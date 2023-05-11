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歐盟SEP新政策出爐：EUIPO將被賦予監管重任

聯合新聞網／ 北美智權報

【蔣士棋╱北美智權報　編輯部】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

在建立單一市場（Single Market）的政策大方向之下，歐盟（EU）近幾年積極推動從網路、資安到個人隱私、智慧財產權等面向的整合型產業規劃。2023年4月27日，歐盟執委會（European Commission）正式對外宣布了三項與智慧財產權相關的立法框架，其中最受到業界矚目的，當屬對於標準必要專利（SEP）的新監管措施。

SEP對於當代社會的重要性不言可喻。從前對技術標準的需求，多半只存在於資通訊業者當中，但隨著物聯網、5G甚至6G通訊技術的發展，許多在傳統意義上並不屬於資通訊的產業，像是汽車、醫療、金融……等，也成為SEP的重度使用者。根據歐盟估計，過去10年內，全球SEP的數量成長了6倍，而全球260家主要擁有SEP的企業或研究機構裡，就有30家設立在歐盟境內。

其實，歐盟對於SEP的關注度一直很高，像是在2017年就針對SEP授權談判程序、SEP鑑價方法還有執法規範等，提出了一系列的政策意見，更不用說2015年由歐盟法院作成的Huawei v. ZTE一案，一直是歐盟境內對於SEP訴訟的指導性案例，對於其他國家也有不少影響。不過，執委會自己也坦承，過去提出種種想法，例如仰賴業者自律以建立市場秩序等，現在看來效果並不顯著；而這次的新監管措施，就是為了降低SEP授權談判中的資訊落差，期待能藉由更為透明、便捷的運作方式，讓SEP的持有人和使用人都能從中受益。

歐盟最新SEP政策，目的在提升授權談判透明度

歐盟執委會貿易總署政策官Anneli Andresson-Bourgey指出，今年提出的新監管架構共有三大支柱：

  1. 提高SEP的透明度；

  2. 使FRAND原則更加清晰；

  3. 藉由調解（conciliation）提升SEP執法的效能與效率。

而在這三大支柱以外，最重要的變革就是執委會將在歐盟智慧局（EUIPO）內成立名為「競爭中心（Competence Centre）」的新機構，專責SEP/FRAND的監督管理（圖1）。

圖1：歐盟最新SEP監管政策重點 （資料來源：European Commission）
圖1：歐盟最新SEP監管政策重點 （資料來源：European Commission）

在歐盟執委會的規劃中，未來歐盟境內的SEP相關資訊，包括適用技術標準、專利範圍、授權情況……等，都必須在競爭中心進行登錄。待登錄完成後，競爭中心必須其中的必要資訊向外揭露，社會大眾也可以在競爭中心管理的資料庫中查找某項技術標準的SEP資訊。歐盟也規定，當某項技術正式成為產業標準後，SEP所有權人必須在6個月的時間內完成登錄。總之，未來在歐盟境內，任一項技術標準涵蓋了多少的專利，都將完全公開透明。

除了管理SEP登錄資料庫外，競爭中心還擔負了協助SEP授權紛爭解決的角色。首先，SEP所有權人在進行登錄時，也必須同時告知將來期待的最高授權金額；如果自己無法決定這個金額，也可以由競爭中心委託的調解人（conciliator）提供一個建議金額。若SEP所有權人與技術實施者間出現了授權爭議，尤其是雙方對於FRAND原則下的授權費率意見不同時，可以在進行訴訟前向競爭中心申請調解。

申請調解後的接下來9個月時間內，調解人將參考雙方提出的意見和證據，提出一份建議的FRAND原則授權方案。若雙方對於這份方案仍然無法達成共識，還是可以另尋法院訴訟解決，而調解人所做的授權方案在剔除機密資訊後，又會進入SEP的登錄資料庫中，作為後續參考。

EUIPO未來將肩負起SEP監管重責

外界對於這套監管政策最為關心、爭議也最大的部分，就是EUIPO即將扮演的吃重角色。目前EUIPO僅負責處理歐盟的商標和設計申請審查工作，跟專利毫不相干，但將來包括SEP的登錄管理以及後續的紛爭解決，又都將由EUIPO的內部機構擔當。對此，Anneli Andresson-Bourgey解釋，專利業界熟悉的歐洲專利局（EPO）並非歐盟執委會的下轄機構，而EUIPO則是歐盟官方機構中，少數擁有智財權相關經驗的單位。此外，對於FRAND原則的紛爭解決等專業事項，實際上也是由個別調解人進行個案處理，對EUIPO本身的要求並不高。

另一個值得擔心的問題，是歐盟內部複雜的法律架構。在政策規劃裡，執委會明確地表達這項SEP新架構將與2023年6月1日上路的單一專利（Unitary Patent）互補。但在單一專利之外，歐盟各成員國仍然都有自己的專利制度，未來這些個別國家內的SEP是否都需要登錄？是否也可申請EUIPO的調解機制？這些問題都在未定之列。

最後，何時才能完成立法，連執委會自己都說不準。規劃提出後，後續還得送到歐洲議會，進行冗長的立法程序，這個過程中各方勢力必然都會提出意見，真正生效恐怕是好幾年後的事情，而且屆時的方案可能又跟現在大不相同。總之，現在只能密切觀察後續變化了。


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