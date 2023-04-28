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也談ChatGPT：從一個專利問題的諮詢經驗講起

聯合新聞網／ 北美智權報

【黃蘭閔／北美智權　智權法規研究組】

ChatGPT功能強大，讓很多人真切感受到新時代的來臨。找ChatGPT朝聖過嗎？第一次拜讀ChatGPT的開釋，是驚嘆？驚喜？驚慌？驚嚇？

ChatGPT人氣席捲全球，許多人當它是進階版Google大神，備好問題請ChatGPT指點迷津，並在網路上公開ChatGPT各項解答。結果一如各方所說，ChatGPT撰寫回覆的速度及邏輯組織能力非常讓人驚豔，只不過，依所看到網路公開的一項測試結果（見下方框格中的英文文字），ChatGPT仍有重大缺陷：雖然法條條次引用精準，但法條內容張冠李戴，以致最終給出的回覆結論錯誤。

測試問題及答案分析

該顯示的測試問題（下稱本問題）是：美國設計專利申請案能否主張美國暫時案優先權？而ChatGPT回覆如下：

這答案明顯有問題。先前網路上也曾有人分享類似狀況，問ChatGPT英國分割案必須達到各項規定要件的官方期限時，ChatGPT雖補抓到2023年新法生效訊息，但最後卻給出錯誤解答。其中一項主要原因，推測是ChatGPT的回答必然受其訓練所餵數據限制，因此若是2021年後的數據資料，ChatGPT目前的處理能力有限。[1]

事實上，為提供本問題回覆的法源依據，ChatGPT引用了正確的法條條次，即35 U.S.C. 172。只不過，拜讀它所摘錄的法條內容，令人更加困惑：

查對35 U.S.C. 172現行條文[2]，僅有以下兩個句子。而其中第二句明文規定，美國設計案不適用35 U.S.C. 119(e)的暫時案優先權主張規範。

美國1994年12月8日頒布聯邦公法第103-465號《烏拉圭回合協議法》（Uruguay Round Agreements Act，簡稱URAA），導入暫時案制度，當時即一併於URAA Sec. 532(c)(2)修訂35 U.S.C. 172 ，新增第二句條文，明示美國設計案不適用35 U.S.C. 119(e)的暫時案優先權主張規定。是以，美國從未賦予設計申請案申請人主張美國暫時案優先權的機會。[3]換言之，即便是2021年前既有的數據資料，ChatGPT也不一定能採輯組織出正確的回覆內容。


備註：

  1. ChatGPT may be able to help with your homework, but don't expect it to do it for you，請見https://reacts.marks-clerk.com/post/102i67l/chatgpt-may-be-able-to-help-with-your-homework-but-dont-expect-it-to-do-it-for。
  2. 請見https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-9015-appx-l.html#d0e304490313。


【詳細內容請見《北美智權報》331期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

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