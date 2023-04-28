快訊

人生第六輛新車到手！他感謝老婆幫買車 真相曝光笑翻全網

教甄錄取率僅2% 大齡教師勝出祕訣竟是「不那麼愛學生」？

國防部：24hr內偵獲共機38架次 「可掛彈無人機」幾乎環台飛行

《智慧財產案件審理法系列報導 — 4》營業秘密刑事訴訟管轄、違反秘密保持命令罪

聯合新聞網／ 北美智權報

【楊智傑／雲林科技大學 科技法律研究所 教授】

這次智慧財產案件審理法全面修正，部分條文與營業秘密刑事訴訟有關，部分條文則與訴訟中涉及法院秘密保持命令。本文為《智慧財產案件審理法系列報導》的最後一篇，以下介紹與營業秘密相關之重點。

營業秘密第一審刑事案件改由智慧財產法院審理

近年來，比起用專利提起專利侵權訴訟，國內廠商越來越喜歡用營業秘密提起訴訟。因為營業秘密訴訟有刑事責任，可以透過檢察官協助蒐集被告公司掌有的相關證據，但也因此增加了各地方法院審理營業秘密刑事案件的負擔。而各地方法院未必都熟悉營業秘密保護要件的操作，以及特殊的智財案件審理法，故審理案件較為緩慢。

這次智審法最重大的變革之一，就是將營業秘密的刑事訴訟的一審案件，從地方法院管轄，改為由智慧財產法院管轄（智審法第54條）。所謂的營業秘密刑事訴訟，主要是營業秘密法第13條之1、第13條之2、第13條之3第3項之罪。

另外，國家安全法第3條和第8條，對侵害國家核心關鍵技術的營業秘密，有更重的處罰規定。原本國家安全法第18條第2項已規定，這類案件本來就由智慧財產法院管轄，但這次更明確規定，因為案件重大，須由智財法院中的第二審法庭，負責為第一審的審理。

既然管轄法院改由智財法院管轄，則檢察官由誰負責呢？在條文上沒有明確規範。一般來說，管轄法院改變，對應偵辦管轄權的檢察署也會跟著變動。但是，可能侵害營業秘密的公司散布在全台各地，到底是由高等檢察署智財分署負責偵辦？還是仍由各地方法院檢察署負責偵辦？法條中並沒有明講。

新法第54條第4項規定，侵害營業秘密之刑事案件，偵查中強制處分（例如聲請搜索、羈押）之聲請，應向犯罪地或被告之住所、居所或所在地之地方法院為之。修法理由說，這是為了辦案方便，仍向各地方法院聲請強制執行。

保護營業秘密卷證內容

原本的智審法，對於民事訴訟與刑事訴訟中，如果涉及訴訟資料涉及當事人或相關人的營業秘密，可以聲請法院裁定不公開審理，以及裁定限制其他當事人或訴訟代理人的閱覽、複印等。須說明者，並非只有營業秘密案件中才會有營業秘密，在所有智慧財產案件中，包括專利訴訟中，都可能涉及當事人的營業秘密。此次修正，將相關規定修改得更細緻：

  1. 所謂訴訟資料，修改為「卷宗及證物之內容」。

  2. 所謂營業秘密，修改包括當事人或利害關係人的營業秘密。

  3. 對限制「閱覽、抄錄」，修改為「閱覽、抄錄、攝影或其他方式之重製。」

新法第33條，在民事訴訟中，若被禁止閱覽抄錄的一方，認為「裁定所認不予准許或應限制之原因消滅者」，亦即不再需要保護營業秘密，可向法院聲請撤銷或變更原裁定。另外，第33條第4項強調，因「閱覽、抄錄、攝影或其他方式之重製，而知悉或持有之營業秘密」，不得為實施該訴訟以外之目的而使用。

在刑事訴訟中，若某些證據或資訊涉及「犯罪事實或損害賠償事實之證明或釋明方法」，照理說需要寫在起訴書中，未來可能也要寫在判決書中。但該等事實資訊屬於當事人的營業秘密，寫出來會造成秘密外洩。故新法第56條規定，當事人或利害關係人於第一次審判期日前，得向法院聲請就卷證內容涉及之營業秘密，定其去識別化之代稱或代號。

強化秘密保持命令運用制度

原本舊的智審法第12條至15條本就有訴訟中的秘密保持命令制度。該制度的用意在於，為了訴訟的進行，必須將一造含有營業秘密的證據資料開示於法庭，讓他造可就這項證據資料進行辯論。但因為開示可能會讓他造外洩營業秘密，因此，持有營業秘密的當事人，可向法院聲請對這些參與法院訴訟的人下達秘密保持命令。

此次修法，也強化了秘密保持命令的運作：

  1. 法院認為有必要在法庭上開示某項含有營業秘密的證據資料，讓他造可以進行辯論，此時法院想同時發秘密保持命令，以保護這些證據資料。舊法規定只有秘密持有者才可聲請秘密保持命令，因此，法院須曉諭持有者聲請秘密保持命令。但持有者可能因不想公開該證據資料，故不配合聲請。此次修法新增，法院得依他造或當事人之請求，於聽取意見後發秘密保持命令，不須持有者聲請。

  2. 法院當初同意發秘密保持命令時，可能沒有發現聲請者資格不符。但他造已經因此取得了相關資訊，且這些證據資料確實應該受保護。故此次修法增訂，不能僅因聲請者資格不符，而請求撤銷秘密保持命令。

提高違反秘密保持命令罪之刑責

對於法院所發的秘密保持命令，要讓當事人願意遵守，必須有較強的處罰，才能產生足夠的拘束力。

  1. 舊法規定，違反秘密保持命令處三年以下有期徒刑及10萬元以下罰金。此次修正，大幅提高違反秘密保持命令的罪責。若違反命令所洩漏的是一般的營業秘密，將罰金提高到100萬元。

  2. 違反秘密保持命令一方面藐視法庭，也可能侵害國家法益，因此修法改採非告訴乃論。

  3. 當受命令保護之營業秘密，屬國家安全法第3條所指國家核心關鍵技術之營業秘密者，罰則更高，將處五年以下有期徒刑或300萬以下罰金。

  4. 若違反者是在外國違反命令，因刑法規定，必須該行為在外國處三年以上有期徒刑，我國才予以處罰。故此次特別新增一規定，於境外違反秘密保持命令者，不問犯罪地之法律有無處罰規定，仍可處罰。

  5. 違反秘密保持命令之人，原規定其所屬公司也要對其行為負責，並課處罰金。此次將非法人團體也納入處罰對象；但也增加規定，若法人和之非法人團體能證明，其已盡力防止自己員工違反秘密保持命令，則可不受處罰。


【詳細內容請見《北美智權報》331期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

延伸閱讀

影／行政院撤銷護海公投 李彥秀痛批中央

立委喊設虛擬資產局

贈送股東紀念品 不能抵稅

可成駁回提案 外資指違法

相關新聞

《IP小辭典》營業秘密三要件

營業秘密為智慧財產權之一環，也是企業非常重要的無形資產之一，應該重點保護。然而，要重點保護公司的營業秘密，一個首要前提是要清楚了解那一些是公司的營業秘密，如果連保護的標的都沒有，還談什麼保護？

《歐盟設計法變革專題》可見性要件再釐清

歐盟設計立法看待可見性要件（visibility requirement）之角度與美國專利法頗為不同，其不僅認為此乃設計作為視覺性創作之當然要求，同時也認為是否以可見性作為保護門檻，事涉零備件市場利益分配。

台灣即將建立商標加速審查辦法 JPO有哪些經驗值得借鏡？

根據最新的修法規畫，台灣即將建立商標領域的加速審查制度，未來申請人有望在提出申請後2個月就取得商標權。其實，這套制度在日本也已經有多年的運作經驗，對於案件數量龐大、審查人力有限等問題，他們是怎麼克服的？又還有哪些配套辦法值得台灣引進？

2023物聯網趨勢：結合AI技術 產業應用更加百花齊放

經過多年的發展，進入2023年後AI相關應用已經進入食衣住行各個產業當中，也讓物聯網產業的發展重心從過往的硬體零組件，轉為軟硬整合的系統與應用服務。而隨著全球人口高齡化造成的勞動力短缺，以及產業界對淨零碳排、數位轉型的需求日益增加，未來物聯網與AI的結合必然更加密切，對業者將是一場新考驗。

《新南向專題》越南泰國智慧城市發展的關鍵趨勢

智慧城市是透過物聯網等智慧科技提升市民的生活品質，以及改造城市運作流程並提升效率，智慧科技不一定要高深，政府與人民對科技的接受與融入程度才是成功關鍵。近年受到疫情和地緣政治影響，全球供應鏈產生巨大的變化，資通訊產業鏈的分散佈局成為顯學，而在東南亞國家中，越南、泰國吸引最多台商製造業前往投資，智慧城市應用有望成為台灣次世代產業轉型的利基點。

《新南向專題》前進新南向市場不可忽視智慧財產權布局

未來五年，東南亞將成為台灣企業首要考慮的海外投資目的地，但要前進新南向市場，需先考量落地時能否確保智慧財產權的安全，以免最後賠了夫人又折兵。普華商務法律事所外國法事務合夥律師張家健指出，當進入一個新市場之前，必須先留意當地是否有潛在侵權的事實存在，並且盡快提出維權的主張。若要獲得智財權的保護，除了申請專利及註冊商標，還有主張Know-how。假設能得到當地的專利和商標權保護，記得一定要提早申請，就不用擔心第三人未經許可使用公司的智財權。針對無法獲得專利權保護的技術，則要落實Know-how的控管，最好能從台灣外派員工過去，盡量不要讓當地的員工知道Know-how，但有些時候在不得已情況下，公司還是會選擇公開Know-how以獲取龐大的市場利益。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦