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觸底反彈？2023年面板產業趨勢

聯合新聞網／ 北美智權報

【吳碧娥╱北美智權報　編輯部】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

根據過往經濟歷史週期，IT面板（監視器面板與NB面板）會出現出貨量過高後的回調與觸底後的反彈，像是2008年IT面板出貨量由高點修正30%~40%，在連續2~3季下滑後觸底反彈；2015年IT面板出貨量由高點修正18%~28%，在連續5~6季下滑後觸底反彈。TrendForce分析師陳俊弦指出，截至2023年第一季，監視器（MNT）面板已經連續跌五季，相對出貨峰值已修正超過30%，隨著終端市場需求回溫，面板市場回暖，需求將大於設定需求。NB面板方面，出貨量同樣連續跌五季，已修正近50%，不過因為NB面板過往累計庫存更高，終端市場需求低於預期，因此NB面板修正期將持續到今年第二季。

雖然目前監視器面板和NB面板的產能都很足夠，但因上游IC供料不足造成可能短缺的風險，因此面板供過於求的情況在今年還不會出現，但是到明年上半年淡季時，供過於求或產能過剩的風險恐再度浮現，必須重新思考整體布局。

面板出貨將在2023年第二季度重回成長軌道

受訂單下調影響，16:10 NB面板出貨量在去年第四季和今年第一季連續兩季出現下滑。由於Apple在今年第二季為新型號儲備零組件，加上其他非蘋果品牌也增加了16:10面板的採購量，因此16:10NB面板出貨量將在今年第二季重回成長軌道。

另外，高幀率（high frame rate）NB面板的出貨量仍以每年數百萬片的速度成長，但隨著高幀率NB面板發展多年，市場份額和出貨量逐年增加，出貨增速開始放緩，但相對而言各家面板廠商的市場率分佈較為均勻，且各家NB面板廠商都在全面佈局高幀率產品。

圖一、高幀率NB面板出貨量 （圖片來源：TrendForce）
圖一、高幀率NB面板出貨量 （圖片來源：TrendForce）

監視器面板：2023年電競出貨量可望成長9%

2022年高幀率MNT面板出貨量下降，但今年預期會反彈，所有面板製造商都將在2023年部署100Hz型號，將遊戲面板從144Hz升級到165Hz也是今年監視器面板的重點之一。

2022年電競監視器市場受高通膨衝擊，多數品牌積極對遊戲產品進行大規模促銷，電競監視器出貨量面臨自2016年來首度衰退，僅達1,980萬台、年減13%。TrendForce預估，2023年電競監視器市場將恢復成長，出貨量約2,160萬台、年增9%。TrendForce資深研究經理王靖怡指出，帶動電競監視器成長因素主要有三，首先是部分品牌採用100Hz機種取代原先75Hz類電競產品；其次是2023年將第三季舉辦杭州亞運，電競賽事也是比賽項目之一，助益電競產品需求增加；第三是疫情過後隨著中國解封，網咖需求逐漸復甦。

圖二、2021~2023年電競監視器出貨量（單位：百萬台） （資料來源：TrendForce）
圖二、2021~2023年電競監視器出貨量（單位：百萬台） （資料來源：TrendForce）

從電競面板類型來看， 2022年電競監視器仍以VA液晶產品市占率最高為51%；其次為IPS液晶產品，市占率為43.4%，TN液晶產品市占率僅約5%。值得注意的是，OLED電競產品在2022年開始嶄露頭角，市占率達到0.6%，隨著OLED產品逐漸多元化，2023年OLED產品市占率有望上升到1.6%。此外，2023年預估IPS電競監視器市占率將達48%，有機會與VA電競產品抗衡，主要是IPS產品市占率日益增加，加上多數IPS電競面板價格持續降低所致。

圖三、2021~2023年電競監視器面板類型市占率 （圖片來源：TrendForce）
圖三、2021~2023年電競監視器面板類型市占率 （圖片來源：TrendForce）

以電競產品刷新率而言，2022年以165~180Hz的51.9%市占率為最高，其次是120-160Hz的32.5%，而200Hz以上產品市占率約為11.7%，而100Hz則僅3.9% 。TrendForce預估，2023年市占率增加較為明顯的是165~180Hz及100Hz產品，其中，因165~180Hz 與120~160Hz產品價差不大，120~160Hz市占率會持續被165~180Hz侵蝕。而100Hz則主要是取代75Hz類電競產品市場，因此市占率可能在2023年增加5.1個百分點，達到9.0%。此外，2023年除了電競監視器新開發100Hz產品外，也有部分品牌將100Hz產品應用在商務機種，甚至非電競的消費機種上。

圖四、2021~2023年電競產品刷新率市占率 （圖片來源：TrendForce）
圖四、2021~2023年電競產品刷新率市占率 （圖片來源：TrendForce）


備註：

  1. 僅計算電競產品。


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