專利師職前訓練介紹(下)

【郭廷濠╱專利師】

在北美智權報311期的文章《專利師考試情報與參考書介紹》中，除了介紹專利師專門職業及技術人員高等考試的考試科目外，更提供了考試專用相關的參考書籍。惟若專利從業人員順利通過專利師考試後，後續將如何呢？本文接續介紹通過專利師考試後的下一步 ─ 專利師職前訓練。

在北美智權報330期中介紹了我國的專利師職前訓練《專利師職前訓練介紹(上)》，該職前訓練課程由專利師公會辦理，公會除了規劃有完整豐富的課程外，更邀請許多業界專利師及智慧財產局的長官們授課，講者陣容優秀又堅強，更讓新科專利師們的知識及經驗得以強化。專利師職前訓練豐富的課程內容尚未全數介紹完畢，本篇接續介紹：

發明審查實務

在發明的實體審查中，審查的重點項目大抵為是否符合發明之定義、是否具備產業利用性、新穎性及進步性要件、是否擬制喪失新穎性、是否具法定不予發明專利事由、是否符合記載要件、有無違反先申請原則、有無違反一案兩請、是否符合單一性要件、分割是否超出、修正是否超出、補正是否超出、誤譯訂正是否超出、改請是否超出。以上這些項目也是專利從業人員在撰寫說明書時須多加注意的。

分類檢索實務

專利檢索是專利從業人員必備的技能之一，為了能迅速又精確的找到相關專利，以及與其相關的先前技術，專利從業人員的專利檢索能力須有相當的水準。

智慧局的中華民國專利資訊檢索系統中的檢索方式有一般專利檢索、進階檢索、布林檢索、表格檢索、智慧檢索。其中，一般專利檢索較為粗略，所檢索到的雜訊會比較多，採用進階檢索則可進一步利用欄位代碼對搜尋結果做出限縮，但仍會有少數雜訊的出現，為了再次降低雜訊，可配合使用IPC專利國際分類號的限制一起檢索，來獲得更準確的搜尋結果。

此分類檢索實務課程由智慧局的長官親臨介紹IPC專利國際分類號的運用與較精確的專利檢索。

舉發審查實務

舉發的提起有任何人提起之舉發與利害關係人提起之舉發(參專利法第71條)。

任何人提起舉發的事由有不符發明定義、不具產業利用性、不具新穎性、不具進步性、不具擬制新穎性、屬法定不予專利之項目、明說明書之記載未明確且充分揭露技術內容、違反先申請原則、一案兩請未依期擇一，或其新型專利於發明專利審定前已當然消滅或撤銷確定者、分割超出、修正超出、補正超出、更正超出、改請超出等，以及專利權人所屬國家對中華民國國民申請專利不予受理者。

利害關係人提起舉發的事由則是專利申請案未由專利申請權共有人全體提出申請之情形或發明專利權人為非發明專利申請權人兩種。舉發不僅是專利法中重要的規定外，也是實務上撤銷他人專利主要的手段。

專利侵權分析

申請專利範圍是專利的核心部分，此部分是由文字所撰寫描述的，而該文字可以構成一定「文義範圍」，在這文義範圍之外，可能存在著被視為是申請專利範圍文字所描述的部分，這部分則是「均等範圍」。簡言之，文義範圍是由申請專利範圍本身文字所界定，而均等範圍則是要申請專利範圍文字以外的延伸空間。

在專利侵權的部分，當侵權物或方法落入專利權的文義範圍時，則有「文義侵權」，或雖未落入文義範圍，但落入均等範圍時，則有「均等侵權」。而能限制均等侵權的事項則有申請歷史禁反言、先前技術阻卻、貢獻原則。

行政救濟實務

112年3月9日行政院院會通過的專利法部分條文修正草案中的重點有：

於智慧局內成立「複審及爭議審議會」，負責審議專利案件。複審案或爭議案之審議，由審議人員3人或5人合議為之，並導入言詞審議、預備程序，且於審議程序中適度公開心證及審議終結通知等作法，使審議程序更為嚴謹。

對審議決定不服，免除訴願程序，逕提訴訟。創設「爭議訴訟」及「複審訴訟」之特殊訴訟，兩者由現行行政訴訟改採準用民事訴訟程序，且終審法院由最高行政法院改為最高法院。專利爭議訴訟事件採律師或專利師強制代理。

相較於修正草案，現行(以發明為例)專利的審查與救濟程序為提出申請，經程序審查後進入實體審查，不服實體審查的核駁可申請再審查，再審查核駁後向經濟部提起訴願，不服訴願決定後進入行政訴訟第一審 (智慧財產及商業法院)，不服第一審判決上訴法院為最高行政法院 (圖1)。簡言之，在審查程序與救濟程序中，修正草案簡化了再審及訴願程序，此部分由複審及爭議審議會負責審議，若對於複審及爭議審議會的決定不服，免除訴願程序，逕提訴訟。

圖1. 發明專利案審查及行政救濟流程圖 （（圖片來源：https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-56-802499-1c58f-1.html））





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