USPTO解構騙徒如何藉商標申請之名 行詐騙之實

【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

隨著商標申請註冊的數量一直攀升,利用商標申請案來進行詐騙的情況也越來越普遍。有見及此,美國專利商標局 (USPTO) 於4月下旬舉行了網路研討會,以《商標詐騙:如何避免及上當了該怎麼辦》(Trademark scams:how to avoid them and what to do if you get fooled)為題,由USPTO的專家小組[1]向商標權人、代理人、以及企業說明騙徒的詐欺手法、以及如何有效保護自身的品牌及資產。

截至2023年第1季為止,包含國內本土、國外、以及馬德里協定途徑,在美國的有效商標註冊共3,052,953件 (圖1),如以註冊類別數來看,2023年第1季之新註冊商標總類別達98,806 (圖2),兩者均達到歷史新高。隨著創紀錄數量的申請人透過向USPTO提交註冊申請來尋求商標保護,以商標申請人和註冊人為目標的詐欺也越來越熱絡。

圖1. 截至2023年第1季於USPTO的有效註冊商標數統計 (圖片來源:USPTO Trademark Dashboard, Trademarks Data Q1 2023 at a glance)

圖2. 2023年第1季之新註冊商標總類別統計 (圖片來源:USPTO Trademark Dashboard, Trademarks Data Q1 2023 at a glance)

慎選商標申請服務公司

藉多年經驗觀察,USPTO指出會詐騙客戶的商標申請公司通常會打很多廣告宣傳其廉價的服務,但卻沒有明確標示代表公司之代理人。許多這些公司只是在線上利用網路經營的,它們會宣傳低成本的商標申請及與註冊相關的服務;並聲稱可以協助申請人提交新申請、回覆官方審查意見、或協助向USPTO提交其他文件。然而,這些公司甚至未有合格代理人,服務更是很不到位。

USPTO舉了一個案例。在2022年1月25日,USPTO針對Abtach有限公司及其子公司發布了制裁令,其主要問題有3:

(1) Abtach經營了數十家標誌設計和商標註冊網站;

(2) 宣傳低得可疑的統一費率定價,且常透過搜尋引擎打廣告:

(3) 結果這家公司被發現超收申請費、在申請過程中就商品和服務誤導客戶、偽造申請人簽名以及篡改官方審查意見。

最後在USPTO發布制裁令後,有數千件商標註冊申請案被迫終止。

事實上,儘管沒有真正的執法權,但USPTO在保護商標權人免受欺詐方面已取得了長足進步。USPTO早在5年前已製定了商標註冊保護計劃,以打擊透過USPTO進行的詐騙計劃。在具體行動上,USPTO對欺詐或不當申請實施了制裁行動,以控制和阻塞詐欺行為。僅在 2023 年的第1季,USPTO所發布的制裁數量是2022年的4倍。然而,儘管USPTO做出了許多努力,但非法註冊的數量之多仍使其不堪負荷。

確保商標申請服務公司要有合法的代理人

USPTO建議在企業或個人尋求商標申請服務公司時,要確保其至少有一名美國執照的合格代理人。只需要詢問代理人的執照號碼,便可以在網上核實,保障自身權益。

慎選合法經營的商標申請服務公司究竟有多重耍?這與商標權人之權益有很大關係,嚴重的話,甚至合法的申請會被撤消。

基本上有兩種類型的騙局會對合法商標權人產生嚴重影響。第一種騙局就是利用虛假代理人執行商標申請代理服務。有一個位於中國的詐騙集團,於2021年以一位最近去世的美國代理人的名義提交了2,000多份欺詐性商標申請。許多其他騙子還使用虛構的代理人作為所有這些申請的法定代理人,提交了2,500多份商標申請。許多此類申請都是基於欺詐性使用聲明,並且包含由電腦程式生成的欺詐性樣本,而不是顯示在所列商品/服務上或與所列商品/服務相關的實際使用商標的真實照片。由於騙徒大量提交此類申請,使得所有的商標註冊申請審查都變得過度延遲;另一方面,由於此類欺詐申請也曾被准予註冊,而使得越來越多的合法申請被駁回。

另一種常見的詐騙類型涉及第三方直接聯繫商標申請人/商標所有人,威脅恐嚇他們的商標申請/註冊有被無效的風險,除非支付額外費用。例如一名拉脫維亞國民在2021年承認犯有郵件欺詐罪,此前一項調查顯示,他欺騙了數百名商標權人超過400萬美元的「費用」,以防止他們的商標「過期」。



備註:

USPTO的專家小組包括:(1) Sarah Franz, Staff Attorney, Electronic Filing and Public Web Services、(2) David Mayer, Staff Attorney, Trademark Legal Policy Office、(3) Dustin Bednarz, Staff Attorney, Trademark Legal Policy Office





