2023《世界智慧財產權日》 接軌國際響應全球智慧財產權日 打造鼓勵女性投入智權領域的環境

【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

每年4月26日為世界智慧財產權日 (World Intellectual Property Day)，為了響應2023年世界智慧財產權日主題《女性與智慧財產權》(Women and IP) ，並彰顯女性在創新與創作領域的貢獻，經濟部智慧財產局、亞洲專利代理人協會台灣總會（APAA Taiwan Group）、及中華民國專利師公會共同主辦了慶祝活動，力邀台灣女性智權保護專家－台積電副法務長陳碧莉、以及3位傑出創新女力代表：知名監製李耀華、創業家陳苑伊、及科學家陳縕儂，共同分享如何在工作中突破性別框架、透過IP來提升創新及創作成果的價值；期許可以讓更多國人了解智慧財產權、以及女性在創新、創作領域的傑出貢獻。此外，智慧局局長廖承威，及美國在台協會AIT經濟官Suzanne Wong也代表出席，鼓勵並感謝女性在創新、創作領域的貢獻。

4月26日除了是世界智慧財產權日外，同時也是台灣專利師節。根據智慧局統計資料顯示，2011年前取得專利師的女性不到25%，但自2012年起至今10餘年間，女性錄取專利師的人數已占錄取總人數超過三成。

專利師公會、亞洲專利代理人協會台灣總會 一同為鼓勵及提高女性投入智權領域努力

專利師公會理事長林宗宏表示，專利師公會自2009年成立以來，除了提升專利師專業能力外，更積極與國內外各機關團體、公協會交流及合作舉辦許多活動，也參與許多專利、智慧財產相關法令的修訂，希望提升及改善智權界的執業環境。今年響應國際女性共融主題，女性在創新、創作領域的卓越表現有目共睹，因此，專利師公會除了積極提升專利從業人員的專業能力外，也希望協助更多女性在創新、創作領域持續發光。而為了鼓勵更多女性加入守護專利的崗位，專利師公會亦曾經至北一女、中山女高等女子中學進行宣導，都收到非常正面的回饋。

亞洲專利代理人協會台灣總會理事長何愛文則指出：「過去10年，國際專利申請女性發明人的比例已增加了6%，全球多數地區的女性發明家在國際專利申請的比例皆在持續增加中。在台灣，參與台灣創新技術博覽會的女性發明家人數也逐年提升。」

為了促進台灣與國際智權圈接軌，亞洲專利代理人協會台灣總會自成立以來持續參與國際總會舉辦之國際年會，投入各項議題討論，力求開拓專利代理人之國際視野，提升專利代理人之國際地位。何愛文指出：「當台灣總會於2019年主辦國際年會時，吸引了來自全球60餘國近1,800位各國智權專業人士來台北開會，將台灣的進步與美好介紹給國際友人，完成成功的國民外交。未來協會也將持續透過國際交流，協助更多女性投入智慧財產權、專利相關領域，與全球代理人團體締結良好情誼，加速完善台灣智慧財產權制度。」

陳碧莉：「專利權」、「營業秘密」為企業守門競爭力關鍵

台積電副法務長陳碧莉表示，創新是台積企業核心價值之一，台積第一項全球性的創新要追溯至1987年成立之初，率先開創積體電路專業製造服務的創新商業模式。30多年來，台積公司致力研發創新，堅持自主技術，累積智權資產，2022年研發經費高達54.7億美元，持續開發每一世代先進半導體技術，包括7奈米、5奈米，到現在最新的3奈米，領先同業量產全世界最先進的奈米製程技術。

在智權保護方面，台積電以專利與營業秘密雙軌保護研發創新與營運發展，鼓勵創新文化，強化競爭優勢，並根據研發藍圖超前部署專利，已累積建構全球半導體領域龐大的專利版圖，規模及排名逐年締造歷史新高。台積電於2023年全球專利獲證總數超過57,000件；在排名方面，2022年躍居全美第二大專利申請人，並在台灣多年蟬聯第一；在品質方面，台積在美國及台灣2022年專利獲准率均高達100%。

由左至右：專利師林明璇、新秀科學家陳縕儂、台積電副法務長陳碧莉、監製李耀華、創業家陳苑伊

從創新、創作佼佼者到台灣科技島捍衛者，跨領域女力「突破框架」對話

從藝術創作、產品發明、科技研究到營業秘密，活動共邀請了４位女力代表與談，分別為智權專家－台積電副法務長陳碧莉、近期剛上映話題火熱的國片《疫起》知名監製李耀華、台灣第一件吸血內褲品牌（月亮褲®）創辦人陳苑伊、專精人工智慧研究並榮獲傑出女科學家獎新秀獎的陳縕儂，分享最初投入各自專業領域受到的啟蒙、身為女性認為最大的挑戰、如何突破框架克服困難、智權對各自的創新、創作成果帶來什麼樣的保障，以及會如何鼓勵台灣女性投入創新、創作領域等等。

由左至右：專利師林明璇、新秀科學家陳縕儂、台積電副法務長陳碧莉、監製李耀華、創業家陳苑伊

陳碧莉表示：「台積公司視人才為最重要的資產，透過『多元溝通管道、豐富學習資源、以人為本支持員工續航職涯力』3項作為，打造多元與共融（Diversity and Inclusion, D&I ）的環境，體現多元職場價值，並成立女性員工資源團體Women@tsmc及woman mentor導師制度，鼓勵女性跳脫刻板印象框架，接受挑戰實現自我價值，足見台積公司對於女性在職場中角色之重視。我從業30餘年，深刻體認智慧財產權對於科技產業甚至國家整體競爭實力攸關重大，期許更多生力軍不論性別投入智權專業領域，共同努力推動全球產業技術創新與智權保護之同步升級。」

李耀華認為，智慧財產權近幾年在台灣影視圈逐漸獲得重視，現在幾乎大家都知道在創作過程中若使用他人作品仍需要取得授權，這是對創作者的保護與尊重。她也表示，電影監製的過程其實就是從無到有，將所有環節的扣連在一起，最後產生一個耳熟能詳的話題作品。每一個環節的決定都可能組成不同結果，打造話題作品的經過非常繁瑣、複雜，卻也非常具備挑戰性。

月亮褲®品牌創辦人陳苑伊則分享了催生女性生理用品品牌「月亮褲」的心路歷程，以及在創業過程中如何透過商標權來提升產品競爭力；並承諾不僅持續以產品、教育和服務帶來女性生活變革，同時也期許促使社會改變，讓女性經期生活更自在不受限制。

最後是陳縕儂的分享。近期ChatGPT快速崛起促使AI人工智慧進入平民化時代，不過台大資工系副教授陳縕儂表示，她當年投入自然語言處理時這還是個冷門項目，但她認為只要勇敢做喜歡的事，便能有機會與眾不同。陳縕儂指出，前瞻的新技術研究有很多能應用於實際產品上的機會，透過專利權的保護，能夠提升產品與技術價值，在與其他單位洽談合作時，也會更加安心。