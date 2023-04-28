台灣即將建立商標加速審查辦法 JPO有哪些經驗值得借鏡？

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

根據最新的修法規畫，台灣即將建立商標領域的加速審查制度，未來申請人有望在提出申請後2個月就取得商標權。其實，這套制度在日本也已經有多年的運作經驗，對於案件數量龐大、審查人力有限等問題，他們是怎麼克服的？又還有哪些配套辦法值得台灣引進？

台灣的商標註冊審查制度即將有重大變革。今年3月初，行政院院會通過專利法、商標法的部分條文修正案，重點除了兩部法案共通的申請案件救濟制度外，在商標法部分更將在既有的審查程序外，建立加速審查制度。

根據智慧局（TIPO）提出的修正條文和立法說明，設計加速審查的目的是滿足商標註冊申請人即時取得商標權的需求，申請人可以在向TIPO敘明事實及理由，並且繳納相應規費後，讓案件進入加速審查，至於具體施行方案，則將參考現有的專利加速審查制度。

表1：商標加速審查制度相關修法條文（摘錄） （資料來源：行政院）

對於外界關注的審查人力問題，新任智慧局長廖承威在立法院備詢時也坦白表示，由於近年來商標申請案件量增加，智慧局在員額有限的情況下工作壓力確實增加不少，「同仁也只能加班處理」；但廖承威同時也承諾，待日後正式建立商標加速審查制度後，將把審查所需的目標時間定在兩個月之內，以確實滿足日後即時取得商標權的需求。

JPO的商標早期審查制度已行之有年

兩個月的時間也正好符合日本特許廳（JPO）的商標早期審查（accelerated examination）標準。JPO早期審查方案的內容與智慧局幾乎如出一轍，也是讓有急迫取得商標權的申請人可以及早完成申請程序。根據JPO統計，從2012年到2021年，商標早期審查所需的時間長期維持在2個月以下，直到2021年才微幅增加到2.1個月。相較之下，若採用一般審查程序，光是收到首次官函（First Action）的時間就一路從4個月慢慢增加到2020年的10個月以上，2021年時才又降到8個月（圖1）。就時間效益來看，JPO的早期審查確實有吸引力。

圖1：2012~2021年JPO商標早期審查制度與一般審查制度時間效益比較 （資料來源：https://www.jpo.go.jp）

從另一個角度看，這也顯示出JPO為了維持商標早期審查的速度優勢，不得不犧牲一般審查案件的進行效率。事實上，JPO在這幾年也面臨到跟智慧局相同的員額有限、案件量卻暴增的困境。根據JPO統計，從2012年到2017年，JPO編制內的商標審查官總人數從150人左右一路降低至140人以下；而隨著申請案暴增，商標審查官每年的人均案量也從2012年的800件大幅成長到2017年的1400件，5年內成長了將近75%（圖2）。

或許是工作負擔實在太大，從2018年開始，JPO又開始逐年增加商標審查官的員額。到2021年為止，JPO的商標審查官數量已經逼近180人。值得注意的是，雖然這段時間內的人均案量也隨之降低，但仍能維持在1000件以上。換句話說，在商標審查官人數增加的同時，他們的案件處理能力也有所提升，因此更能應付年年增加的商標案件。

善用AI技術，JPO商標審查能量因而大增

圖2：2012~2021年JPO商標審查官總人數與人均審查案量變化 （資料來源：https://www.jpo.go.jp）

為什麼JPO的商標審查能量有如此大幅度的提升？秘訣在於從2017年開始導入AI提升效能行動計畫。以商標審查領域來說，在2022年以前已經完成基本的圖像商標檢索功能；而從2023年開始，更將導入文字商標檢索以及指定商品/服務檢索。未來若能順利導入有AI加持的新檢索工具，JPO的商標審查量能想必能進一步提升。

除了採用新科技外，JPO在商標審查制度上，還有兩點可供借鏡：

商標異議案早期審理辦法

需要儘速確定權利存否的，除了商標註冊申請外其實也包括各類商標異議案件，所以JPO又設計了商標早期審理（accelerated appeal examination）辦法，讓有此一需求的業者也可以加速完成異議程序。反觀台灣，這次專利、商標修法的修法重點之一就是智慧局管轄的行政救濟程序，卻未能將商標異議案件的加速審理納入其中，其實相當可惜。 總括審查辦法（CEIP）

本刊前文（吸引國際企業進行智財布局，日本特許廳有哪些秘訣？）曾經介紹過，針對有多樣化智財權需求的企業，JPO設計了涵蓋發明專利、商標、設計專利的總括審查辦法，協助企業根據自己的營運策略進行申請佈局。同樣地，對於經常有新產品上市的台灣企業，或者創立時間不長、對智財權還不甚了解的台灣新創公司來說，這也是相當有價值的服務。

希望智慧局在建立商標加速審查制度後，也能借鏡日本引進其他更有利於業界的措施，讓台灣的商標法制更加完善。





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