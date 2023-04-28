UPCA確定2023/06/01生效 已可開始申請Opt-out

【黃蘭閔／北美智權 智權法規研究組】

德國政府2023年2月17日完成《歐洲單一專利法院協議》（UPCA）等批准文本交存作業，歐盟數十年的專利訴訟整合終於進入最後一哩路，2023年3月1日起開放Opt-out申請遞件，歐洲單一專利法院（UPC）與歐洲單一專利（UP）確定將於2023年6月1日同步啟用。

德國政府2023年2月17日完成《歐洲單一專利法院協議》（Agreement on a Unified Patent Court，簡稱UPCA）等批准文本交存作業[1]，因眼下無明顯障礙，歐盟數十年的專利訴訟整合確定進入最後一哩路，歐洲單一專利法院（Unified Patent Court，簡稱UPC）自2023年3月1日進入為期三個月的日出期間（Sunrise Period），將於2023年6月1日與歐洲單一專利（Unitary Patent，簡稱UP）制度同步啟用。

原本預期德國會在去年聖誕節前遞交UPCA等批准文本，以俾UPCA依法於2023年4月1日生效，此一規畫因UPC案管系統要求的強驗證規格較高，需有規定的實體用戶端憑證認證及電子簽名認證，可立即配合的業者數量有限，被迫推遲兩個月。不過，EPO針對已有核准意向的歐洲專利（European Patent，簡稱EP）申請案，仍按原定時程自2023年1月1日開始導入兩項過渡期辦法，開放申請人請求暫緩授權公告、提前請作單一效果（unitary effect），依2023年3月22日EPO新聞稿[2]，該局已收到前述兩種申請各約3000及300件，似乎許多EP申請人仍未決定是否申請UP，僅先讓已核准的EP申請案延遲授權公告，爭取更多考慮時間。

關於Opt-out申請

至於UPC，在2023年3月1日至2023年5月31日的這段日出期間， EP申請案申請人、傳統EP （Classic European Patent，即EPO授權後依個別EPC締約國規定要件辦理進入指定國手續、取得該國發明專利保護者）及其補充保護證書（Supplementary Protection Certificate，簡稱SPC）所有權人，已可向UPC遞件申請Opt-out，登錄不以UPC作其案件規定訴訟的管轄法院。而符合UPCA第48條資格者，也就是相關國別的執業律師或已取得規定資格的歐洲專利律師[3]，也可向UPC申請登錄代理資格。

申請Opt-out及撤Opt-out皆無額外規費，毋須也無法附具所有權證明文件，UPC尚未開始運作，相關文件遞交並無所謂變更代理人的規範，為爭取送件折扣、減少行政作業負擔或其他原因，把原由不同代理人處理案件集中委由單一代理人處理Opt-out，原則上並無不可，但若要委由非符合UPCA第48條資格者代理申辦，可能需再出具委任簽文。依照規定，Opt-out送件需有全部實際所有權人、申請人同意，即使EPO及各國登錄簿所載未能即時反映實際所有權歸屬狀況，毋須在申請Opt-out前先辦理轉讓登錄等變更程序，但視相關案件所有權歸屬問題複雜度，部分情況下，光是釐清相關案件所有權歸屬現況、取得所需簽文，可能就會花不少工夫[4]。

同時，正因EPO及各國登錄簿未必反映實際所有權歸屬狀況，Opt-out遞件申請者是否為標的案件全部實際所有權人、申請人或其代理人，UPC一般不另核實，唯一例外是有後續訴訟發生，此時才需核實Opt-out申請是否確由全部所有權人、申請人或其代理人提出，遇有所有權歸屬爭議時，也才需進一步提交所有權證明[5]。也因此，申請Opt-out時，宜再確認是否真已取得全部實際所有權人、申請人的同意，否則，發現錯誤時很有可能為時已晚。

此外，UPC平台開放搜尋Opt-out申請撤銷等資訊，因不排除有自家案件被他人誤申請Opt-out、撤Opt-out的可能，建議可定期追蹤UPC網頁自家案件及公司名下相關變動。同時，UPC平台的搜尋功能也方便監測同業對手動向，依目前代理人建議的操作策略，先提Opt-out的案件可能是對手最具市場潛力、專利強度相對不足、最優先要保護的案件。可是由這點反推回來，Opt-out申請及撤銷都會攤在公眾視野裡，研擬及執行Opt-out申請撤銷時，可能也要把這點納入考量。[6]

UPC規費表已公告，申請Opt-out及撤Opt-out登錄皆無規費。EPO迄今已累積龐大的授權專利件數，開放申請前3週雖僅2000餘件Opt-out申請遞件，日出期間結束前，預期各大事務所會迎來一波Opt-out申請需求高峰，因Opt-out一定要透過UPC案管系統線上送件，UPC顯然也擔心日出期間結束前的送件高峰會癱瘓其系統，日前已發布通知[7]，建議不要拖到最後兩三個禮拜才送件，若有巨量Opt-out申請案要批次送件，也建議先填制式表單知會UPC預定送件日期。為防日出期間結束前的送件洪峰擊潰個別歐洲事務所、甚至是UPC案管系統作業量能，傳統EP專利所有權人、申請人若確定要提Opt-out，最好盡早採取行動。

UPC啟用可能問題

不管是不是UPCA簽署及批准國，甚至無論是不是歐盟成員國，UPCA、UP、UPC都是歐洲專利業界的熱門話題，不僅有針對現有及潛在客戶提供的各類線上座談說帖、各式線下簡報拜會，甚至是不同事務所間，也不時有跨國結盟的訊息傳出。整個歐洲地區對新時代的高度期待，由此可見一斑。但在UPC正式運作前，仍有一些潛在議題要處理。

例如英國退出後，原預定落腳倫敦的一審中央分區法院（主要審理國際專利分類A及C類化學、冶金、人類生活必需品相關專利案件），迄今尚未確定移往何處。所幸因荷蘭海牙基本已退出競爭，如無意外，應會由義大利米蘭出線[8]，且即使未及於UPC啟用前定案，各國已有共識，可先由德國慕尼黑及法國巴黎一審中央分區法院支援審理。是以，一般認為，這個問題影響有限。

不過還有其他問題尚待觀察。依UPC預設排程，萬一被告而對UPC或UPC個別法院管轄權有疑義，應訴時需於一個月內提出異議，並於三個月內提交包含完整抗辯事由、立論、事實、證據的訴狀，被告要在短時間內釐清事實、組建應訴團隊、找出最佳引證案及防禦攻擊論點，難度不小。可是也正因程序緊湊，UPC若能依理想排程操作，訴訟程序可望較早取得判決結果。然而，UPC啟用後若原告集中向個別地方法院遞狀興訟，進而導致個別法院因積案程序塞車，UPC似乎還沒有擬妥因應對策。

另一個相對棘手的爭議是UPC法官名單。根據報導[9]，UPC初步公告的遴選法官來自13個UPCA批准國，包括34位法律背景法官及51位技術背景法官，陣容集歐盟專利業界一時之選。其中，技術背景法官逾半數從事法律服務業或在私部門企業擔任專利律師，有人質疑，若這些法官依舊能在原單位提供諮詢等服務，是否能保證其UPC審理業務的獨立客觀？或許是為了平息外界疑慮，UPC 2023年1月在布達佩斯辦理法官培訓時，給出了據傳相當嚴格的行為守則，擔任UPC法官，即不得以律師身分指導UPC案件程序。

可是如此一來，不免又會引發其他問題。以服務於各大事務所的法官為例，要求這些法官恪遵UPC行為守則、迴避利益衝突，勢必損失有UPC提告應訴潛在可能的客源，顯然不是這些法官任職的事務所所能接受。而UPC啟用運作初期，只有包括一審法院院長Florence Butin、上訴法院院長Klaus Grabinski等五位會是全職UPC法官，這些技術背景法官既非全職人員，難以寄望自事務所離職後單靠UPC初期的零星工作維持既有收入。UPC是否能在兩難中走出中庸之道、讓這些服務於私部門事務所及企業的未來法官安心留任？後續發展值得關注。



備註：

多個官方機構組織2023年2月17日皆於官網張貼新聞稿，以發布此一重大訊息。例：

德國司法部官網：Einheitliches Patentgericht startet am 1. Juni 2023(即歐洲單一專利法院2023年6月1日啟用)，請見https://www.bmj.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2023/0217_Einheitliches_Patentgericht.html;jsessionid=D0A1A06388DA29BF270EF5605051E968.2_cid334；

歐洲單一專利法院官網：Germany ratifies the Agreement on a Unified Patent Court，請見https://www.unified-patent-court.org/en/news/germany-ratifies-agreement-unified-patent-court；

EPO官網：The Unitary Patent is to become a reality，請見https://www.epo.org/news-events/news/2023/20230217.html。 Digital transformation & Unitary Patent: users updated，請見：https://www.epo.org/news-events/news/2023/20230322a.html。2023年2月17日EPO新聞稿發布時，此一數據原為2200件，請見https://www.epo.org/news-events/news/2023/20230217.html。 例如，英國儘管已非歐盟成員國，且已撤回UPCA批准，但不妨礙符合UPCA第48條第2項資格的英國歐洲專利律師登記於UPC執業。 所謂「全部」，不只是UPCA批准國的傳統EP及其SPC所有權人、EP申請案申請人，亦包括非UPCA批准國但係其他EPC指定國的傳統EP及其SPC所有權人、EP申請案申請人。因許多傳統EP、SPC授權已久，EPO及各國登錄簿所載未必反映實際所有權歸屬現狀，若有複數所有權人、申請人，又或是自外購置的傳統EP及其SPC，可能有釐清查證困難。 可參考UPC FAQ編號4.6說明，請見https://www.unified-patent-court.org/en/faq/opt-out-0#faqs。 UPC Blog Series: Part 2 - Is “Wait and See” the Best UPC Strategy? 請見https://www.twobirds.com/en/patenthub/shared/insights/2023/global/upc-blog-series-part-2#page=1。 Practical information on the upcoming launch of the Sunrise period，請見https://www.unified-patent-court.org/en/news/practical-information-upcoming-launch-sunrise-period。 UPC Update: Latest Developments on the Negotiations Concerning the Third Seat of the Central Division，請見https://www.ipinitalia.com/patents/upc-update-latest-developments-on-the-negotiations-concerning-the-third-seat-of-the-central-division/。 The UPC must harness user enthusiasm to ensure a successful launch on 1 June，請見https://www.juve-patent.com/legal-commentary/the-upc-must-harness-user-enthusiasm-to-ensure-a-successful-launch-on-1-june/。Unified Patent Court: state of play and what biotech companies can do to prepare now，請見https://www.bristows.com/news/unified-patent-court-state-of-play-and-what-biotech-companies-can-do-to-prepare-now/。





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