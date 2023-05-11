2023年5月美國經濟展望：Q2通膨有望繼續降溫

【蔡佑駿╱北美智權報 專欄作家】

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雖然美國經濟從2022年底以來，許多經濟學家和投資銀行都評估，因為美國聯準會（Fed）強力的鷹派貨幣升息政策，美國經濟會進入衰退期，確實在2022年上半年，和前一季相比，經濟連續兩季進入衰退，但是接下來連續三季回到正成長，和前一年同期相比的經濟成長率，則是尚未出現衰退，也許未來幾季仍然有可能出現經濟衰退，但至少2023年Q1以前，美國經濟還沒有出現大規模衰退的情況。

圖一、2023年Q1美國GDP成長率 （資料來源：https://tradingeconomics.com/）

當然人們更關心的是未來的局勢，最關鍵的是Fed究竟何時會停止升息，暫停鷹派的貨幣政策，影響Fed決策的主要是就業數據和通貨膨脹，通貨膨脹很難快速降溫，但就業數據有可能急速惡化，Fed完全是臨場應變去做決策。

首先是物價波動的領先統計數據（圖二），生產者物價指數（PPI）從2022年上半年一度年增率超過11%，到2023年Q1已經降到2.7%，扣除食物和能源項目的核心PPI，年增率也降到3.4%，而且許多原物料、金屬、原油、天然氣的價格都維持在一年多來的相對低檔區間波動，這意味著生產者物價指數短期內持續降溫的機率高，至少要立刻爆衝也不容易，加上美國、歐洲、中國的經濟成長都明顯趨緩，需求成長低迷，若要拉抬原物料和工業生產的價格成本，短期內也機率相當低，生產者物價指數反映到商品的市場終端價格，然後美國政府統計出即時物價指數需要一季以上，也就是說，即使生產者物價指數不再下降，美國通貨膨脹也會緩和一段時間。

圖二、2023年3月美國生產者物價指數 （資料來源：https://tradingeconomics.com/）

美國通膨進入降溫的趨勢

到2023年3月為止，美國通貨膨脹年增率降到5.0%，核心通貨膨脹則還有5.6%，但核心商品的通貨膨脹年增率僅剩1.5%，核心服務業的通貨膨脹還是居高不下（圖三），因為權重最高34.4%的Shelter項目，還沒有在統計上出現明顯降溫，但是實際上，Apartment list和redfin租屋市場統計，則是從巔峰往下降然後趨於平緩，2021年租金年增率爆漲的情況暫時已經消退，所以隨著時間繼續流逝，美國的核心通貨膨脹，也會逐漸緩和下來，但是要降到3%以下，很可能到等到2023年第四季才有機會，不過整體通貨膨脹，很高機率在第二季還會繼續降溫，如果美國通貨膨脹已經降溫到5.0%，那麼以美元基礎利率已經來到5.0%的水平，實質利率已經沒有明顯負成長，那麼Fed確實沒有必要持續再升息上去，可以再觀察一陣子局勢發展再做打算。

圖三、2023年3月美國美國通貨膨脹率 （資料來源：https://tradingeconomics.com/）

如果以個人消費支出（PCE）年增率的數據來看，不管是PCE的4.2%還是核心PCE的4.6%，年增率都已經降到5.0%以下（圖四），同樣低於美元基礎利率，不管是扣除通貨膨脹的實質個人可支配所得年增率4.0%，還是實質個人消費擴張年增率1.9%，數據都回到正向成長（圖五），顯示Fed的鷹派貨幣政策已經有明顯作用，通貨膨脹已經進入降溫的趨勢，只是速度會比較緩慢，短期內要再大爆發也不容易。

圖四、2023年3月美國PCE價格指數 （資料來源：https://tradingeconomics.com/）

圖五、2023年3月美國個人實質可支配收入與可支配消費支出 （資料來源：https://www.newyorkfed.org/）

就業情況仍存在風險

但是從就業數據來看，情況就比較多風險了，美國非農業就業人口暫時呈現穩定成長趨勢（圖六），初領失業救濟金人數暫時控制得還算不錯，不過續領失業救濟金的人數，已經進入上升趨勢了（圖七），對比企業釋出的就業offer，在2023年2月已經降到一年多來最低點（圖八），如果通貨膨脹年增率跟利率已經很接近了，實質利率也翻正成長，FED維持利率可以避免冒險和更多人失業，對經濟或許會更有利，因為貨幣政策的實施，會需要時間發展來觀察，美國從2022年年初開始升息，直到2022年年中通貨膨脹才從高點降下來，美國就算2023年5月暫停升息，通貨膨脹很可能到第三季都會維持一年多來相對低的成長，也就是說，通貨膨脹降溫本來就無法快速達成，需要時間；但是就業市場可不同，2020年3月中國武漢肺炎開始入侵美國，美國只花了一個月的時間，就業市場就爆增數百萬人的失業潮，當然這樣的案例極為罕見，如果是2008年的金融海嘯時期，美國就業市場從穩定，到2008年5月突然爆增70萬人，7月繼續增加為120萬人，然後快速的失業人口就湧出了，也就是還沒出問題以前，自由市場看起來風平浪靜，但是利率高到一個水位，利率實質利率已經翻正，就業市場已經透漏走弱的徵兆，那麼繼續緊縮貨幣政策，可能只要短短一季的時間就會風雲變色，屆時要處理經濟衰退，反而要花更高的成本，如果降溫通貨膨脹的目的已經達成，那麼維持經濟低速成長，反而對美國長遠的經濟更為有利，也能避免造成更多人失業。

圖六、2023年4月美國非農業就業人口 （資料來源：https://tradingeconomics.com/）

圖七、2023年4月美國初次與連續申請失業救濟金人數 （資料來源：https://tradingeconomics.com/）

圖八、2023年2月美國職缺數 （資料來源：https://tradingeconomics.com/）





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