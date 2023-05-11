2023年Q1創投總金額570億美元創新低 生成式AI成為焦點

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

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KPMG安侯建業近日發佈最新《創投脈動：全球創業投資分析》報告，隨著全球市場不確定性加劇，地緣政治持續挑戰、烏俄戰爭及對全球銀行體系穩定性的隱憂，2023年第一季全球風險投資總額遠低於600億美元，今年第二季風險投資將繼續疲軟，IPO活動預估持續低迷至今年底。創投除了對替代能源和電動汽車解決方案表現出濃厚興趣，並對生成式AI的發展日益關注。

2023年第一季，全球創投公司透過6,030 筆交易籌集573億美元

根據KPMG安侯建業《創投脈動：全球創業投資分析》報告，全球創投自2022年第一季創下超過2000億美元的高峰後，接下來每季創投投資總額都持續下降。2023年第一季，全球創投共6,030筆交易、總額僅達573億美元。KPMG安侯建業創新與新創服務團隊協同主持會計師簡思娟表示，從本季投資領域來看，消費零售和D2C（Direct -to-Consumer）企業獲得投資仍然非常少，而替代能源和綠色科技、國防、網路安全和B2B服務可能是全球最具韌性的投資領域。由於市場仍存在很大程度的不確定性，各區域的創投持續表現出謹慎態度，因此2023年第二季的創投投資可能會維持疲弱現象，替代能源、電動汽車解決方案及生成式人工智慧將成為值得關注的領域。

圖一、2015~2023Q1全球風險投資 （資料來源：KPMG）

觀察今年第一季全球十大融資案件，金融科技占比四件、清潔技術（Clean technology）則有三件，清潔技術包括與回收利用、可再生能源、綠色運輸、電動機、綠色化學、照明等廣泛的相關技術，透過提高能源效率和資源的可持續利用來減少對環境的負面影響[1]。國別方面，以美國五件最多（詳見表一）。

簡思娟指出，替代能源和電動車產業是本季最亮眼的產業，而來自這些相關產業的公司吸引最大的大型融資交易案件，包括美國的乾淨科技新創Generate募資8.8億美元、中國的行動科技新創Zeekr募資7.5億美元、美國的金融科技新創Xpansiv籌集5.25億美元、中國的乾淨能源科技新創SolarSpace籌集4.42億美元，以及總部位於香港的乾淨能源科技新創EcoCeres籌集4億美元。新創和企業在2023年第一季會優先考慮削減成本、提高運營效率以及裁員以減少支出。創投除了收緊資金，並加強對潛在投資標的審查。

表一、2023年第一季全球十大融資案件 （資料來源：Venture Pulse, Q1'23, Global Analysis of Venture Funding, KPMG Private Enterprise）

從區域別觀察，2023年Q1在美洲、歐洲和亞洲地區的創投投資都出現下降現象，主要來自於創投持續迴避大型且後期融資案件。本季超過10億美元以上的大型融資案件只有一件，美國數位支付系統商Stripe 完成新一輪融資，籌得65億美元資金。

美洲：美國包辦前十大創投交易

由於利率上升、高通脹和持續的地緣政治挑戰隱憂，美洲的風險投資已經連續第五季下降，2023年第一季有2,542筆交易共331億美元，美國仍然是美洲風險投資的主要驅動力，美洲前十大交易都來自美國。此外，本季全球銀行業的意外動盪，引發美洲風險投資者的擔憂，風險投資公司部署資金的速度大大放緩。

今年第一季，加拿大吸引了美國以外最大的交易，包括基於區塊鏈的比特幣基礎設施公司Blockstream 募資的1.25億美元、專注於小型企業的營運管理公司Jobber募資1億美元。今年初拉丁美洲的風險投資則相對平靜，其中巴西的風險投資連續第六季下降，並將投資分散在雜貨零售配送、綠色行動、醫療保健、金融軟體等多個領域，行動應用程式公司Daki在今年第一季完成了最大的一輪融資5000萬美元。另一方面，儘管當前經濟放緩，巴西最近幾季的新基金數量則增加，顯示從長遠來看，巴西以及拉丁美洲地區仍將對創投保持一定的吸引力。

歐洲：投資審查日益嚴厲

歐洲的風險投資交易數量和風險投資總額連續第四季下降，從2022年第四季的157億美元下降到2023年第一季的1,533筆交易共98億美元，與2022年同期相比下降尤為明顯。若未來幾季市場挑戰加劇，歐洲各國政府可能會加大對新創企業的支持力道。

今年第一季，創投從電子商務、先買後付（Buy now, pay later，BNPL）和最後一哩運送（last mile delivery）在內的行業大幅撤資。除了專注於能源、ESG和行動性的公司之外，專注於B2B的軟體即服務 （Software as a Service，SaaS）和AI公司繼續吸引投資者興趣，然而交易規模也比最近幾季下降。歐洲的創投企業在今年第一季變得更謹慎，對其投資組合公司採取更嚴厲的審查措施，迫使被投資公司削減成本並提高效率，並且在接下來的幾季中，創投不再對他們認為無法生存的公司進行後續投資，有可能會刺激並帶動併購活動發生。

與2022年第一季相比，今年第一季英國的風險投資仍然低迷，雖可謹慎樂觀認為最糟糕的時期已經結束，然而第二季可能仍保持疲軟，商業服務和能源轉型繼續吸引風險投資者極大關注，創投對於消費零售和房地產的興趣仍然低迷。德國在本季吸引了歐洲最大的兩筆交易，包括替代能源租賃公司Enpal募資的2.28億美元和PE投資平台Moonfare籌集的1.51億美元，德國創投將注意力和投資集中在具有明確價值的新創企業上，受到德國核電政策和推動新能源汽車的影響，替代能源仍是德國風險投資的一大吸引力。

北歐在今年第一季的風險投資相對平靜，丹麥生物技術公司Hemab Therapeutics的1.35億美元融資是本季最大的一輪融資，其他交易都低於2000萬美元，鑑於地緣政治不確定和宏觀經濟環境，北歐許多處於募資後期階段的公司已調整計劃，將新一輪股權融資推遲至今年底或2024年。

亞洲：年初疫情重創創投交易金額

2023年第一季對於亞洲風險投資來說是充滿挑戰的時期，投資金額從2022年第四季的255億美元，下降到今年第一季的1,773筆共135億美元，創下2015年第二季以來最低金額。不過亞洲的首次融資仍然比其他地區更具彈性，在亞洲地區的十大創投交易中，有高達八個交易案來自中國公司。不過，中國創投在本季初期遭受疫情影響，風險投資總額僅為74億美元，不到去年第四季150億美元的一半；香港則是感受到利率上升和 IPO活動放緩。由於創投加強了對潛在交易的審查，印度第一季的投資仍然相對疲軟，預計2023 年下半年才會看到印度風險投資反彈。

2023年第一季，亞洲對於替代能源和電動汽車的風險投資仍然非常強勁，中國和香港是該領域最大的交易，包括中國電動汽車製造商Zeekr籌集的7.5億美元、印度數位支付和金融服務PhonePe籌集的4.45億美元，中國太陽能技術公司江蘇中潤光能科技（SolarSpace）融資4.42億美元，香港生物質精煉公司EcoCeres 融資4億美元。

生成式AI值得期待

簡思娟認為，在OpenAI發布ChatGPT引起巨大轟動之後，生成式AI受到強烈關注，此領域的創投投資可能會有大幅表現，但仍需要時間轉化為實際投資。伴隨著企業尋求轉型，未來幾季很有機會看到生成式AI應用在客戶忠誠度、行銷自動化、後台管理和聊天機器人類型等領域的案例將會增加。然而，使用生成式AI製作作品衍生的相關法律問題，也會讓生成式AI受到越來越多的審查。

長遠來看，無人機技術的創投投資也可能會增加，除了國防和物流領域的應用之外，還會進一步應用在農業科技等新興領域。在過去幾年中，南美洲、拉丁美洲和非洲等地區吸引越來越多創投資金，這些地區短期內可能不會是創投重點投資區域，但從長遠來看會持續受到創投的投資關注。由於市場的不確定性沒有盡頭，KPMG預計2023年第2季會是全球創投投資下一個艱難季，不過今年下半年有機會在亞洲地區觀察到一些積極的訊號。



備註：

參考資料：wikipedia：Clean technology.





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