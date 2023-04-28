《IP小辭典》營業秘密三要件

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

營業秘密為智慧財產權之一環，也是企業非常重要的無形資產之一，應該重點保護。然而，要重點保護公司的營業秘密，一個首要前提是要清楚了解那一些是公司的營業秘密，如果連保護的標的都沒有，還談什麼保護？

簡單來說，如果想要企業的機密資訊受到營業秘密法的保護，就必須符合營業秘密法第2條所規定的「營業秘密三要件」：

(1) 秘密性：非一般涉及該類資訊的人所知者。

(2) 經濟價值性：因其秘密性而具有實際或潛在經濟價值者。

(3) 合理保密措施：所有人已採取合理保密措施者。

制定營業秘密法的目的，在於保障營業秘密，以達提升投資與研發與意願之效果，並能提供環境，鼓勵在特定交易關係中的資訊得以有效流通；同時維護產業倫理與競爭秩序，使員工與雇主間、事業體彼此間之倫理與競爭秩序有所規範依循；並調和社會公共利益，使法院於個案中能為較妥適之判斷。

隨著經濟全球化的發展，技術、人才等生產要素跨國的流動頻繁，企業面對激烈的競爭，應更重視對營業秘密的保護，一方面可避免重要技術被別人輕易竊取，另一方面，可確保競爭的優勢。例如：知名飲料公司可口可樂，一直就是以營業秘密來保護飲料配方不被公開，特殊口味至今尚無公司可製造出來，所以可口可樂公司可以維持長久的優勢競爭力。因此，營業秘密非常重要，企業想要取得制勝的關鍵，維持自身競爭，就必須將營業秘密當作企業重要的資產，並加以管理保護。

立法歷程

我國營業秘密法於1996年1月17日制定公布，至2012年因企業界對近年來層出不窮之營業秘密侵害案件，嚴重戕害產業競爭力一事，向政府發出修正營業秘密法、增訂刑事責任之迫切呼籲，希望透過修法手段有效遏阻營業秘密侵害案件，以強化我國產業營業秘密之保護，建立公平競爭之市場環境。隨後由經濟部智慧財產局提出修正草案，並於立法院獲得高度共識，營業秘密法增訂刑事責任之修正案於2013年1月11日立法院三讀通過，並於2013年1月30日修正公布，2月1日施行。

2017年2月智慧局召開「營業秘密增訂刑事責任成效檢討會議」，會中產業界表示，希望營業秘密案件「速偵速審」，並建議引進「偵查保密令」制度。為回應產業建言及需求，2018年推動修法，於2019年12月31日三讀通過營業秘密法引進「偵查保密令」制度，並於2020年1月15日修正公布，1月17日施行。

營業秘密三要件：秘密性、經濟性、合理保護措施

依營業秘密法第2條規定，營業秘密就是方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營的資訊等，並且同時要符合「非一般涉及該類資訊之人所知者」（秘密性）、「因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者」（經濟性）以及「所有人已採取合理之保密措施者」（合理保護措施）之三個要件。

秘密性

所謂秘密性，指可用於生產、銷售或經營之資訊處於非一般涉及該類資訊之人所知之狀態，必須是其他人難以得知的資訊，如果在網路即可查詢到，或是業界其他人已知道的資訊，不屬於營業秘密。 經濟性

所謂經濟性，必須是該資訊因秘密性而對企業具有實際或潛在之經濟價值而言。依司法實務之見解，企業於研發過程投入之成本、實際市場占有率或銷售額之減損，乃至可能影響競爭力，或是未來能為企業創造的產值或收益，皆屬經濟性要件評估之標的。 合理保護措施

企業必須採取合理的保密措施，使人了解企業有將該資訊當成機密加以保護的意思，例如設定網路防火牆、電腦密碼等，若企業未採取合理保密措施，讓人可輕易接觸或取得機密資訊，就不是營業秘密。

營業秘密是企業致勝的關鍵，綜上所述，必須同時具備秘密性、經濟性與合理保護措施等三大要件，方能構成營業秘密。





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