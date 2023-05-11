關於營業秘密之合理保密措施-企業必須知道的四件案例

【陳秉訓／國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授】

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在智慧財產及商業法院（智商法院）過往的營業秘密法刑事判決中，有肯定被害人已完備合理保密措施者，亦有否定系爭營業秘密受到合理保密措施之保護者。本文就被告公司所採取的合理保密措施遭否定的判決，介紹四件產業界值得注意的案例。

為享有營業秘密法的保護，權利人必須證明其據以主張之營業秘密符合三個要件：（1）秘密性：非一般涉及該類資訊之人所知者；（2）價值性：因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者；（3）合理保密措施：所有人已採取合理之保密措施者。否則，於營業秘密法第13條之1之「重製、取得、使用、洩漏他人營業秘密罪」之判斷中，「如其秘密，僅屬抽象原理、概念，並為一般涉及相關資訊者經由公共領域所可推知，或不需付出額外的努力即可取得相同成果，或未採取交由特定人管理、限制相關人員取得等合理保密措施」時，則無法使被告成罪。

基本法理

就「合理保密措施」，根據最高法院102年度台上字第235號民事判決，其係指據以主張之營業秘密之「所有人按其人力、財力，依社會通常所可能之方法或技術，將不被公眾知悉之情報資訊，依業務需要分類、分級而由不同之授權職務等級者知悉而言」；若「於電腦資訊之保護，就使用者每設有授權帳號、密碼等管制措施，尤屬常見」。此類資訊接觸管制措施，根據最高法院107年度台上字第2950號刑事判決，「除有使人瞭解秘密所有人有將該資訊當成秘密加以保密之意思，客觀上亦有保密之積極作為」。

另根據最高法院108年度台上字第36號民事判決，審查「是否達合理之程度」時「應衡酌該營業秘密之種類、事業實際經營情形及社會共識或通念」等因素，而「依具體個案之情形而為判斷」；故「如客觀上足使一般人以正當方法無法輕易探知，即難謂非合理之保密措施」。

近期最高法院於108年度台上字第1608號刑事判決認可二審法院「合理保密措施」之判斷原則，其為「營業秘密所有人已盡合理之努力，使他人無法輕易取得、使用或洩露該營業秘密，亦即營業秘密所有人主觀上有保護之意思，且客觀上已採取保密作為為已足，並不以保密作為達到『滴水不露』之程度為必要」；於判斷時，視「營業秘密所有人依其人力、財力及營業資訊之性質，以社會通常可能之方法或技術，以不易被任意接觸之方式加以控管，而能達到保密之目的者」即可。

案例一：客戶端保密措施問題

在智慧財產法院106年刑智上訴字第17號刑事判決中，系爭營業秘密包括「自動製糊機設計圖」與「自動製糊機操作說明」；本案法院指出「自動製糊機設計圖」為依客戶廠房之擺設位置與大小不同所繪製之配置圖，其「在繪製完成後」由被害公司人員「提示予客戶確認」，而「操作說明」為「安裝自動製糊機時，[被害]公司方面及客戶端參考準備事項」，故「在客戶要求下，[被害]公司人員亦有可能提供予客戶」。因此，本案法院認為被害公司「並未規定不得提供予客戶」，而「難認[被害]公司就[系爭營業秘密]有採取任何之保密措施」，且「顯然欠缺秘密性」。

案例二：代工廠端保密措施問題

在智慧財產法院107年刑智上訴字第18號刑事判決中，本案法院認為被害公司將「面膜結構與面膜成分表」（系爭營業秘密）交給代工廠生產時未採取合理保密措施。本案法院指出「按代工廠對[被害公司]之[系爭營業秘密]，應知悉後方得以生產」，而被害公司「對代工廠內之派駐人員、加工地方處所、在場人數等，均未提出相關資料」，且被告亦指稱其受被害公司派遣至中國接觸面膜結構廠商時，「並未與任何工廠簽署保密協議」，而工廠「現場也沒有清空其他人員」；因此，本案法院認為被害公司「並未與其在[中國]合作之代工廠商簽署任何保密協議，應堪先認定屬實」，且被害公司「所稱對相關資料如何如何保護，且對代工廠人員、場地有如何如何之限制云云，均無從採信」。

另本案法院質疑被害公司的離職程序所造成的合理保密措施問題。本案法院指出「按一般公司員工在辦理離職手續時，公司會阻斷其能再度進入公司電腦資料、使其不能再用公司電子郵件帳號、變更相關密碼等」；特別「對業務上可能知悉公司祕密之員工」，本案法院指出公司「更會慎重其離職流程辦理事項」，而此乃「判斷公司是否有採取合理保密措施之一部」，但被害公司卻「對被告相關的離職手續辦理過程，均付之闕如」；因此，本案法院認為「在被告離職時，並無證據證明[被害公司]對於[系爭營業秘密]已採取合理保密措施，或有採取任何其他不易被任意接觸之方式控管該等資料」。

案例三：使用性資訊之管制問題

在智慧財產法院107年刑智上訴字第24號刑事判決中，本案法院認為系爭營業秘密（即系爭工程設計圖）未符合合理保密措施之要件，主因是被害公司的員工於對外的電子郵件中，「從無記載[系爭]工程設計圖係屬[被害公司]之營業秘密，或該資料應予保密，不得提供予無關第三人之相關聲明」，且被害公司「亦未見任何防止[系爭]工程設計圖外洩之措施」。另雖被害公司主張員工使用工程設計圖前須填寫管制表，且系爭工程設計圖的利用亦有管制紀錄佐證，但本案法院認為被害公司之「生產部工程模具設計圖管制表」中「僅係填載[系爭]工程設計圖初稿」，故無法佐證對系爭營業秘密採取合理保密措施。

案例四：人員分級管制問題

在智慧財產法院107年刑智上訴字第19號刑事判決中，系爭營業秘密包括「Release Check List」文件與「實驗單文件」，二者皆被本案法院認為無合理保密措施要件之滿足。

本案法院之理由可分為二類。第一類是關於文件標識問題。本案法院指出「系爭『Release Check List』文件雖置於『DCC文件控管中心』，但該控管中心對系爭『Release Check List』文件標明：『文件密等：一般，保密文件設定值：非保密（無保密，可調閱、搜尋）』等情」，故「顯見該等文件係以未保密文件控管」。另關於系爭實驗單文件，本案法院指出其「沒有標示任何機密等級」，故「客觀上連員工都無法了解[被害]公司有無將系爭實驗單作為營業秘密保護之意」。

第二類是關於系爭營業秘密儲存在工廠（CF廠）內電腦系統的共用槽。本案法院指出「該公用槽並未設定密碼」，故「無論是否與該實驗有關之人員，只要是CF廠的員工均可以接觸該等資訊」；雖然被害公司主張其「設定員工在電腦開機時須輸入帳號、密碼才能開機」，但本案法案指出「雖然CF廠的電腦開機時需要輸入帳號密碼，但仍可以使用共用的帳號密碼登入」，故此「代表[被害]公司對於員工登入CF廠電腦時，並未分級進行管制」；又「CF廠電腦開機登入後，CF廠任何人即可隨意接觸共用槽內的文件」，而被害公司「並未再以密碼對可接觸共用槽者作管制」，則因「CF廠下設有許多部門」，且「並非所有CF廠內的任何部門員工均有接觸系爭[營業秘密]之必要」，故本案法院認為被害公司「對系爭[營業秘密]之管制方式，並未依業務需要做分類、分級、授權接觸職務等級之管制措施」，而「將使得許多不需要接觸該等資訊之人亦能接觸該等資訊」，故「實難認系爭[營業秘密]已符合『合理保密措施』要件」。

另雖被害公司主張CF廠所屬之「第六廠各部門有管制卡作實體區域的管制」，但本案法院認為「公司設有門禁管制，其主要目的在於人員進出管理及員工安全維護，此為稍具規模之公司即有之通常管制措施」，而被害公司「自承其第六廠占地就有約765個籃球場大，廠內有ARRAY廠、CF廠及LCD廠等等」，故其「公司之規模，實與一般小型企業有很大的不同」，則「若謂[被害]公司單純以門禁管制即可作為合理保密措施，豈非CF廠門禁內之所有大大小小資訊，均屬於營業秘密法所保護之營業秘密，此實在太過廣泛」。





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