專利訴訟和解協議與促進競爭型之逆向給付利益—以美國Actos案判決為例

每年4月26日的《世界智慧財產權日》(World Intellectual Property Day)都有一個主題,世界智慧財產局 (WIPO) 將今年(2023)主題定為「女性與智慧財產權:加速創新和創造力」 (Women and IP: Accelerating innovation and creativity);全球的智慧財產局一同讚嘆全球女性發明家、創造者和企業家「我做得到」(can do) 的態度以及她們開創性的工作。

2023-04-27 15:26