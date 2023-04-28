《智慧財產案件審理法系列報導 — 4》營業秘密刑事訴訟管轄、違反秘密保持命令罪

【楊智傑／雲林科技大學 科技法律研究所 教授】

這次智慧財產案件審理法全面修正，部分條文與營業秘密刑事訴訟有關，部分條文則與訴訟中涉及法院秘密保持命令。本文為《智慧財產案件審理法系列報導》的最後一篇，以下介紹與營業秘密相關之重點。

營業秘密第一審刑事案件改由智慧財產法院審理

近年來，比起用專利提起專利侵權訴訟，國內廠商越來越喜歡用營業秘密提起訴訟。因為營業秘密訴訟有刑事責任，可以透過檢察官協助蒐集被告公司掌有的相關證據，但也因此增加了各地方法院審理營業秘密刑事案件的負擔。而各地方法院未必都熟悉營業秘密保護要件的操作，以及特殊的智財案件審理法，故審理案件較為緩慢。

這次智審法最重大的變革之一，就是將營業秘密的刑事訴訟的一審案件，從地方法院管轄，改為由智慧財產法院管轄（智審法第54條）。所謂的營業秘密刑事訴訟，主要是營業秘密法第13條之1、第13條之2、第13條之3第3項之罪。

另外，國家安全法第3條和第8條，對侵害國家核心關鍵技術的營業秘密，有更重的處罰規定。原本國家安全法第18條第2項已規定，這類案件本來就由智慧財產法院管轄，但這次更明確規定，因為案件重大，須由智財法院中的第二審法庭，負責為第一審的審理。

既然管轄法院改由智財法院管轄，則檢察官由誰負責呢？在條文上沒有明確規範。一般來說，管轄法院改變，對應偵辦管轄權的檢察署也會跟著變動。但是，可能侵害營業秘密的公司散布在全台各地，到底是由高等檢察署智財分署負責偵辦？還是仍由各地方法院檢察署負責偵辦？法條中並沒有明講。

新法第54條第4項規定，侵害營業秘密之刑事案件，偵查中強制處分（例如聲請搜索、羈押）之聲請，應向犯罪地或被告之住所、居所或所在地之地方法院為之。修法理由說，這是為了辦案方便，仍向各地方法院聲請強制執行。

保護營業秘密卷證內容

原本的智審法，對於民事訴訟與刑事訴訟中，如果涉及訴訟資料涉及當事人或相關人的營業秘密，可以聲請法院裁定不公開審理，以及裁定限制其他當事人或訴訟代理人的閱覽、複印等。須說明者，並非只有營業秘密案件中才會有營業秘密，在所有智慧財產案件中，包括專利訴訟中，都可能涉及當事人的營業秘密。此次修正，將相關規定修改得更細緻：

所謂訴訟資料，修改為「卷宗及證物之內容」。 所謂營業秘密，修改包括當事人或利害關係人的營業秘密。 對限制「閱覽、抄錄」，修改為「閱覽、抄錄、攝影或其他方式之重製。」

新法第33條，在民事訴訟中，若被禁止閱覽抄錄的一方，認為「裁定所認不予准許或應限制之原因消滅者」，亦即不再需要保護營業秘密，可向法院聲請撤銷或變更原裁定。另外，第33條第4項強調，因「閱覽、抄錄、攝影或其他方式之重製，而知悉或持有之營業秘密」，不得為實施該訴訟以外之目的而使用。

在刑事訴訟中，若某些證據或資訊涉及「犯罪事實或損害賠償事實之證明或釋明方法」，照理說需要寫在起訴書中，未來可能也要寫在判決書中。但該等事實資訊屬於當事人的營業秘密，寫出來會造成秘密外洩。故新法第56條規定，當事人或利害關係人於第一次審判期日前，得向法院聲請就卷證內容涉及之營業秘密，定其去識別化之代稱或代號。

強化秘密保持命令運用制度

原本舊的智審法第12條至15條本就有訴訟中的秘密保持命令制度。該制度的用意在於，為了訴訟的進行，必須將一造含有營業秘密的證據資料開示於法庭，讓他造可就這項證據資料進行辯論。但因為開示可能會讓他造外洩營業秘密，因此，持有營業秘密的當事人，可向法院聲請對這些參與法院訴訟的人下達秘密保持命令。

此次修法，也強化了秘密保持命令的運作：

法院認為有必要在法庭上開示某項含有營業秘密的證據資料，讓他造可以進行辯論，此時法院想同時發秘密保持命令，以保護這些證據資料。舊法規定只有秘密持有者才可聲請秘密保持命令，因此，法院須曉諭持有者聲請秘密保持命令。但持有者可能因不想公開該證據資料，故不配合聲請。此次修法新增，法院得依他造或當事人之請求，於聽取意見後發秘密保持命令，不須持有者聲請。 法院當初同意發秘密保持命令時，可能沒有發現聲請者資格不符。但他造已經因此取得了相關資訊，且這些證據資料確實應該受保護。故此次修法增訂，不能僅因聲請者資格不符，而請求撤銷秘密保持命令。

提高違反秘密保持命令罪之刑責

對於法院所發的秘密保持命令，要讓當事人願意遵守，必須有較強的處罰，才能產生足夠的拘束力。

舊法規定，違反秘密保持命令處三年以下有期徒刑及10萬元以下罰金。此次修正，大幅提高違反秘密保持命令的罪責。若違反命令所洩漏的是一般的營業秘密，將罰金提高到100萬元。 違反秘密保持命令一方面藐視法庭，也可能侵害國家法益，因此修法改採非告訴乃論。 當受命令保護之營業秘密，屬國家安全法第3條所指國家核心關鍵技術之營業秘密者，罰則更高，將處五年以下有期徒刑或300萬以下罰金。 若違反者是在外國違反命令，因刑法規定，必須該行為在外國處三年以上有期徒刑，我國才予以處罰。故此次特別新增一規定，於境外違反秘密保持命令者，不問犯罪地之法律有無處罰規定，仍可處罰。 違反秘密保持命令之人，原規定其所屬公司也要對其行為負責，並課處罰金。此次將非法人團體也納入處罰對象；但也增加規定，若法人和之非法人團體能證明，其已盡力防止自己員工違反秘密保持命令，則可不受處罰。





【詳細內容請見《北美智權報》331期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡