《東歐智財系列》塞爾維亞智財權概觀及申請近況

塞爾維亞共和國(Republic of Serbia,通稱塞爾維亞)於2021年7月時估算人口為697萬,大部分為塞爾維亞人(84%)。 塞爾維亞是1945年成立的南斯拉夫人民聯合共和國最後一個獨立的國家。[1]由於歐盟將塞國與科索沃關係正常化作為開啟入盟談判之前提,塞國持續與科索沃就相關技術問題展開對話,並獲得歐盟肯定。塞國於2012年3月1日取得歐盟候選國地位,2014年1月21日與歐盟開啟入盟談判。[2]

塞爾維亞自1992年4月27日起成為保護工業產權巴黎公約(Paris Convention for the Protection of Industrial Property)的締約方、1997年2月1日起成為專利合作條約(Patent Cooperation Treaty ,PCT)的締約方。此外,塞國同時是國際承認用於專利程序的微生物保藏布達佩斯條約(International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure)和專利法條約 (Patent Law Treaty,PLT) 的締約國;及歐洲專利組織 (EPO) 的成員。

依據歐盟執委會 (EC) 統計資料,2020年塞國歐盟貿易夥伴排名第27名,貨品貿易統計部分,歐盟自塞國進口額107.24億歐元,出口額146.27億歐元。主要貿易品項為初級產品23%,及製造業產品75%。另一方面,塞國自歐盟會員國進口額為133.86億歐元,占總進口額58.6%,出口額為110.86億歐元,占總出口額64.9%,歐盟占塞國總貿易額61.3%。塞國於2020年的主要貿易夥伴為:歐盟會員國61.3%、中國8%、俄羅斯5.4%、波赫4.4%、土耳其3.3%。

根據我國財政部關貿署統計資料顯示,台塞兩國於2020年之雙邊貿易總額為2,863萬美元,當中我國對塞國出口值為2,042萬美元,自塞國進口值為821萬美元。就雙方投資部分,台商洪慶齡所設立之Green Group 除在羅馬尼亞外,亦在塞爾維亞投資設立資源回收工廠,此外,2018年3月貿聯BizLink擴充生產線,於塞爾維亞 普羅庫普列投資工廠生產電器相關線束與其他新產品線束,藉由此次產線擴增,達成在地生產、靠近市場,貼近客戶; 另一方面,塞國並沒有在台投資。

智權財保護概況

塞爾維亞智慧財產局(The Intellectual Property Office of the Republic of Serbia,RSIPO)在國家行政機構中是一個特別的單位,負責與工業產權(專利、商標、工業品外觀設計、地理來源標誌和半導體產品圖譜)的相關任務、以及著作權和相關權利。

RSIPO的工作範圍由《部委法》(Law on Ministries)第 36 條第 1 款規定,根據此法第 36 條,RSIPO執行與以下相關的智權和國家行政任務,包括:專利和小專利(petty patents)、商標、外觀設計、地理來源標誌、半導體產品圖譜、著作權和相關權利;智權保護領域國際協定的應用和作為塞國在保護智權的專門國際組織中的利益代表;監督著作權及相關權利集體管理組織的工作;智權保護領域的發展;智權保護領域的訊息和教育活動,以及法律規定的其他活動。

RSIPO由塞國經濟部負責指導監督。

● 專利及小專利

塞國的專利保護期限為自申請日起20年,可保護任何技術領域發明的權利、保護以產品或工藝的形式解決特定技術問題的任何創新發明。經過實審,只要符合以下專利三要件,RSIPO即會授予發明專利:

(1) 新穎性:在發明保護申請提交日之前,公眾還沒有相同的解決方案出現;

(2) 具有創造性水平(非顯而易見):與現有技術中已知的解決方案相比,該發明並不明顯;

(3) 具有工業應用性:發明可以在包括農業在內的任何產業中生產或使用。

而不予專利的則包括:

(1) 發現、科學理論和數學方法;

(2) 美學創作;

(3) 智力活動、玩遊戲和做生意的計劃、規則和程序;

(4) 電腦程式;

(5) 訊息顯示(display of information);

(6) 其商業用途違反公共秩序或道德的發明;

(7) 涉及直接應用於人體或動物的外科或診斷程序或治療程序的發明;

(8) 植物品種或動物品種或用於獲得植物或動物的基本生物學程式,以及僅通過基本生物學程式獲得的植物或動物。

塞國的專利申請可以由發明人作為自然人提出,也可以由發明人轉讓申請權的法人提出。在申請人不是發明人的情況下,申請人在提交申請時,需要提交與取得申請權的依據相關的聲明。

申請可以透過電子申請以電子方式提交,或以塞爾維亞語書面形式提交,一式三份,直接送至RSIPO辦公室或郵寄。申請人所收到的申請確認函會註明申請編號和收到申請的日期。

塞國專國專利申請的官方語言是塞爾維亞語,申請也可以外語提交,但申請人必須在2個月內提供塞爾維亞語的翻譯文本。如申請人不是塞國民眾則必須委託當地代理人代為申請。

要在塞國取得專利保護,除了透過塞國智權局申請國家專利外,也可以在透過PCT申請,然後在國家階段指定塞爾維亞[3],或透過EPO申請歐洲專利,再指定進入塞國。[4]

在一般發明專利以外,塞國還有一種特殊的專利:小專利(Petty Patent)。

小專利Petty Patent也是發明專利的一種,保護的期限為 10 年。

可以受小專利保護的發明是產品,而不能受小專利保護的發明有以下幾種:

(1) 生物技術領域的發明;

(2) 物質(substances),

(3) 藥物 (medicines),

(4) 專利法第 10 條第 3 款和第 4 款中提到的物質或成分。

(5) 植物品種或動物品種;及

(6) 可受發明專利保護的程序。

要注意的是,小專利不須經過實審,能更快獲取及費用比較低廉,但保護力度有限;RSIPO授予的小專利僅在塞爾維亞境內產生法律效力。



