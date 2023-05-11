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2023《世界智慧財產權日》IP女力調查出爐： 社會認知度尚有加強空間

聯合新聞網／ 北美智權報

【蔣士棋╱北美智權報　編輯部】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

前期文章（《世界智慧財產權日》女性與智慧財產權：改善萬千人類日常生活的創新發明）介紹過國際上女性在各個發明領域的貢獻，本期（《世界智慧財產權日》接軌國際響應全球智慧財產權日，打造鼓勵女性投入智權領域的環境）則是數位優秀台灣女性在智慧財產權中成就展現；不過，一般社會大眾真的知道「女力」在IP中究竟有多麼強大嗎？女性自己又是怎麼看待的呢？

為了響應2023年世界智慧財產權日主題Women and IP，並彰顯女性在創新與創作領域的的貢獻，經濟部智慧局、亞洲專利代理人協會台灣總會（APAA Taiwan Group）與中華民國專利師公會攜手合作，針對台灣民眾進行「智慧財產權認知暨IP女力調查」。在這份為期6天、共有300人參與的線上調查中，發現台灣民眾普遍認同智財權制度的價值，但對女性在IP和其他創造力領域的貢獻認識仍稍嫌不足，尤其在職涯夢想上，女性未能實現目標的比例也略高於男性，值得注意。

這份調查的結果顯示，現今的台灣社會相當認同智慧財產權對於創新、創作者的保護功能。被問及對於「智慧財產權相關法令保障創造者的創作權益，為其創作增加附加價值」的同意程度時，分別有44.3%和36%的受訪者表示「非常同意」和「有些」同意，認同度合計已超過8成（圖1上方）。

若再進一步詢問最熟悉的智財權領域，有22.7%的受訪者回答專利，而與一般人生活較貼近的著作和商標則分別只有16.7%與13.3%。值得注意的是，有41.3%的受訪者表示不熟悉任何領域（圖1下方），將此結果對照超過8成的認同度，足以顯示台灣民眾的智財權普及教育，還有很多加強空間。

社會對於智財權制度的價值普遍給予肯定

圖1：台灣民眾對智財權制度認同度高（上），但實際認識還有待加強（下） （資料來源：智慧財產權認知暨 IP 女力調查，2023/4/26）
圖1：台灣民眾對智財權制度認同度高（上），但實際認識還有待加強（下） （資料來源：智慧財產權認知暨 IP 女力調查，2023/4/26）

接下來，社會對於女性在智財權和創造力領域的表現有何評價呢？調查結果顯得相當兩極化：有50%以上的受訪者認為，現今的台灣社會已經沒有不利女性參與的領域，但也有38%的意見，表達出工程相關領域仍然不適合女性參與。此外，像是基礎科學研究、智慧財產權服務等，也都有15%以上的意見認為不利女性參與（圖2）。

圖2：近4成受訪者認為工程領域不適合女性參與，但認為沒有不利女性參與領域的受試者也高達5成。 （資料來源：智慧財產權認知暨 IP 女力調查，2023/4/26）
圖2：近4成受訪者認為工程領域不適合女性參與，但認為沒有不利女性參與領域的受試者也高達5成。 （資料來源：智慧財產權認知暨 IP 女力調查，2023/4/26）

女性在資訊工程、疫苗開發領域的優秀表現，較不為外界熟悉

另一方面，針對女性參與且表現卓越的領域，多數人的印象還是停留在精品時尚、女性生理用品和編劇導演中，佔比均超過50%。確實，精品時尚產業和女性生理用品向來是女性佔有優勢，而近年來國內許多膾炙人口的戲劇，如：《我可能不會愛你》、《俗女養成記》、《火神的眼淚》等都有女性擔任編劇或導演，金馬獎的最佳導演獎項也不乏女性得主，不過在「資訊科技工程」和「COVID-19疫苗開發」上女性也有亮眼表現，但社會的認知程度僅有33.3%和29.3%（圖3），相當可惜。

圖3：僅約30%受訪者了解女性在資訊科技工程和COVID-19疫苗開發上的卓越貢獻 （資料來源：智慧財產權認知暨 IP 女力調查，2023/4/26）
圖3：僅約30%受訪者了解女性在資訊科技工程和COVID-19疫苗開發上的卓越貢獻 （資料來源：智慧財產權認知暨 IP 女力調查，2023/4/26）

最後，若對於智財權跟創新、創造力領域懷有夢想，實現的機會有多大呢？從調查結果來看，不分性別有超過60%的受訪者表示，對於相關領域的工作曾抱有夢想，但其中只有16%已實現夢想。若細看女性、男性的調查結果，在「曾夢想，但未實現」的比例上，女性的46.2%也高於男性的43.1%（圖4）。即使兩性平權的概念已提倡多年，但與男性對比，女性想要實現工作職涯的理想還是相對困難。

圖4：近5成女性受訪者表示曾有創新、創造力和智財權領域的工作夢想，但未能實現 （資料來源：智慧財產權認知暨 IP 女力調查，2023/4/26）
圖4：近5成女性受訪者表示曾有創新、創造力和智財權領域的工作夢想，但未能實現 （資料來源：智慧財產權認知暨 IP 女力調查，2023/4/26）

21世紀的現在，男女性在教育、就業、社會福利方面的差異應該早就被弭平，但從仍有4成受訪者認為工程領域不利女性參與、以及女性相較男性有較高比例未能實現工作夢想等調查結果來看，縱使台灣社會的性別平等觀念逐漸成熟，但在工作職場實務上的性別友善意識，可能還有待提升。


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