活動，於實體及網路市場取得廣大的影響力。H&R Block的聯邦註冊商標中，有以「Block」作為商標一部分，也有商標使用綠色方形標識。

Square, Inc.則於2009年成立，起初是提供支付讀卡機和銷售時點情報軟體等商品。隨後，擴展業務到點對點匯款服務的Cash App，並使用有白色美元符號與綠色方形圓角標識的聯邦註冊商標。2020年11月，Square, Inc.收購免費稅務服務系統Credit Karma Tax，更名為「Cash App Taxes」，並整合到Cash App中。2021年12月Square, Inc.更名為Block, Inc.，並提交「Block」商標申請，將用於公司提供之業務管理、行政、行銷和諮詢等服務。

Square, Inc.更名Block, Inc.及收購整合Credit Karma Tax後，H&R Block認為其商標受到侵害，主張Block, Inc.違反了15U.S.C.§1114和密蘇里州州法，而提起訴訟及初步禁制令（preliminary injunction）。一審法院引用Dataphase案的四要件判斷標準後，發給H&R Block初步禁制令。惟Block, Inc.不服該中間命令，並提起本案中間上訴。

圖一：當事人之商標 （圖片來源：USPTO）

初步禁制令

初步禁制令為防止權利人於訴訟審理中有不可回復之損害，而在訴訟裁決責任歸屬前，經法院審酌後核發之權利例外救濟，由於是對聲請禁制令原告之特別救濟，原告應負較高之舉證責任。通常法院在審酌是否核發初步禁制令時，當事人須證明：(1)勝訴可能性；(2)原告所受損害與核發禁制令對被告的損害間是否平衡；(3)無法彌補之損害；(4)公共利益[1]。

本案有關商標侵權的初步禁制令核發，因此法院在判斷有無「勝訴可能性」時，會考量是否構成商標侵害為斷，亦即「使用近似商標於相同或類似的商品或服務上，是否造成混淆誤認之虞」。

一審法院核發初步禁制令

一審法院在審酌是否核發初步禁制令時，以「勝訴可能性」為判斷重點。一審法院認為H&R Block有勝訴可能性，其主要理由為：

經一審法院審查，在六項混淆誤認之虞判斷因素中，「商標強度」、「商標相似性」、「商品競爭程度」是明顯有利於H&R Block；「實際混淆誤認」稍微有利於H&R Block；「消費者熟悉程度」偏向H&R Block或是中立[2]；「故意誤導或混淆公眾之意圖」為中立。

有關商標強度的認定，依本案事證推斷，H&R Block實體店面數、企業客戶數及網站登錄人數皆達到相當的數量，為全國知名的稅務服務公司，且長期投入高額廣告費用，被認為是商業實力的間接證據，故作出有利於H&R Block的認定。

商標相似性認定，H&R Block的單一綠色方塊與Cash App標識是由一個美元符號組成，周圍環繞著一個帶圓角的綠色方形圖樣，兩者存在視覺上相似之處。另外，「Block」文字分別是H&R Block系列商標與Block, Inc.「Block」商標之主要識別特徵。

在商品競爭程度上，兩者所提供的服務類別有重疊，特別是在免費稅務服務的消費者市場有競爭關係，一審法願認為這樣的直接競爭關係也有增加消費者混淆的可能[3]，故作出有利於H&R Block的認定。

有關消費者實際混淆誤認，一審法院採納H&R Block提出涉及Cash App與H&R Block社群貼文作為消費者有誤認的證明[4]。

而消費者熟悉程度，一審法院認為既使消費者購買時有機會區分雙方的商品、服務，但本案兩者購買條件與情況之差異並不大，消費者仍可能對H&R Block與Block, Inc.是否有隸屬關係感到混淆[5]，故作出有利H&R Block或中立之認定。

最後，判斷Block, Inc.是否有故意誤導或混淆公眾之意圖，就Square, Inc.收購並更名為Block, Inc.之行為，依本案事證未能證明[6]，故法院認定為中立。



備註：

Dataphase Systems, Inc. v. C L Systems, Inc., 640 F.2d 109, 113-14 (8th Cir. 1981). H&R Block, Inc. v. Block, Inc., 58 F.4th 939, 947 (8th Cir. 2023). Id. at 948. Id. at 949. Id. at 949. Id. at 949.





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